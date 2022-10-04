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Золотая осень в Царском Селе: идеальное место для прогулок и фотосессий

Золотая осень в Царском Селе: идеальное место для прогулок и фотосессий - РИА Новости, 04.10.2022

Золотая осень в Царском Селе: идеальное место для прогулок и фотосессий

Разноцветные листья всех оттенков — от пастельно-желтого до багряно-красного, переливающиеся в теплых лучах солнца позолоченные детали декора Екатерининского... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:01

2022-10-04T17:01

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фото

туризм

царское село

россия

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куда поехать в выходные

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Разноцветные листья всех оттенков — от пастельно-желтого до багряно-красного, переливающиеся в теплых лучах солнца позолоченные детали декора Екатерининского дворца и туристы, фотографирующие друг друга с кленовыми букетами, — в Царском Селе очарование осени ощущается особенно ярко. О том, чем еще заняться в музее-заповеднике, — в фотоленте РИА Новости.

царское село

россия

пушкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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