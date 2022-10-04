Из украинских портов вывезли более шести миллионов тонн зерна
Минобороны Турции: из украинских портов вывезли уже более шести миллионов тонн зерна
© AP Photo / Nina Lyashonok Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы. Архивное фото
АНКАРА, 4 окт – РИА Новости. Объем зерна, вывезенного из украинских портов в рамках продуктовой сделки, превысил 6 миллионов тонн, сообщило министерство национальной обороны Турции.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя на ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС.
"Объем зерна, вывезенного из украинских портов в рамках отгрузки зерна, превысил 6 миллионов тонн. Кроме того, сегодня из украинских портов отправились еще восемь судов", - сообщает военное ведомство в Twitter.
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