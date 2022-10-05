https://ria.ru/20221005/arkhivy-1821586700.html
ФСБ опубликовала документы о помощи чекистов словакам в борьбе с нацистами
ФСБ опубликовала документы о помощи чекистов словакам в борьбе с нацистами - РИА Новости, 05.10.2022
ФСБ опубликовала документы о помощи чекистов словакам в борьбе с нацистами
ФСБ России опубликовала новые рассекреченные архивные документы, рассказывающие, как сотрудники органов госбезопасности СССР осенью 1944 года помогали словацким РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T00:43
2022-10-05T00:43
2022-10-05T01:38
словакия
ссср
германия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ФСБ России опубликовала новые рассекреченные архивные документы, рассказывающие, как сотрудники органов госбезопасности СССР осенью 1944 года помогали словацким патриотам объединяться в отряды, которые затем активно уничтожали гитлеровских оккупантов.К 1944 году, после сокрушительных ударов Красной Армии по немецко-фашистским войскам на Восточном фронте и продвижению к Германии, в Европе повсеместно наблюдалось значительное усиление антигитлеровских настроений.В Словакии национальное восстание началось 29 августа 1944 года и в течение последовавших трёх недель охватило одну треть территории страны. Его участники боролись за освобождение страны от оккупации войсками гитлеровской Германии и свержение марионеточного нацистского правительства.По данным историков, в числе 60 тысяч восставших против нацистов боролись 15 тысяч партизан, из них около 3 тысяч - советские граждане, большинство из которых бежали из немецкого плена.В рядах партизан героически сражались на территории Словакии и бойцы оперативных групп 4-го (зафронтового) Управления Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) СССР.Наряду с выполнением оперативных, боевых, разведывательных и диверсионных задач в глубоком тылу германских войск, руководство опергрупп занималось созданием партизанских отрядов в составе солдат и офицеров словацкой армии, отвергавших нацистскую идеологию.С началом восстания опергруппы НКГБ стали одним из организующих центров сопротивления гитлеровской Германии на территории Словакии. Представленные сейчас фотокопии спецсообщений 4-го Управления наркомата госбезопасности СССР рассказывают о действиях опергрупп НКГБ под командованием Героев Советского Союза подполковника государственной безопасности Николая Прокопюка "Охотники" и майора государственной безопасности Виктора Карасева "Олимп".В первых числах августа 1944 года эти опергруппы перешли границу Словакии и начали активные боевые действия в тылу противника. Вступив на территорию этой страны, опергруппы собирали и регулярно передавали в Москву разведывательную информацию о военной и политической обстановке в стране.Первого сентября 1944 года от опергруппы Карасева поступило сообщение о том, что 30 августа тайная радиостанция в Словакии от имени так называемого Народного выбора Чехословацкой республики обратилась к гражданам всех национальностей с призывом поднять вооруженное восстание против германских оккупантов.На следующий день от Карасева поступила радиограмма, что в Чехии и Моравии "установлен жесткий полицейский режим", а в сельских местностях Словакии создана сеть жандармских постов. В этой же радиограмме указывалось, что "активная борьба против немцев в Чехии и Моравии не ведется, хотя в стране и существует подпольная организация Бенеша, объединяющая все антифашистские элементы. Население страны проявляет глубокие симпатии к Советскому Союзу. Чехи помогают русским военнопленным бежать из лагерей и скрывают их от немцев".Четвертого сентября 1944 года в очередной радиограмме в Москву Карасев сообщал, что гитлеровцы арестовали командующего Восточной группировкой словацкой армии генерала Малара, а 31 августа в Венгрию было отправлено 1,5 тысячи словацких солдат и 300 офицеров, арестованных немцами в городе Прешове.Согласно данным опергруппы, на территории Словакии германскими войсками по подозрению в неблагонадежности были захвачены все гарнизоны, в которых находились от 200 до 2 тысяч словацких солдат и офицеров. Военнослужащих словаков немцы начали разоружать и вместе с гражданскими лицами помещать в лагеря.