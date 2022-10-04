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Старший сын премьера Японии стал его секретарем по политическим вопросам - РИА Новости, 04.10.2022
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Старший сын премьера Японии стал его секретарем по политическим вопросам
Старший сын премьера Японии стал его секретарем по политическим вопросам - РИА Новости, 04.10.2022
Старший сын премьера Японии стал его секретарем по политическим вопросам
Премьер-министр Японии Фумио Кисида назначил своего старшего сына Сётаро секретарем, ответственным за политические вопросы, соответствующее решение было... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T08:54
2022-10-04T08:54
в мире
фумио кисида
хирокадзу мацуно
япония
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ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида назначил своего старшего сына Сётаро секретарем, ответственным за политические вопросы, соответствующее решение было объявлено в ходе пресс-конференции генеральным секретарем кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.До настоящего времени Сётаро Кисида работал секретарем в администрации главы японского правительства. Теперь же он станет одним из восьми личных секретарей премьера.По мнению японских СМИ, такой шаг может свидетельствовать о том, что Фумио Кисида рассматривает старшего сына в качестве своего потенциального преемника в будущем."С учетом личностных качеств и способностей было принято решение, основываясь на идее "поставить правильного человека на правильное место", - прокомментировал назначение генсек правительства Японии.Сётаро Кисиде 31 год. После окончания университета сын действующего главы японского правительства начал работу в компании Mitsui &amp; Co. С марта 2020 года начал работать секретарем в офисе своего отца. После избрания Фумио Кисиды главой правящей Либерально-демократической партии и премьером Японии Сётаро в 2021 году также переехал в официальную резиденцию премьера.
https://radiosputnik.ria.ru/20221003/yaponiya-1821073257.html
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в мире, фумио кисида, хирокадзу мацуно, япония
В мире, Фумио Кисида, Хирокадзу Мацуно, Япония
08:54 04.10.2022
 
Старший сын премьера Японии стал его секретарем по политическим вопросам

Старший сын премьера Японии Сетаро Кисида стал его секретарем по политическим вопросам

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида назначил своего старшего сына Сётаро секретарем, ответственным за политические вопросы, соответствующее решение было объявлено в ходе пресс-конференции генеральным секретарем кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.
До настоящего времени Сётаро Кисида работал секретарем в администрации главы японского правительства. Теперь же он станет одним из восьми личных секретарей премьера.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 09:21В мире
Премьер Кисида: Япония сохраняет курс на заключение мирного договора с РФ
По мнению японских СМИ, такой шаг может свидетельствовать о том, что Фумио Кисида рассматривает старшего сына в качестве своего потенциального преемника в будущем.
"С учетом личностных качеств и способностей было принято решение, основываясь на идее "поставить правильного человека на правильное место", - прокомментировал назначение генсек правительства Японии.
Сётаро Кисиде 31 год. После окончания университета сын действующего главы японского правительства начал работу в компании Mitsui & Co. С марта 2020 года начал работать секретарем в офисе своего отца. После избрания Фумио Кисиды главой правящей Либерально-демократической партии и премьером Японии Сётаро в 2021 году также переехал в официальную резиденцию премьера.
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