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Глава Дагестана поручил дать юридическую оценку работе военкоматов

Глава Дагестана поручил дать юридическую оценку работе военкоматов - РИА Новости, 04.10.2022

Глава Дагестана поручил дать юридическую оценку работе военкоматов

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил юридически оценить работу военкоматов, отправлявших повестки инвалидам и погибшим, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T20:22

2022-10-04T20:22

2022-10-04T20:22

сергей меликов

частичная мобилизация в россии

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МАХАЧКАЛА, 4 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил юридически оценить работу военкоматов, отправлявших повестки инвалидам и погибшим, сообщает пресс-служба главы региона."Сергей Меликов поручил дать юридическую оценку работе военных комиссаров в районах и городах, где повестки приходили на адреса тех, кто умер, и инвалидов", - говорится в сообщении.Власти пояснили, что речь идёт о случаях, когда данные резервистов не были вовремя обновлены, что спровоцировало ошибки при составлении списков."Невозможно себе представить, что испытывает семья, получая такую повестку", – цитирует пресс-служба Меликова. Глава региона назвал эти факты вопиющими.Прокурор Дагестана Алексей Ежов обещал провести проверку по каждому факту. "Кроме того, Алексей Ежов сообщил о создании рабочей группы по рассмотрению поступивших обращений граждан. Она же проверяет указанные факты и сопровождает процесс восстановления нарушенных прав людей. Такая работа уже проводится", - сообщила пресс-служба главы региона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей меликов, частичная мобилизация в россии