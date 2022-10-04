https://ria.ru/20221004/yaponiya-1821324061.html

Старший сын премьера Японии стал его секретарем по политическим вопросам

Старший сын премьера Японии стал его секретарем по политическим вопросам - РИА Новости, 04.10.2022

Старший сын премьера Японии стал его секретарем по политическим вопросам

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назначил своего старшего сына Сётаро секретарем, ответственным за политические вопросы, соответствующее решение было... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T08:54

2022-10-04T08:54

2022-10-04T08:54

в мире

фумио кисида

хирокадзу мацуно

япония

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ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида назначил своего старшего сына Сётаро секретарем, ответственным за политические вопросы, соответствующее решение было объявлено в ходе пресс-конференции генеральным секретарем кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.До настоящего времени Сётаро Кисида работал секретарем в администрации главы японского правительства. Теперь же он станет одним из восьми личных секретарей премьера.По мнению японских СМИ, такой шаг может свидетельствовать о том, что Фумио Кисида рассматривает старшего сына в качестве своего потенциального преемника в будущем."С учетом личностных качеств и способностей было принято решение, основываясь на идее "поставить правильного человека на правильное место", - прокомментировал назначение генсек правительства Японии.Сётаро Кисиде 31 год. После окончания университета сын действующего главы японского правительства начал работу в компании Mitsui & Co. С марта 2020 года начал работать секретарем в офисе своего отца. После избрания Фумио Кисиды главой правящей Либерально-демократической партии и премьером Японии Сётаро в 2021 году также переехал в официальную резиденцию премьера.

https://radiosputnik.ria.ru/20221003/yaponiya-1821073257.html

https://ria.ru/20220912/zapad-1816079453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, фумио кисида, хирокадзу мацуно, япония