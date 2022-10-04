https://ria.ru/20221004/turchak-1821373575.html

Принятие новых территорий открывает новый этап в истории, заявил Турчак

Принятие новых территорий открывает новый этап в истории, заявил Турчак - РИА Новости, 04.10.2022

Принятие новых территорий открывает новый этап в истории, заявил Турчак

Принятие новых территорий в состав РФ открывает новый этап в истории России и одновременно спецоперации, больше нет неопределённости и "серой зоны", заявил... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:59

2022-10-04T11:59

2022-10-04T11:59

политика

андрей турчак

россия

луганская народная республика

херсонская область

единая россия

госдума рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Принятие новых территорий в состав РФ открывает новый этап в истории России и одновременно спецоперации, больше нет неопределённости и "серой зоны", заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Теперь официально: Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области отныне и навсегда - Россия... Принятие новых территорий открывает новый этап в истории России. И одновременно - специальной военной операции. Больше нет неопределенности, "серой зоны", ничьей земли. С этого момента мы официально освобождаем наши территории, защищаем наших людей", - приводят в пресс-службе слова Турчака.Он отметил, что "точка в оформлении новых регионов России поставлена сегодня единогласно" в Совфеде. Он также поблагодарил коллег-сенаторов и депутатов Госдумы за консолидированную позицию по ратификации договоров."И поздравляю всех жителей нашей огромной страны с этим событием! ...Впереди - непростой и долгий путь, но вместе мы со всеми задачами справимся, как справлялись уже не раз", - добавил секретарь генсовета партии.

https://ria.ru/20221004/lnr-1821359471.html

https://ria.ru/20221004/sovfed-1821328400.html

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луганская народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, андрей турчак, россия, луганская народная республика, херсонская область , единая россия, госдума рф