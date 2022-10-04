https://ria.ru/20221004/tyumen-1821375521.html

В Тюмени модернизируют одну из основных клиник региона

В Тюмени модернизируют одну из основных клиник региона - РИА Новости, 04.10.2022

В Тюмени модернизируют одну из основных клиник региона

В областной клинической больнице №2 продолжится ремонт отделений, а травматологический операционный блок оснастят современным оборудованием, заявил губернатор... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:07

2022-10-04T12:07

2022-10-04T12:08

тюменская область

общество

александр моор

тюмень

тюменская область

россия

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ТЮМЕНЬ, 4 окт - РИА Новости. В областной клинической больнице №2 продолжится ремонт отделений, а травматологический операционный блок оснастят современным оборудованием, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор после рабочего совещания с руководством больницы.Тюменская областная клиническая больница №2 обслуживает жителей всего региона, за год около 320 тысяч человек обращаются в приемное отделение, проводится более 34 тысяч операций."Оснастим травматологический операционный блок ОКБ №2 современным оборудованием, продолжим ремонт отделений клиники. Такое решение принял по итогам рабочего совещания с руководством областной больницы. Реконструкцию будем делать поэтапно, чтобы не останавливать работу отделений", - сообщил в Telegram-канале Александр Моор.В правительстве региона отмечают, что одно из важнейших направлений работы ОКБ №2 – оказание неотложной медицинской помощи. Учреждение одно из семнадцати в России, оказывающих специализированную экстренную помощь. В ОКБ №2 работают более 2 700 сотрудников, в том числе 4 доктора медицинских наук, 34 кандидата медицинских наук, 35 отличников здравоохранения."Дальнейшему развитию здравоохранения в регионе продолжим уделять самое пристальное внимание", - заверил Александр Моор.

https://ria.ru/20220706/tyumen-1800782919.html

https://ria.ru/20220407/shkola-1782229033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр моор, тюмень, тюменская область, россия