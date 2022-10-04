Рейтинг@Mail.ru
Эстония передала Украине дроны, изъятые у россиянина - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821458395.html
Эстония передала Украине дроны, изъятые у россиянина
Эстония передала Украине дроны, изъятые у россиянина - РИА Новости, 04.10.2022
Эстония передала Украине дроны, изъятые у россиянина
Эстония передала украинским военным дроны, которые россиянин пытался вывезти из страны для российской армии РФ в июле этого года, сообщило во вторник эстонское... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:21
2022-10-04T15:27
в мире
эстония
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769842814_0:72:1920:1152_1920x0_80_0_0_263ae16e1ef7ba94a2f95c332d7de29d.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. Эстония передала украинским военным дроны, которые россиянин пытался вывезти из страны для российской армии РФ в июле этого года, сообщило во вторник эстонское посольство в Киеве."Помните российского гражданина, который пытался провезти беспилотники для российской армии? Помимо его ареста, полиция безопасности Эстонии изъяла беспилотники, которые тот купил, и передала их украинской армии", - говорится в сообщении посольства.Полиция безопасности Эстонии подтвердила эту информацию. "Эти дроны все-таки добрались до Украины, но правильным путем и с правильной стороны фронта", - сообщила полиция в социальных сетях.В июле Харьюский уездный суд в Таллине приговорил к четырем месяцам тюрьмы жителя Псковской области, водителя-дальнобойщика Владимира Шилова, который также имеет и гражданство Эстонии. Он был задержан на пограничном переходе Койдула при попытке вывезти в Россию из Эстонии дроны, предназначавшиеся для российской армии.По данным суда, Шилов в социальной сети "ВКонтакте" выступил с публичным призывом поддержать Россию путем покупки беспилотников и сбора средств для этой цели. В этом призыве мужчина просил перевести деньги на его банковские счета для покупки дронов. На полученные от этого средства, добавив часть своих денег, Шилов приобрел три беспилотника.На прошлой неделе Шилов сообщил на своей странице "ВКонтакте", что освободился из эстонской тюрьмы и прибыл домой в Печоры.
https://ria.ru/20220922/estoniya-1818650445.html
https://ria.ru/20220923/tank-1819084187.html
эстония
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769842814_141:0:1848:1280_1920x0_80_0_0_55b8b539db849fa3feb8ebb316c8e7e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, украина
В мире, Эстония, Россия, Украина
15:21 04.10.2022 (обновлено: 15:27 04.10.2022)
 
Эстония передала Украине дроны, изъятые у россиянина

Эстонское посольство в Киеве сообщило о передаче ВСУ изъятых у россиянина беспилотников

© Pixabay / shevli61Старый город в Таллине
Старый город в Таллине - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Pixabay / shevli61
Старый город в Таллине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. Эстония передала украинским военным дроны, которые россиянин пытался вывезти из страны для российской армии РФ в июле этого года, сообщило во вторник эстонское посольство в Киеве.
"Помните российского гражданина, который пытался провезти беспилотники для российской армии? Помимо его ареста, полиция безопасности Эстонии изъяла беспилотники, которые тот купил, и передала их украинской армии", - говорится в сообщении посольства.
Эстонский юрист-правозащитник Сергей Середенко - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 12:47
В Эстонии правозащитника приговорили к тюремному сроку
Полиция безопасности Эстонии подтвердила эту информацию. "Эти дроны все-таки добрались до Украины, но правильным путем и с правильной стороны фронта", - сообщила полиция в социальных сетях.
В июле Харьюский уездный суд в Таллине приговорил к четырем месяцам тюрьмы жителя Псковской области, водителя-дальнобойщика Владимира Шилова, который также имеет и гражданство Эстонии. Он был задержан на пограничном переходе Койдула при попытке вывезти в Россию из Эстонии дроны, предназначавшиеся для российской армии.
По данным суда, Шилов в социальной сети "ВКонтакте" выступил с публичным призывом поддержать Россию путем покупки беспилотников и сбора средств для этой цели. В этом призыве мужчина просил перевести деньги на его банковские счета для покупки дронов. На полученные от этого средства, добавив часть своих денег, Шилов приобрел три беспилотника.
На прошлой неделе Шилов сообщил на своей странице "ВКонтакте", что освободился из эстонской тюрьмы и прибыл домой в Печоры.
Демонтаж танка Т-34 в Нарве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 22:04
Из Эстонии депортировали россиянина, защищавшего мемориал Т-34
 
В миреЭстонияРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала