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Глава Дагестана поручил дать юридическую оценку работе военкоматов - РИА Новости, 04.10.2022
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Глава Дагестана поручил дать юридическую оценку работе военкоматов
Глава Дагестана поручил дать юридическую оценку работе военкоматов - РИА Новости, 04.10.2022
Глава Дагестана поручил дать юридическую оценку работе военкоматов
Глава Дагестана Сергей Меликов поручил юридически оценить работу военкоматов, отправлявших повестки инвалидам и погибшим, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:22
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сергей меликов
частичная мобилизация в россии
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МАХАЧКАЛА, 4 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил юридически оценить работу военкоматов, отправлявших повестки инвалидам и погибшим, сообщает пресс-служба главы региона."Сергей Меликов поручил дать юридическую оценку работе военных комиссаров в районах и городах, где повестки приходили на адреса тех, кто умер, и инвалидов", - говорится в сообщении.Власти пояснили, что речь идёт о случаях, когда данные резервистов не были вовремя обновлены, что спровоцировало ошибки при составлении списков."Невозможно себе представить, что испытывает семья, получая такую повестку", – цитирует пресс-служба Меликова. Глава региона назвал эти факты вопиющими.Прокурор Дагестана Алексей Ежов обещал провести проверку по каждому факту. "Кроме того, Алексей Ежов сообщил о создании рабочей группы по рассмотрению поступивших обращений граждан. Она же проверяет указанные факты и сопровождает процесс восстановления нарушенных прав людей. Такая работа уже проводится", - сообщила пресс-служба главы региона.
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сергей меликов, частичная мобилизация в россии
Сергей Меликов, Частичная мобилизация в России
20:22 04.10.2022
 
Глава Дагестана поручил дать юридическую оценку работе военкоматов

Глава Дагестана Меликов поручил оценить работу военкоматов, пославших повестки инвалидам

© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РДСергей Меликов
Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД
Сергей Меликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 4 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил юридически оценить работу военкоматов, отправлявших повестки инвалидам и погибшим, сообщает пресс-служба главы региона.
"Сергей Меликов поручил дать юридическую оценку работе военных комиссаров в районах и городах, где повестки приходили на адреса тех, кто умер, и инвалидов", - говорится в сообщении.
Власти пояснили, что речь идёт о случаях, когда данные резервистов не были вовремя обновлены, что спровоцировало ошибки при составлении списков.
"Невозможно себе представить, что испытывает семья, получая такую повестку", – цитирует пресс-служба Меликова. Глава региона назвал эти факты вопиющими.
Прокурор Дагестана Алексей Ежов обещал провести проверку по каждому факту. "Кроме того, Алексей Ежов сообщил о создании рабочей группы по рассмотрению поступивших обращений граждан. Она же проверяет указанные факты и сопровождает процесс восстановления нарушенных прав людей. Такая работа уже проводится", - сообщила пресс-служба главы региона.
 
Сергей МеликовЧастичная мобилизация в России
 
 
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