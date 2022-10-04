https://ria.ru/20221004/yaponiya-1821311386.html

СМИ: Япония может выслать российского консула

СМИ: Япония может выслать российского консула - РИА Новости, 04.10.2022

СМИ: Япония может выслать российского консула

Правительство Японии может выслать консула из одного из российских представительств в ответ на высылку своего дипломата из Владивостока, пишет газета "Ёмиури"... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T03:05

2022-10-04T03:05

2022-10-04T03:18

в мире

есимаса хаяси

михаил галузин

россия

япония

владивосток

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ТОКИО, 4 окт Е РИА Новости. Правительство Японии может выслать консула из одного из российских представительств в ответ на высылку своего дипломата из Владивостока, пишет газета "Ёмиури" со ссылкой на информированные источники.Федеральная служба безопасности 26 сентября заявила о задержании японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.На опубликованном ФСБ видео дипломат признал свою вину в нарушении российского законодательства.Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата. Он покинул Россию 28 сентября.Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил о недопустимости задержания японского консула. По его словам, действия российских правоохранителей во время задержания сотрудника дипмиссии якобы не соответствовали Венской конвенции о консульских сношениях и японо-советской конвенции о консульских сношениях. Министр также сообщил, что посла России в Токио Михаил Галузин вызвали в японский МИД, где ему заявили решительный протест с требованием официальных извинений.Посол подтвердил РИА Новости, что его пригласили в японский МИД, где он изложил позицию России и назвал действия японского дипломата не соответствующими его статусу. Москва также заявила Токио протест в связи с деятельностью Тацунори во Владивостоке.

https://ria.ru/20220926/fsb-1819617211.html

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япония

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в мире, есимаса хаяси, михаил галузин, россия, япония, владивосток