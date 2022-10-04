https://ria.ru/20221004/yaponiya-1821437866.html
Российский генконсул в Саппоро подтвердил высылку одного из дипломатов
Российский генконсул в Саппоро подтвердил высылку одного из дипломатов - РИА Новости, 04.10.2022
Российский генконсул в Саппоро подтвердил высылку одного из дипломатов
Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин подтвердил РИА Новости высылку японскими властями одного из сотрудников консульства в ответ на объявление... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:44
2022-10-04T14:44
2022-10-04T14:44
в мире
сергей марин
есимаса хаяси
россия
япония
саппоро
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ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин подтвердил РИА Новости высылку японскими властями одного из сотрудников консульства в ответ на объявление персоной "нон грата" консула ГК Японии во Владивостоке."Японские власти объявили о высылке сотрудника генерального консульства России в Саппоро в ответ на объявление персоной "нон грата" консула генконсульства Японии во Владивостоке, признавшего свои противоправные действия, что являлось грубейшим нарушением Венской конвенции. Российский дипломат покинет Японию после многих лет безупречной консульской службы на благо добрососедских отношений между Россией и Японией", - сказал генеральный консул.ФСБ 26 сентября сообщила, что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломат был задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.На опубликованном ФСБ видео дипломат признал вину в нарушении российского законодательства. Японии заявили протест по дипломатическим каналам, а самого консула объявили персона нон грата. Дипломату было предписано покинуть Россию в течение 48 часов.В свою очередь, глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил о недопустимости задержания японского консула в России и о том, что действия российских правоохранителей во время задержания сотрудника дипмиссии якобы не соответствовали Венской конвенции о консульских сношениях и японо-советской конвенции о консульских сношениях. По его словам, посол России в Японии Галузин был вызван в японский МИД, где ему был заявлен решительный протест с требованием официальных извинений.Посол подтвердил РИА Новости, что был приглашен в японский МИД, где изложил позицию России и назвал действия японского дипломата не соответствующими дипломатическому статусу. Российская сторона также заявила Японии протест в связи с деятельностью ее дипломата во Владивостоке.
https://ria.ru/20221004/yaponiya-1821382796.html
https://ria.ru/20221004/protest-1821405567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей марин, есимаса хаяси, россия, япония, саппоро
В мире, Сергей Марин, Есимаса Хаяси, Россия, Япония, Саппоро
Российский генконсул в Саппоро подтвердил высылку одного из дипломатов
Российский генконсул в Саппоро подтвердил высылку одного из сотрудников консульства
ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин подтвердил РИА Новости высылку японскими властями одного из сотрудников консульства в ответ на объявление персоной "нон грата" консула ГК Японии во Владивостоке.
"Японские власти объявили о высылке сотрудника генерального консульства России в Саппоро в ответ на объявление персоной "нон грата" консула генконсульства Японии во Владивостоке, признавшего свои противоправные действия, что являлось грубейшим нарушением Венской конвенции. Российский дипломат покинет Японию после многих лет безупречной консульской службы на благо добрососедских отношений между Россией и Японией", - сказал генеральный консул.
ФСБ 26 сентября сообщила, что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломат был задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.
На опубликованном ФСБ видео дипломат признал вину в нарушении российского законодательства. Японии заявили протест по дипломатическим каналам, а самого консула объявили персона нон грата. Дипломату было предписано покинуть Россию в течение 48 часов.
В свою очередь, глава японского МИД Ёсимаса Хаяси
заявил о недопустимости задержания японского консула в России и о том, что действия российских правоохранителей во время задержания сотрудника дипмиссии якобы не соответствовали Венской конвенции о консульских сношениях и японо-советской конвенции о консульских сношениях. По его словам, посол России в Японии Галузин был вызван в японский МИД, где ему был заявлен решительный протест с требованием официальных извинений.
Посол подтвердил РИА Новости, что был приглашен в японский МИД, где изложил позицию России
и назвал действия японского дипломата не соответствующими дипломатическому статусу. Российская сторона также заявила Японии
протест в связи с деятельностью ее дипломата во Владивостоке
.