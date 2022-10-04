https://ria.ru/20221004/tyumen-1821518648.html

Десять мобилизованных заключили браки на военном полигоне под Тюменью

Десять мобилизованных заключили браки на военном полигоне под Тюменью - РИА Новости, 04.10.2022

Десять мобилизованных заключили браки на военном полигоне под Тюменью

Десять пар во вторник заключили брак на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, сообщает информационный центр правительства Тюменской РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:57

2022-10-04T17:57

2022-10-04T18:05

тюменская область

тюмень

частичная мобилизация в россии

россия

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ТЮМЕНЬ, 4 окт - РИА Новости. Десять пар во вторник заключили брак на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.Отмечается, что всего 39 военнослужащих, тренирующихся на полигоне, планируют заключить брак."10 пар заключили брак сегодня, 4 октября, на территории полигона ТВВИКУ. Для них организовали выездную церемонию регистрации с оркестром. Новоиспеченные мужья — мобилизованные Тюменской области, которые проходят боевое слаживание", - говорится в сообщении.По словам замначальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковника Михаила Багрова, до каждого мобилизованного доведена информация о федеральных и региональных мерах соцподдержки для них и их близких. "Установлен диалог с органами социальной сферы: соцзащита, нотариусы, юристы. Приезжают выездные бригады, которые работают с парнями на местах", - сообщил Багров.

https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821501611.html

https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820018608.html

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тюменская область, тюмень, частичная мобилизация в россии, россия