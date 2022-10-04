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В Тюмени модернизируют одну из основных клиник региона - РИА Новости, 04.10.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221004/tyumen-1821375521.html
В Тюмени модернизируют одну из основных клиник региона
В Тюмени модернизируют одну из основных клиник региона - РИА Новости, 04.10.2022
В Тюмени модернизируют одну из основных клиник региона
В областной клинической больнице №2 продолжится ремонт отделений, а травматологический операционный блок оснастят современным оборудованием, заявил губернатор... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:07
2022-10-04T12:08
тюменская область
общество
александр моор
тюмень
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 4 окт - РИА Новости. В областной клинической больнице №2 продолжится ремонт отделений, а травматологический операционный блок оснастят современным оборудованием, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор после рабочего совещания с руководством больницы.Тюменская областная клиническая больница №2 обслуживает жителей всего региона, за год около 320 тысяч человек обращаются в приемное отделение, проводится более 34 тысяч операций."Оснастим травматологический операционный блок ОКБ №2 современным оборудованием, продолжим ремонт отделений клиники. Такое решение принял по итогам рабочего совещания с руководством областной больницы. Реконструкцию будем делать поэтапно, чтобы не останавливать работу отделений", - сообщил в Telegram-канале Александр Моор.В правительстве региона отмечают, что одно из важнейших направлений работы ОКБ №2 – оказание неотложной медицинской помощи. Учреждение одно из семнадцати в России, оказывающих специализированную экстренную помощь. В ОКБ №2 работают более 2 700 сотрудников, в том числе 4 доктора медицинских наук, 34 кандидата медицинских наук, 35 отличников здравоохранения."Дальнейшему развитию здравоохранения в регионе продолжим уделять самое пристальное внимание", - заверил Александр Моор.
https://ria.ru/20220706/tyumen-1800782919.html
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общество, александр моор, тюмень, тюменская область, россия
Тюменская область, Общество, Александр Моор, Тюмень, Тюменская область, Россия
12:07 04.10.2022 (обновлено: 12:08 04.10.2022)
 
В Тюмени модернизируют одну из основных клиник региона

В Тюмени модернизируют областную клиническую больницу №2

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРабочие во время реконструкции
Рабочие во время реконструкции - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Рабочие во время реконструкции. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 4 окт - РИА Новости. В областной клинической больнице №2 продолжится ремонт отделений, а травматологический операционный блок оснастят современным оборудованием, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор после рабочего совещания с руководством больницы.
Тюменская областная клиническая больница №2 обслуживает жителей всего региона, за год около 320 тысяч человек обращаются в приемное отделение, проводится более 34 тысяч операций.
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"Оснастим травматологический операционный блок ОКБ №2 современным оборудованием, продолжим ремонт отделений клиники. Такое решение принял по итогам рабочего совещания с руководством областной больницы. Реконструкцию будем делать поэтапно, чтобы не останавливать работу отделений", - сообщил в Telegram-канале Александр Моор.
В правительстве региона отмечают, что одно из важнейших направлений работы ОКБ №2 – оказание неотложной медицинской помощи. Учреждение одно из семнадцати в России, оказывающих специализированную экстренную помощь. В ОКБ №2 работают более 2 700 сотрудников, в том числе 4 доктора медицинских наук, 34 кандидата медицинских наук, 35 отличников здравоохранения.
"Дальнейшему развитию здравоохранения в регионе продолжим уделять самое пристальное внимание", - заверил Александр Моор.
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