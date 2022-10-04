https://ria.ru/20221004/volgograd-1821453095.html
В Волгоградской области завершили первый этап частичной мобилизации
В Волгоградской области завершили первый этап частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022
В Волгоградской области завершили первый этап частичной мобилизации
Волгоградская область выполнила задачи первого этапа частичной мобилизации, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:15
2022-10-04T15:15
2022-10-04T15:15
андрей бочаров
волгоградская область
россия
частичная мобилизация в россии
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ВОЛГОГРАД, 4 окт – РИА Новости. Волгоградская область выполнила задачи первого этапа частичной мобилизации, сообщил губернатор Андрей Бочаров.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны."Волгоградская область в установленные сроки в полном объеме выполнила стоящие перед ней задачи первого этапа по формированию мобилизационного ресурса", - цитирует пресс-служба администрации региона слова Бочарова во время заседания областной призывной комиссии.
https://ria.ru/20220924/volgograd-1819244459.html
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андрей бочаров, волгоградская область, россия, частичная мобилизация в россии
Андрей Бочаров, Волгоградская область, Россия, Частичная мобилизация в России
В Волгоградской области завершили первый этап частичной мобилизации
Губернатор Бочаров: Волгоградская область завершила первый этап частичной мобилизации