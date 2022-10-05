https://ria.ru/20221005/abkhaziya-1821600342.html
В Абхазии назвали число утонувших в этом году российских туристов
В Абхазии назвали число утонувших в этом году российских туристов - РИА Новости, 05.10.2022
В Абхазии назвали число утонувших в этом году российских туристов
В Абхазии за время туристического сезона утонули 13 россиян, сообщили РИА Новости в МЧС республики. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:15
2022-10-05T12:15
2022-10-05T12:15
туризм
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туризм
абхазия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СУХУМ, 5 окт — РИА Новости. В Абхазии за время туристического сезона утонули 13 россиян, сообщили РИА Новости в МЧС республики."Все несчастные случаи зафиксированы в акватории Гагры", — сказал представитель ведомства. Погибшие не соблюдали правила безопасности и купались в неположенных местах, добавил он.Купальный сезон в республике завершился 1 октября. С этой даты все пляжи считаются нефункционирующими, работа спасательных пунктов приостанавливается, а ограничительные буи изымаются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, туризм, абхазия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Абхазия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, туристы
В Абхазии назвали число утонувших в этом году российских туристов
МЧС Абхазии сообщило, что за время туристического сезона утонули 13 российских туристов