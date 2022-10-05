https://ria.ru/20221005/abkhaziya-1821600342.html

В Абхазии назвали число утонувших в этом году российских туристов

В Абхазии назвали число утонувших в этом году российских туристов - РИА Новости, 05.10.2022

В Абхазии назвали число утонувших в этом году российских туристов

В Абхазии за время туристического сезона утонули 13 россиян, сообщили РИА Новости в МЧС республики. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:15

2022-10-05T12:15

2022-10-05T12:15

туризм

новости - туризм

туризм

абхазия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

туристы

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СУХУМ, 5 окт — РИА Новости. В Абхазии за время туристического сезона утонули 13 россиян, сообщили РИА Новости в МЧС республики."Все несчастные случаи зафиксированы в акватории Гагры", — сказал представитель ведомства. Погибшие не соблюдали правила безопасности и купались в неположенных местах, добавил он.Купальный сезон в республике завершился 1 октября. С этой даты все пляжи считаются нефункционирующими, работа спасательных пунктов приостанавливается, а ограничительные буи изымаются.

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абхазия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, абхазия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, туристы