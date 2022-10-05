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Киев разработал механизм отчуждения российских госактивов, заявили в Раде - РИА Новости, 05.10.2022
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Киев разработал механизм отчуждения российских госактивов, заявили в Раде
Киев разработал механизм отчуждения российских госактивов, заявили в Раде - РИА Новости, 05.10.2022
Киев разработал механизм отчуждения российских госактивов, заявили в Раде
Депутат Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина разработала несудебный механизм отчуждения российских госактивов, однако, по ее словам, это не... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:57
2022-10-05T16:57
владимир зеленский
россия
украина
верховная рада украины
совет национальной безопасности и обороны украины
экономика
в мире
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина разработала несудебный механизм отчуждения российских госактивов, однако, по ее словам, это не является гарантией от судебных исков со стороны России.В августе кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь шла о 903 объектах, вырученные средства предполагалось направить на оборону и восстановление Украины. Позднее Зеленский заявил, что на Украине уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов. В конце сентября Зеленский призвал депутатов на очередном заседании Рады проголосовать за закон, предусматривающий упрощенную процедуру национализации всех активов России."Что касается отчуждения активов России как государства, это очень сложный механизм. Более того, было решение Международного суда ООН 2012 года, в котором говорится, что ни один национальный суд не может отчуждать имущество государства, даже если это государство грубо нарушает международное право. Поэтому в законе, процедуре, которую одобрила Верховная Рада, мы утверждаем это решение СНБО и указ президента - про отчуждение российских квази-государственных активов законом Верховной рады. То есть это не судебный механизм", - заявила Пидласа в эфире телемарафона "Единые новости".Также Пидласа заявила, что сначала все российские активы, которые Киев будет отчуждать, будут переходить в государственную собственность Украины, а потом будет приниматься решение, оставить их в государственной собственности или выставить на приватизацию.В то же время депутат признала, что это не является гарантией от судебных разбирательств со стороны России на различных международных площадках.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
https://ria.ru/20221005/moravetskiy-1821673889.html
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владимир зеленский, россия, украина, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, экономика, в мире
Владимир Зеленский, Россия, Украина, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Экономика, В мире
16:57 05.10.2022
 
Киев разработал механизм отчуждения российских госактивов, заявили в Раде

Депутат Рады Пидласа: Киев разработал несудебный механизм отчуждения российских госактивов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина разработала несудебный механизм отчуждения российских госактивов, однако, по ее словам, это не является гарантией от судебных исков со стороны России.
В августе кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь шла о 903 объектах, вырученные средства предполагалось направить на оборону и восстановление Украины. Позднее Зеленский заявил, что на Украине уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов. В конце сентября Зеленский призвал депутатов на очередном заседании Рады проголосовать за закон, предусматривающий упрощенную процедуру национализации всех активов России.
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"Что касается отчуждения активов России как государства, это очень сложный механизм. Более того, было решение Международного суда ООН 2012 года, в котором говорится, что ни один национальный суд не может отчуждать имущество государства, даже если это государство грубо нарушает международное право. Поэтому в законе, процедуре, которую одобрила Верховная Рада, мы утверждаем это решение СНБО и указ президента - про отчуждение российских квази-государственных активов законом Верховной рады. То есть это не судебный механизм", - заявила Пидласа в эфире телемарафона "Единые новости".
Также Пидласа заявила, что сначала все российские активы, которые Киев будет отчуждать, будут переходить в государственную собственность Украины, а потом будет приниматься решение, оставить их в государственной собственности или выставить на приватизацию.
В то же время депутат признала, что это не является гарантией от судебных разбирательств со стороны России на различных международных площадках.
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Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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