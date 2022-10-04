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Правительство Японии осудило продолжающиеся ракетные пуски КНДР - РИА Новости, 04.10.2022
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Правительство Японии осудило продолжающиеся ракетные пуски КНДР
Правительство Японии осудило продолжающиеся ракетные пуски КНДР - РИА Новости, 04.10.2022
Правительство Японии осудило продолжающиеся ракетные пуски КНДР
Правительство Японии выступает с решительным осуждением продолжающихся ракетных пусков КНДР, что представляет угрозу безопасности страны и региона, заявил... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T02:40
2022-10-04T03:00
в мире
фумио кисида
япония
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 4 окт - РИА Новости. Правительство Японии выступает с решительным осуждением продолжающихся ракетных пусков КНДР, что представляет угрозу безопасности страны и региона, заявил премьер страны Фумио Кисида.Кисида добавил, что поручил ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: предпринять все возможные усилия по сбору и анализу информации и осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.
https://ria.ru/20221004/kndr-1821310114.html
япония
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в мире, фумио кисида, япония, кндр (северная корея)
В мире, Фумио Кисида, Япония, КНДР (Северная Корея)
02:40 04.10.2022 (обновлено: 03:00 04.10.2022)
 
Правительство Японии осудило продолжающиеся ракетные пуски КНДР

Премьер-министр Японии Кисида решительно осудил продолжающиеся ракетные пуски КНДР

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 4 окт - РИА Новости. Правительство Японии выступает с решительным осуждением продолжающихся ракетных пусков КНДР, что представляет угрозу безопасности страны и региона, заявил премьер страны Фумио Кисида.
"Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией нашей страны. Мы решительно осуждаем продолжающиеся ракетные пуски Северной Кореи", - сказал Кисида на пресс-конференции.
Кисида добавил, что поручил ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: предпринять все возможные усилия по сбору и анализу информации и осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
02:08
Ракета, запущенная КНДР, могла пролететь над Японией
 
В миреФумио КисидаЯпонияКНДР (Северная Корея)
 
 
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