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Центробанк выпустит серебряную монету, посвященную Зое Космодемьянской - РИА Новости, 04.10.2022
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Центробанк выпустит серебряную монету, посвященную Зое Космодемьянской
Центробанк выпустит серебряную монету, посвященную Зое Космодемьянской - РИА Новости, 04.10.2022
Центробанк выпустит серебряную монету, посвященную Зое Космодемьянской
Банк России во вторник, 4 октября, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Зоя Космодемьянская" серии "Герои Великой Отечественной... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:36
2022-10-04T10:37
экономика
зоя космодемьянская
россия
санкт-петербургский монетный двор
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Банк России во вторник, 4 октября, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Зоя Космодемьянская" серии "Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", сообщается на сайте регулятора."Банк России 4 октября 2022 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Зоя Космодемьянская" серии "Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг", - говорится в сообщении.Диаметр монеты - 33 миллиметра, тираж - 3 тысячи штук. Она изготовлена качеством "пруф", боковая поверхность рифленая.На лицевой стороне расположено рельефное изображение государственного герба России, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России", а также номинал и дата. Слева расположено обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева и проба сплава, а справа - товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета героя Советского Союза Зои Космодемьянской и медали "Золотая Звезда" на фоне выполненных в технике лазерного матирования стилизованных языков пламени. Внизу по окружности имеется рельефная надпись "Зоя Космодемьянская".Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.
https://ria.ru/20200508/1571171913.html
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экономика, зоя космодемьянская, россия, санкт-петербургский монетный двор, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Зоя Космодемьянская, Россия, Санкт-Петербургский монетный двор, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
10:36 04.10.2022 (обновлено: 10:37 04.10.2022)
 
Центробанк выпустит серебряную монету, посвященную Зое Космодемьянской

Центробанк выпустит серебряную монету номиналом два рубля "Зоя Космодемьянская"

© Фото : Банк РоссииПамятная монета "Зоя Космодемьянская" серии "Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"
Памятная монета Зоя Космодемьянская серии Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : Банк России
Памятная монета "Зоя Космодемьянская" серии "Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Банк России во вторник, 4 октября, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Зоя Космодемьянская" серии "Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", сообщается на сайте регулятора.
"Банк России 4 октября 2022 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Зоя Космодемьянская" серии "Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг", - говорится в сообщении.
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Диаметр монеты - 33 миллиметра, тираж - 3 тысячи штук. Она изготовлена качеством "пруф", боковая поверхность рифленая.
На лицевой стороне расположено рельефное изображение государственного герба России, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России", а также номинал и дата. Слева расположено обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева и проба сплава, а справа - товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета героя Советского Союза Зои Космодемьянской и медали "Золотая Звезда" на фоне выполненных в технике лазерного матирования стилизованных языков пламени. Внизу по окружности имеется рельефная надпись "Зоя Космодемьянская".
Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.
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ЭкономикаЗоя КосмодемьянскаяРоссияСанкт-Петербургский монетный дворЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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