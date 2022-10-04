https://ria.ru/20221004/yaponiya-1821324061.html
Старший сын премьера Японии стал его секретарем по политическим вопросам
Старший сын премьера Японии стал его секретарем по политическим вопросам - РИА Новости, 04.10.2022
Старший сын премьера Японии стал его секретарем по политическим вопросам
Премьер-министр Японии Фумио Кисида назначил своего старшего сына Сётаро секретарем, ответственным за политические вопросы, соответствующее решение было... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T08:54
2022-10-04T08:54
2022-10-04T08:54
в мире
фумио кисида
хирокадзу мацуно
япония
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ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида назначил своего старшего сына Сётаро секретарем, ответственным за политические вопросы, соответствующее решение было объявлено в ходе пресс-конференции генеральным секретарем кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.До настоящего времени Сётаро Кисида работал секретарем в администрации главы японского правительства. Теперь же он станет одним из восьми личных секретарей премьера.По мнению японских СМИ, такой шаг может свидетельствовать о том, что Фумио Кисида рассматривает старшего сына в качестве своего потенциального преемника в будущем."С учетом личностных качеств и способностей было принято решение, основываясь на идее "поставить правильного человека на правильное место", - прокомментировал назначение генсек правительства Японии.Сётаро Кисиде 31 год. После окончания университета сын действующего главы японского правительства начал работу в компании Mitsui & Co. С марта 2020 года начал работать секретарем в офисе своего отца. После избрания Фумио Кисиды главой правящей Либерально-демократической партии и премьером Японии Сётаро в 2021 году также переехал в официальную резиденцию премьера.
https://radiosputnik.ria.ru/20221003/yaponiya-1821073257.html
https://ria.ru/20220912/zapad-1816079453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, фумио кисида, хирокадзу мацуно, япония
В мире, Фумио Кисида, Хирокадзу Мацуно, Япония
Старший сын премьера Японии стал его секретарем по политическим вопросам
Старший сын премьера Японии Сетаро Кисида стал его секретарем по политическим вопросам
ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида назначил своего старшего сына Сётаро секретарем, ответственным за политические вопросы, соответствующее решение было объявлено в ходе пресс-конференции генеральным секретарем кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.
До настоящего времени Сётаро Кисида работал секретарем в администрации главы японского правительства. Теперь же он станет одним из восьми личных секретарей премьера.
По мнению японских СМИ, такой шаг может свидетельствовать о том, что Фумио Кисида рассматривает старшего сына в качестве своего потенциального преемника в будущем.
"С учетом личностных качеств и способностей было принято решение, основываясь на идее "поставить правильного человека на правильное место", - прокомментировал назначение генсек правительства Японии.
Сётаро Кисиде 31 год. После окончания университета сын действующего главы японского правительства начал работу в компании Mitsui & Co. С марта 2020 года начал работать секретарем в офисе своего отца. После избрания Фумио Кисиды главой правящей Либерально-демократической партии и премьером Японии Сётаро в 2021 году также переехал в официальную резиденцию премьера.