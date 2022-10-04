Золотая осень в Царском Селе: идеальное место для прогулок и фотосессий

Эксперты рассказали, что посмотреть в Царском Селе осенью
Начало октября — лучшее время, чтобы увидеть золотую очень во всей красе. Неспешно погулять, пошуршать опавшими листьями, собрать свой разноцветный букет, сделать отличные кадры.
Начало октября — лучшее время, чтобы увидеть золотую очень во всей красе. Неспешно погулять, пошуршать опавшими листьями, собрать свой разноцветный букет, сделать отличные кадры.
Одно из наиболее подходящих для осенней фотоохоты мест — Екатерининский парк. Здесь можно не только насладиться красотой природы, но и полюбоваться на скульптурные композиции, архитектуру павильонов.
Одно из наиболее подходящих для осенней фотоохоты мест — Екатерининский парк. Здесь можно не только насладиться красотой природы, но и полюбоваться на скульптурные композиции, архитектуру павильонов.
Загляните и в Екатерининский дворец, хотя за билетами обычно выстраиваются длинные очереди. Если удастся попасть внутрь, обязательно посетите Янтарную комнату, которую не только считают шедевром искусства XVIII века, но и иногда даже называют восьмым чудом света.
Загляните и в Екатерининский дворец, хотя за билетами обычно выстраиваются длинные очереди. Если удастся попасть внутрь, обязательно посетите Янтарную комнату, которую не только считают шедевром искусства XVIII века, но и иногда даже называют восьмым чудом света.
В стороне от центральных аллей парка спрятался Эрмитаж, или, как его еще называют, павильон для уединений. Когда-то здесь собирались только придворные. А сейчас оценить внутреннее убранство и уникальность подъемных механизмов, служивших для доставки еды и напитков с первого этажа на второй, могут все желающие.
В стороне от центральных аллей парка спрятался Эрмитаж, или, как его еще называют, павильон для уединений. Когда-то здесь собирались только придворные. А сейчас оценить внутреннее убранство и уникальность подъемных механизмов, служивших для доставки еды и напитков с первого этажа на второй, могут все желающие.
Излюбленное место отдыхающих — Большой пруд. На берегу с XVIII века осталось сразу несколько построек: Адмиралтейство, где хранили лодки, павильон "Грот", в котором Екатерина II держала свою коллекцию скульптур. А на острове — зал для проведения концертов и мраморная колонна, воздвигнутая в честь разгрома турецкого флота. Одного дня вряд ли хватит, чтобы все осмотреть.
Излюбленное место отдыхающих — Большой пруд. На берегу с XVIII века осталось сразу несколько построек: Адмиралтейство, где хранили лодки, павильон "Грот", в котором Екатерина II держала свою коллекцию скульптур. А на острове — зал для проведения концертов и мраморная колонна, воздвигнутая в честь разгрома турецкого флота. Одного дня вряд ли хватит, чтобы все осмотреть.
Добраться до Царского Села из Петербурга можно на электричке от Витебского вокзала или на автобусе от станций метро "Купчино", "Московская", "Звездная". Главное — выбрать солнечный день, чтобы по максимуму насладиться всеми красками осени.
Добраться до Царского Села из Петербурга можно на электричке от Витебского вокзала или на автобусе от станций метро "Купчино", "Московская", "Звездная". Главное — выбрать солнечный день, чтобы по максимуму насладиться всеми красками осени.