15:21 04.10.2022 (обновлено: 15:27 04.10.2022)
Эстония передала Украине дроны, изъятые у россиянина
Эстонское посольство в Киеве сообщило о передаче ВСУ изъятых у россиянина беспилотников
Старый город в Таллине. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. Эстония передала украинским военным дроны, которые россиянин пытался вывезти из страны для российской армии РФ в июле этого года, сообщило во вторник эстонское посольство в Киеве.
"Помните российского гражданина, который пытался провезти беспилотники для российской армии? Помимо его ареста, полиция безопасности Эстонии изъяла беспилотники, которые тот купил, и передала их украинской армии", - говорится в сообщении посольства.
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Полиция безопасности Эстонии подтвердила эту информацию. "Эти дроны все-таки добрались до Украины, но правильным путем и с правильной стороны фронта", - сообщила полиция в социальных сетях.
В июле Харьюский уездный суд в Таллине приговорил к четырем месяцам тюрьмы жителя Псковской области, водителя-дальнобойщика Владимира Шилова, который также имеет и гражданство Эстонии. Он был задержан на пограничном переходе Койдула при попытке вывезти в Россию из Эстонии дроны, предназначавшиеся для российской армии.
По данным суда, Шилов в социальной сети "ВКонтакте" выступил с публичным призывом поддержать Россию путем покупки беспилотников и сбора средств для этой цели. В этом призыве мужчина просил перевести деньги на его банковские счета для покупки дронов. На полученные от этого средства, добавив часть своих денег, Шилов приобрел три беспилотника.
На прошлой неделе Шилов сообщил на своей странице "ВКонтакте", что освободился из эстонской тюрьмы и прибыл домой в Печоры.
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