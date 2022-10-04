https://ria.ru/20221004/yaponiya-1821310809.html
Правительство Японии осудило продолжающиеся ракетные пуски КНДР
Правительство Японии осудило продолжающиеся ракетные пуски КНДР - РИА Новости, 04.10.2022
Правительство Японии осудило продолжающиеся ракетные пуски КНДР
Правительство Японии выступает с решительным осуждением продолжающихся ракетных пусков КНДР, что представляет угрозу безопасности страны и региона, заявил... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T02:40
2022-10-04T02:40
2022-10-04T03:00
в мире
фумио кисида
япония
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782490075_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_1857b9e1919ead65ef344ec4be7d2eba.jpg
ТОКИО, 4 окт - РИА Новости. Правительство Японии выступает с решительным осуждением продолжающихся ракетных пусков КНДР, что представляет угрозу безопасности страны и региона, заявил премьер страны Фумио Кисида.Кисида добавил, что поручил ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: предпринять все возможные усилия по сбору и анализу информации и осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.
https://ria.ru/20221004/kndr-1821310114.html
япония
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782490075_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_f3c882b4bc3dd334fbcfc8df099dfbc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, фумио кисида, япония, кндр (северная корея)
В мире, Фумио Кисида, Япония, КНДР (Северная Корея)
02:40 04.10.2022 (обновлено: 03:00 04.10.2022)
Правительство Японии осудило продолжающиеся ракетные пуски КНДР
Премьер-министр Японии Кисида решительно осудил продолжающиеся ракетные пуски КНДР