Карасев по просьбе словацких офицеров сформировал из словаков боевые отряды и поставил перед ними конкретные задачи борьбы с немцами.Восьмого сентября 1944 года начальник 4-го Управления НКГБ СССР комиссар госбезопасности 3-го ранга Павел Судоплатов доложил народному комиссару государственной безопасности СССР Всеволоду Меркулову, что в течение двух дней (3 и 4 сентября) Карасевым сформировано 20 боевых отрядов из словацких солдат и офицеров, причем в них в качестве боевого ядра входили 5–10 человек из числа бойцов и командиров советской опергруппы.Одиннадцатого сентября 1944 года Судоплатов докладывал наркому госбезопасности, что из опергруппы Прокопюка поступила радиограмма о положении в Словакии, в которой говорилось, что "министр обороны нового словацкого кабинета Стефан Гашек приступил к организации карательных войск из числа словацких солдат и офицеров. Ему, якобы, удалось собрать 30 тысяч словаков и вооружить их оружием, отобранным немцами при разоружении отдельных частей словацкой армии".На следующий день Судоплатов направил руководству НКГБ спецсообщение о том, опергруппы Прокопюка, Карасева и еще одного майора госбезопасности Коваленко, в связи с оккупацией немцами Словакии, приступили к созданию партизанских отрядов и боевых групп из числа офицеров и солдат словацкой армии, не желающих сотрудничать с гитлеровцами.В свое время в сборнике документов "Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне" было опубликовано сообщение НКГБ СССР от 5 октября 1944 года о диверсионной и боевой деятельности опергруппы Карасева в тылу противника на территории Словакии. Согласно этому документу, с 3 по 15 сентября 1944 года опергруппой совместно со словацкими отрядами было подорвано 25 автомашин, один автобус, 3 бронемашины, 6 танков, в том числе один типа "Тигр", сбит и уничтожен вместе с экипажем из 5 человек самолет "Фокке-Вульф", убито и ранено свыше 270 немецких солдат и офицеров.
https://ria.ru/20220907/dokumenty-1814983002.html
https://ria.ru/20220507/arkhiv-1787408407.html
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словакия, ссср, германия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Словакия, СССР, Германия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ФСБ России опубликовала новые рассекреченные архивные документы, рассказывающие, как сотрудники органов госбезопасности СССР осенью 1944 года помогали словацким патриотам объединяться в отряды, которые затем активно уничтожали гитлеровских оккупантов.
К 1944 году, после сокрушительных ударов Красной Армии по немецко-фашистским войскам на Восточном фронте и продвижению к Германии
, в Европе
повсеместно наблюдалось значительное усиление антигитлеровских настроений.
В Словакии
национальное восстание началось 29 августа 1944 года и в течение последовавших трёх недель охватило одну треть территории страны. Его участники боролись за освобождение страны от оккупации войсками гитлеровской Германии и свержение марионеточного нацистского правительства.
По данным историков, в числе 60 тысяч восставших против нацистов боролись 15 тысяч партизан, из них около 3 тысяч - советские граждане, большинство из которых бежали из немецкого плена.
В рядах партизан героически сражались на территории Словакии и бойцы оперативных групп 4-го (зафронтового) Управления Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) СССР.
"Рассекреченные Центральным архивом ФСБ России документы свидетельствуют о том, что еще до начала Словацкого национального восстания, в середине июня 1944 года, оперативные группы 4-го Управления, прорвав кольцо окружения противника, вышли на оперативный простор и на пути к словацкой границе продолжили громить тыловые коммуникации вермахта", - отметили в Центре общественных связей ФСБ.
Наряду с выполнением оперативных, боевых, разведывательных и диверсионных задач в глубоком тылу германских войск, руководство опергрупп занималось созданием партизанских отрядов в составе солдат и офицеров словацкой армии, отвергавших нацистскую идеологию.
