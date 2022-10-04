https://ria.ru/20221004/zerno-1821439179.html

Из украинских портов вывезли более шести миллионов тонн зерна

Из украинских портов вывезли более шести миллионов тонн зерна - РИА Новости, 04.10.2022

Из украинских портов вывезли более шести миллионов тонн зерна

Объем зерна, вывезенного из украинских портов в рамках продуктовой сделки, превысил 6 миллионов тонн, сообщило министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:48

2022-10-04T14:48

2022-10-04T14:48

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АНКАРА, 4 окт – РИА Новости. Объем зерна, вывезенного из украинских портов в рамках продуктовой сделки, превысил 6 миллионов тонн, сообщило министерство национальной обороны Турции.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя на ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС."Объем зерна, вывезенного из украинских портов в рамках отгрузки зерна, превысил 6 миллионов тонн. Кроме того, сегодня из украинских портов отправились еще восемь судов", - сообщает военное ведомство в Twitter.

https://ria.ru/20220930/khleb-1820624655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, турция, украина