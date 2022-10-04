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Золотая осень в Царском Селе: идеальное место для прогулок и фотосессий - РИА Новости, 04.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221004/zolotayaosen-1821097381.html
Золотая осень в Царском Селе: идеальное место для прогулок и фотосессий
Золотая осень в Царском Селе: идеальное место для прогулок и фотосессий - РИА Новости, 04.10.2022
Золотая осень в Царском Селе: идеальное место для прогулок и фотосессий
Разноцветные листья всех оттенков — от пастельно-желтого до багряно-красного, переливающиеся в теплых лучах солнца позолоченные детали декора Екатерининского... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:01
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фото
туризм
царское село
россия
куда сходить
куда поехать
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Разноцветные листья всех оттенков — от пастельно-желтого до багряно-красного, переливающиеся в теплых лучах солнца позолоченные детали декора Екатерининского дворца и туристы, фотографирующие друг друга с кленовыми букетами, — в Царском Селе очарование осени ощущается особенно ярко. О том, чем еще заняться в музее-заповеднике, — в фотоленте РИА Новости.
царское село
россия
пушкин
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Фото, Туризм, Царское Село, Россия, куда сходить , куда поехать, куда поехать в выходные, Туризм, туристы, Пушкин, природа, Фото - Туризм, отдых в России
17:01 04.10.2022 (обновлено: 17:49 04.10.2022)
 
Золотая осень в Царском Селе: идеальное место для прогулок и фотосессий

Эксперты рассказали, что посмотреть в Царском Селе осенью

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Разноцветные листья всех оттенков — от пастельно-желтого до багряно-красного, переливающиеся в теплых лучах солнца позолоченные детали декора Екатерининского дворца и туристы, фотографирующие друг друга с кленовыми букетами, — в Царском Селе очарование осени ощущается особенно ярко. О том, чем еще заняться в музее-заповеднике, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Начало октября — лучшее время, чтобы увидеть золотую очень во всей красе. Неспешно погулять, пошуршать опавшими листьями, собрать свой разноцветный букет, сделать отличные кадры.

Посетитель позирует фотографу в Государственном музее-заповеднике Царское Село в Пушкине
1 из 6

Начало октября — лучшее время, чтобы увидеть золотую очень во всей красе. Неспешно погулять, пошуршать опавшими листьями, собрать свой разноцветный букет, сделать отличные кадры.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Одно из наиболее подходящих для осенней фотоохоты мест — Екатерининский парк. Здесь можно не только насладиться красотой природы, но и полюбоваться на скульптурные композиции, архитектуру павильонов.

Посетители у павильона Эримтаж в Государственном музее-заповеднике Царское Село в Пушкине
2 из 6

Одно из наиболее подходящих для осенней фотоохоты мест — Екатерининский парк. Здесь можно не только насладиться красотой природы, но и полюбоваться на скульптурные композиции, архитектуру павильонов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Загляните и в Екатерининский дворец, хотя за билетами обычно выстраиваются длинные очереди. Если удастся попасть внутрь, обязательно посетите Янтарную комнату, которую не только считают шедевром искусства XVIII века, но и иногда даже называют восьмым чудом света.

Посетительница у Екатерининского дворца в Государственном музее-заповеднике Царское Село в Пушкине
3 из 6

Загляните и в Екатерининский дворец, хотя за билетами обычно выстраиваются длинные очереди. Если удастся попасть внутрь, обязательно посетите Янтарную комнату, которую не только считают шедевром искусства XVIII века, но и иногда даже называют восьмым чудом света.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

В стороне от центральных аллей парка спрятался Эрмитаж, или, как его еще называют, павильон для уединений. Когда-то здесь собирались только придворные. А сейчас оценить внутреннее убранство и уникальность подъемных механизмов, служивших для доставки еды и напитков с первого этажа на второй, могут все желающие.

Скульптура в Государственном музее-заповеднике Царское Село в Пушкине
4 из 6

В стороне от центральных аллей парка спрятался Эрмитаж, или, как его еще называют, павильон для уединений. Когда-то здесь собирались только придворные. А сейчас оценить внутреннее убранство и уникальность подъемных механизмов, служивших для доставки еды и напитков с первого этажа на второй, могут все желающие.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Излюбленное место отдыхающих — Большой пруд. На берегу с XVIII века осталось сразу несколько построек: Адмиралтейство, где хранили лодки, павильон "Грот", в котором Екатерина II держала свою коллекцию скульптур. А на острове — зал для проведения концертов и мраморная колонна, воздвигнутая в честь разгрома турецкого флота. Одного дня вряд ли хватит, чтобы все осмотреть.

Вид на павильоны архитектурного ансамбля Адмиралтейство в Государственном музее-заповеднике Царское Село в Пушкине
5 из 6

Излюбленное место отдыхающих — Большой пруд. На берегу с XVIII века осталось сразу несколько построек: Адмиралтейство, где хранили лодки, павильон "Грот", в котором Екатерина II держала свою коллекцию скульптур. А на острове — зал для проведения концертов и мраморная колонна, воздвигнутая в честь разгрома турецкого флота. Одного дня вряд ли хватит, чтобы все осмотреть.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Добраться до Царского Села из Петербурга можно на электричке от Витебского вокзала или на автобусе от станций метро "Купчино", "Московская", "Звездная". Главное — выбрать солнечный день, чтобы по максимуму насладиться всеми красками осени.

Посетители в Государственном музее-заповеднике Царское Село в Пушкине
6 из 6

Добраться до Царского Села из Петербурга можно на электричке от Витебского вокзала или на автобусе от станций метро "Купчино", "Московская", "Звездная". Главное — выбрать солнечный день, чтобы по максимуму насладиться всеми красками осени.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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