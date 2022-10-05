https://ria.ru/20221005/adygeya-1821641447.html

Власти Адыгеи познакомили представителей Турции с двумя инвестпроектами

Власти Адыгеи познакомили представителей Турции с двумя инвестпроектами - РИА Новости, 05.10.2022

Власти Адыгеи познакомили представителей Турции с двумя инвестпроектами

Власти Адыгеи познакомили находящихся в республике представителей Турции с инвестиционными проектами по созданию промышленного парка в Тахтамукайском районе и... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:39

2022-10-05T11:39

2022-10-05T11:39

республика адыгея

мурат кумпилов

турция

тахтамукайский район

экономика

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МАЙКОП, 5 окт – РИА Новости. Власти Адыгеи познакомили находящихся в республике представителей Турции с инвестиционными проектами по созданию промышленного парка в Тахтамукайском районе и строительству всесезонного горнолыжного курорта "Лагонаки", сообщает пресс-служба республиканского правительства.Турецкая делегация, в состав которой вошли бизнесмены и депутаты, сейчас находится в Адыгее в рамках реализации ранее достигнутых договоренностей о сотрудничестве."В рамках встречи главы Адыгеи Мурата Кумпилова с делегацией были представлены два инвестиционных проекта республики. Гостям были представлены инвестиционные проекты индустриального парка в Тахтамукайском районе и горнолыжного курорта "Лагонаки", - говорится в соощении.Турецкой стороне рассказали, что на территории индустриального парка площадью свыше 194 га предполагается создание предприятий по логистике, производству продуктов питания, мебели, текстиля, нефтегазового оборудования и стройматериалов, переработке сельхозпродукции, деревопереработке, сельхозмашиностроению. До 2040 года планируется привлечь в проект 17 миллиардов рублей и создать а индустриальном парке 10 тысяч рабочих мест.Первый этап проекта всесезонного горнолыжного курорта "Лагонаки" стоимостью 19 миллиардов рублей планируется завершить к 2025 году. Всего намечено построить 37 километров горнолыжных трасс, гостиницы на 2,5 тысячи номеров, создать две тысячи рабочих мест."Представители турецкой стороны выразили заинтересованность в участии в представленных проектах. Было отмечено, что все представленные инвестпроекты нуждаются в тщательном анализе для дальнейшего поиска точек соприкосновения", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в первом полугодии текущего года внешнеторговый оборот между Адыгеей и Турцией составил 5,6 миллиона долларов, что в два раза больше показателей за аналогичный период прошлого года. С начала года на 14% также возрос объем турецкого импорта, который составляют жесть, оконная фурнитура, столовая посуда, фарфор, изделия из мрамора. В рамках экспорта Адыгея с 2021 по 2022 годы поставляла в Турцию пшеницу, ячмень, рис-сырец, гофрированную бумагу, картон, древесный уголь. По итогам первого полугодия объем экспорта составил 2,5 миллиона долларов.

https://ria.ru/20221005/adygeya-1821628985.html

https://ria.ru/20220915/sotrudnichestvo-1817054555.html

турция

тахтамукайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, турция, тахтамукайский район, экономика