Зеленский поручил обеспечить увеличение поставок военной помощи Киеву
Зеленский подписал указ об увеличении поставок военно-технической помощи Киеву
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил украинскому правительству обеспечить увеличение поставок военно-технической помощи Киеву.
Указ опубликован во вторник на сайте офиса Зеленского.
"В условиях эскалации со стороны Российской Федерации кабинету министров Украины обеспечить усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставках военно-технической помощи Украине", - говорится в тексте документа на сайте офиса Зеленского.
Также Зеленский поручил правительству подготовить предложения по двухсторонним и многосторонним соглашениям Украины, направленных на "усиление военной поддержки Украины и наращивание ее оборонного потенциала, содействие развитию оборонно-промышленного комплекса и существенном увеличении масштаба и объемов индивидуальной и коллективной подготовки украинских военнослужащих".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.