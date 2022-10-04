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Жители Донбасса смогут оформить выплаты онлайн в Московской области
Жители Донбасса смогут оформить выплаты онлайн в Московской области - РИА Новости, 04.10.2022
Жители Донбасса смогут оформить выплаты онлайн в Московской области
Жители Донбасса, которые были вынуждены покинуть свои дома и прибыли в Московскую область, смогут оформить социальные выплаты онлайн. Услуга доступна тем, кто... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:04
2022-10-04T17:04
2022-10-04T17:04
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Жители Донбасса, которые были вынуждены покинуть свои дома и прибыли в Московскую область, смогут оформить социальные выплаты онлайн. Услуга доступна тем, кто покинул Донбасс после 18 февраля 2022 года, сообщил телеканал "360".Речь идет о выплатах ветеранам, инвалидам и родителям детей-инвалидов, беременным женщинам и других социальных пособиях. В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области заверили, что оформлять выплаты на сайте "Госуслуги" просто и удобно – понадобится только приложить копии документов, а приходить в МФЦ не нужно."В течение пяти рабочих дней заявление будет рассмотрено, а деньги поступят на банковский счет в течение месяца", – рассказала вице-губернатор МО Ирина Каклюгина.
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РИА Новости
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