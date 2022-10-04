https://ria.ru/20221004/yaponiya-1821310809.html

Правительство Японии осудило продолжающиеся ракетные пуски КНДР

Правительство Японии осудило продолжающиеся ракетные пуски КНДР - РИА Новости, 04.10.2022

Правительство Японии осудило продолжающиеся ракетные пуски КНДР

Правительство Японии выступает с решительным осуждением продолжающихся ракетных пусков КНДР, что представляет угрозу безопасности страны и региона, заявил... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T02:40

2022-10-04T02:40

2022-10-04T03:00

в мире

фумио кисида

япония

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 4 окт - РИА Новости. Правительство Японии выступает с решительным осуждением продолжающихся ракетных пусков КНДР, что представляет угрозу безопасности страны и региона, заявил премьер страны Фумио Кисида.Кисида добавил, что поручил ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: предпринять все возможные усилия по сбору и анализу информации и осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.

https://ria.ru/20221004/kndr-1821310114.html

япония

кндр (северная корея)

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в мире, фумио кисида, япония, кндр (северная корея)