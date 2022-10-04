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Десять мобилизованных заключили браки на военном полигоне под Тюменью - РИА Новости, 04.10.2022
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Десять мобилизованных заключили браки на военном полигоне под Тюменью
Десять мобилизованных заключили браки на военном полигоне под Тюменью - РИА Новости, 04.10.2022
Десять мобилизованных заключили браки на военном полигоне под Тюменью
Десять пар во вторник заключили брак на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, сообщает информационный центр правительства Тюменской РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:57
2022-10-04T18:05
тюменская область
тюмень
частичная мобилизация в россии
россия
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ТЮМЕНЬ, 4 окт - РИА Новости. Десять пар во вторник заключили брак на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.Отмечается, что всего 39 военнослужащих, тренирующихся на полигоне, планируют заключить брак."10 пар заключили брак сегодня, 4 октября, на территории полигона ТВВИКУ. Для них организовали выездную церемонию регистрации с оркестром. Новоиспеченные мужья — мобилизованные Тюменской области, которые проходят боевое слаживание", - говорится в сообщении.По словам замначальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковника Михаила Багрова, до каждого мобилизованного доведена информация о федеральных и региональных мерах соцподдержки для них и их близких. "Установлен диалог с органами социальной сферы: соцзащита, нотариусы, юристы. Приезжают выездные бригады, которые работают с парнями на местах", - сообщил Багров.
https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821501611.html
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тюменская область, тюмень, частичная мобилизация в россии, россия
Тюменская область, Тюмень, Частичная мобилизация в России, Россия
17:57 04.10.2022 (обновлено: 18:05 04.10.2022)
 
Десять мобилизованных заключили браки на военном полигоне под Тюменью

Десять мобилизованных заключили браки на полигоне ТВВИКУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкДевушка и призванный в ходе частичной мобилизации
Девушка и призванный в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Девушка и призванный в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 4 окт - РИА Новости. Десять пар во вторник заключили брак на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Отмечается, что всего 39 военнослужащих, тренирующихся на полигоне, планируют заключить брак.
Мужчины, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Мобилизованным в Ленинградской области посоветовали не покупать экипировку
"10 пар заключили брак сегодня, 4 октября, на территории полигона ТВВИКУ. Для них организовали выездную церемонию регистрации с оркестром. Новоиспеченные мужья — мобилизованные Тюменской области, которые проходят боевое слаживание", - говорится в сообщении.
По словам замначальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковника Михаила Багрова, до каждого мобилизованного доведена информация о федеральных и региональных мерах соцподдержки для них и их близких. "Установлен диалог с органами социальной сферы: соцзащита, нотариусы, юристы. Приезжают выездные бригады, которые работают с парнями на местах", - сообщил Багров.
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Тюменская областьТюменьЧастичная мобилизация в РоссииРоссия
 
 
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