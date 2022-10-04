03:05 04.10.2022 (обновлено: 03:18 04.10.2022)
СМИ: Япония может выслать российского консула
Иомиури: Япония может выслать российского консула в ответ на высылку своего дипломата
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в медиабанкКонсул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. Кадр оперативной съемки
Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. Кадр оперативной съемки. Архивное фото
ТОКИО, 4 окт Е РИА Новости. Правительство Японии может выслать консула из одного из российских представительств в ответ на высылку своего дипломата из Владивостока, пишет газета "Ёмиури" со ссылкой на информированные источники.
"Ведется согласование в направлении высылки одного российского консула из страны. Предполагается, что российская сторона будет вскоре оповещена", — отмечается в статье издания.
Федеральная служба безопасности 26 сентября заявила о задержании японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.
На опубликованном ФСБ видео дипломат признал свою вину в нарушении российского законодательства.
Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата. Он покинул Россию 28 сентября.
Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил о недопустимости задержания японского консула. По его словам, действия российских правоохранителей во время задержания сотрудника дипмиссии якобы не соответствовали Венской конвенции о консульских сношениях и японо-советской конвенции о консульских сношениях. Министр также сообщил, что посла России в Токио Михаил Галузин вызвали в японский МИД, где ему заявили решительный протест с требованием официальных извинений.
Посол подтвердил РИА Новости, что его пригласили в японский МИД, где он изложил позицию России и назвал действия японского дипломата не соответствующими его статусу. Москва также заявила Токио протест в связи с деятельностью Тацунори во Владивостоке.
26 сентября, 18:27ФСБ опубликовала видео с задержанным японским дипломатом