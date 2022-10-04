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Принятие новых территорий открывает новый этап в истории, заявил Турчак - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/turchak-1821373575.html
Принятие новых территорий открывает новый этап в истории, заявил Турчак
Принятие новых территорий открывает новый этап в истории, заявил Турчак - РИА Новости, 04.10.2022
Принятие новых территорий открывает новый этап в истории, заявил Турчак
Принятие новых территорий в состав РФ открывает новый этап в истории России и одновременно спецоперации, больше нет неопределённости и "серой зоны", заявил... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:59
2022-10-04T11:59
политика
андрей турчак
россия
луганская народная республика
херсонская область
единая россия
госдума рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Принятие новых территорий в состав РФ открывает новый этап в истории России и одновременно спецоперации, больше нет неопределённости и "серой зоны", заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Теперь официально: Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области отныне и навсегда - Россия... Принятие новых территорий открывает новый этап в истории России. И одновременно - специальной военной операции. Больше нет неопределенности, "серой зоны", ничьей земли. С этого момента мы официально освобождаем наши территории, защищаем наших людей", - приводят в пресс-службе слова Турчака.Он отметил, что "точка в оформлении новых регионов России поставлена сегодня единогласно" в Совфеде. Он также поблагодарил коллег-сенаторов и депутатов Госдумы за консолидированную позицию по ратификации договоров."И поздравляю всех жителей нашей огромной страны с этим событием! ...Впереди - непростой и долгий путь, но вместе мы со всеми задачами справимся, как справлялись уже не раз", - добавил секретарь генсовета партии.
https://ria.ru/20221004/lnr-1821359471.html
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политика, андрей турчак, россия, луганская народная республика, херсонская область , единая россия, госдума рф
Политика, Андрей Турчак, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Единая Россия, Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине
11:59 04.10.2022
 
Принятие новых территорий открывает новый этап в истории, заявил Турчак

Секретарь генсовета ЕР Турчак: принятие новых территорий открывает новый этап в истории

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСекретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Принятие новых территорий в состав РФ открывает новый этап в истории России и одновременно спецоперации, больше нет неопределённости и "серой зоны", заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Теперь официально: Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области отныне и навсегда - Россия... Принятие новых территорий открывает новый этап в истории России. И одновременно - специальной военной операции. Больше нет неопределенности, "серой зоны", ничьей земли. С этого момента мы официально освобождаем наши территории, защищаем наших людей", - приводят в пресс-службе слова Турчака.
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Он отметил, что "точка в оформлении новых регионов России поставлена сегодня единогласно" в Совфеде. Он также поблагодарил коллег-сенаторов и депутатов Госдумы за консолидированную позицию по ратификации договоров.
"И поздравляю всех жителей нашей огромной страны с этим событием! ...Впереди - непростой и долгий путь, но вместе мы со всеми задачами справимся, как справлялись уже не раз", - добавил секретарь генсовета партии.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаАндрей ТурчакРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
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