С началом восстания опергруппы НКГБ стали одним из организующих центров сопротивления гитлеровской Германии на территории Словакии. Представленные сейчас фотокопии спецсообщений 4-го Управления наркомата госбезопасности СССР рассказывают о действиях опергрупп НКГБ под командованием Героев Советского Союза подполковника государственной безопасности Николая Прокопюка "Охотники" и майора государственной безопасности Виктора Карасева "Олимп".
В первых числах августа 1944 года эти опергруппы перешли границу Словакии и начали активные боевые действия в тылу противника. Вступив на территорию этой страны, опергруппы собирали и регулярно передавали в Москву
разведывательную информацию о военной и политической обстановке в стране.
Первого сентября 1944 года от опергруппы Карасева поступило сообщение о том, что 30 августа тайная радиостанция в Словакии от имени так называемого Народного выбора Чехословацкой республики обратилась к гражданам всех национальностей с призывом поднять вооруженное восстание против германских оккупантов.
На следующий день от Карасева поступила радиограмма, что в Чехии
и Моравии "установлен жесткий полицейский режим", а в сельских местностях Словакии создана сеть жандармских постов. В этой же радиограмме указывалось, что "активная борьба против немцев в Чехии и Моравии не ведется, хотя в стране и существует подпольная организация Бенеша, объединяющая все антифашистские элементы. Население страны проявляет глубокие симпатии к Советскому Союзу. Чехи помогают русским военнопленным бежать из лагерей и скрывают их от немцев".
Четвертого сентября 1944 года в очередной радиограмме в Москву Карасев сообщал, что гитлеровцы арестовали командующего Восточной группировкой словацкой армии генерала Малара, а 31 августа в Венгрию
было отправлено 1,5 тысячи словацких солдат и 300 офицеров, арестованных немцами в городе Прешове.
Согласно данным опергруппы, на территории Словакии германскими войсками по подозрению в неблагонадежности были захвачены все гарнизоны, в которых находились от 200 до 2 тысяч словацких солдат и офицеров. Военнослужащих словаков немцы начали разоружать и вместе с гражданскими лицами помещать в лагеря.
Карасев по просьбе словацких офицеров сформировал из словаков боевые отряды и поставил перед ними конкретные задачи борьбы с немцами.
Восьмого сентября 1944 года начальник 4-го Управления НКГБ СССР комиссар госбезопасности 3-го ранга Павел Судоплатов доложил народному комиссару государственной безопасности СССР Всеволоду Меркулову, что в течение двух дней (3 и 4 сентября) Карасевым сформировано 20 боевых отрядов из словацких солдат и офицеров, причем в них в качестве боевого ядра входили 5–10 человек из числа бойцов и командиров советской опергруппы.
Одиннадцатого сентября 1944 года Судоплатов докладывал наркому госбезопасности, что из опергруппы Прокопюка поступила радиограмма о положении в Словакии, в которой говорилось, что "министр обороны нового словацкого кабинета Стефан Гашек приступил к организации карательных войск из числа словацких солдат и офицеров. Ему, якобы, удалось собрать 30 тысяч словаков и вооружить их оружием, отобранным немцами при разоружении отдельных частей словацкой армии".
На следующий день Судоплатов направил руководству НКГБ спецсообщение о том, опергруппы Прокопюка, Карасева и еще одного майора госбезопасности Коваленко, в связи с оккупацией немцами Словакии, приступили к созданию партизанских отрядов и боевых групп из числа офицеров и солдат словацкой армии, не желающих сотрудничать с гитлеровцами.
В свое время в сборнике документов "Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне" было опубликовано сообщение НКГБ СССР от 5 октября 1944 года о диверсионной и боевой деятельности опергруппы Карасева в тылу противника на территории Словакии. Согласно этому документу, с 3 по 15 сентября 1944 года опергруппой совместно со словацкими отрядами было подорвано 25 автомашин, один автобус, 3 бронемашины, 6 танков, в том числе один типа "Тигр", сбит и уничтожен вместе с экипажем из 5 человек самолет "Фокке-Вульф", убито и ранено свыше 270 немецких солдат и офицеров.