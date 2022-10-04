https://ria.ru/20221004/vino-1821438317.html

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино - РИА Новости, 04.10.2022

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино

Минфин РФ предлагает с 1 января 2023 года повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на игристое вино - до 239 рублей за бутылку объемом 0,75 литра с нынешних... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:45

2022-10-04T14:45

2022-10-04T14:45

экономика

авто

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

цены

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минфин РФ предлагает с 1 января 2023 года повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на игристое вино - до 239 рублей за бутылку объемом 0,75 литра с нынешних 169 рублей, следует из документа министерства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Минимальную закупочную цену, за исключением импорта, игристого вина у производителя предлагается повысить до 166 рублей за 0,75 литра (со 118 рублей), а оптовую - до 199 рублей (со 137 рублей). Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2023 года и будет действовать до 31 декабря 2028 года включительно.Согласно проекту, предлагаемое повышение цен связано с повышением ставок акциза на игристое вино, уровнем инфляции и ростом затрат на производство. Также уточняется, что в 2021 году установленные приказом минимальные цены на игристое вино не повышались. При этом ставка акциза на игристое вино индексировалась на 2022 год (с 41 до 43 рублей), а также предусмотрена индексация ставки акциза в 2023 году – до 45 рублей за литр.Также в расчете цен учтен прогнозный уровень инфляции на 2023 год в размере ‎5,5% согласно сценариям прогноза социально-экономического развития, разработанным Минэкономразвития России. Кроме того, проектом приказа учитывается рост издержек на производство (комплектующие, электроэнергия, оплата труда), цен на сырье (винограда) для производства игристого вина.В конце сентября министерство также предложило повысить МРЦ на крепкий алкоголь, в том числе на водку - до 281 рубля за бутылку объемом 0,5 литра с нынешних 261 рубля. При этом МРЦ на коньяк может вырасти до 517 рублей за полулитровую бутылку (с текущих 480 рублей), на бренди - до 375 рублей (с 349 рублей).

https://ria.ru/20220928/byudzhet-1820133165.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, авто, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, цены