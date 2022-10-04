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Из украинских портов вывезли более шести миллионов тонн зерна - РИА Новости, 04.10.2022
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Из украинских портов вывезли более шести миллионов тонн зерна
Из украинских портов вывезли более шести миллионов тонн зерна - РИА Новости, 04.10.2022
Из украинских портов вывезли более шести миллионов тонн зерна
Объем зерна, вывезенного из украинских портов в рамках продуктовой сделки, превысил 6 миллионов тонн, сообщило министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:48
2022-10-04T14:48
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АНКАРА, 4 окт – РИА Новости. Объем зерна, вывезенного из украинских портов в рамках продуктовой сделки, превысил 6 миллионов тонн, сообщило министерство национальной обороны Турции.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя на ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС."Объем зерна, вывезенного из украинских портов в рамках отгрузки зерна, превысил 6 миллионов тонн. Кроме того, сегодня из украинских портов отправились еще восемь судов", - сообщает военное ведомство в Twitter.
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экономика, россия, турция, украина
Экономика, Россия, Турция, Украина
14:48 04.10.2022
 
Из украинских портов вывезли более шести миллионов тонн зерна

Минобороны Турции: из украинских портов вывезли уже более шести миллионов тонн зерна

© AP Photo / Nina Lyashonok Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы
 Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы. Архивное фото
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АНКАРА, 4 окт – РИА Новости. Объем зерна, вывезенного из украинских портов в рамках продуктовой сделки, превысил 6 миллионов тонн, сообщило министерство национальной обороны Турции.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя на ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС.
"Объем зерна, вывезенного из украинских портов в рамках отгрузки зерна, превысил 6 миллионов тонн. Кроме того, сегодня из украинских портов отправились еще восемь судов", - сообщает военное ведомство в Twitter.
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