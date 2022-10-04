https://ria.ru/20221004/tsentrobank-1821347834.html

Центробанк выпустит серебряную монету, посвященную Зое Космодемьянской

Центробанк выпустит серебряную монету, посвященную Зое Космодемьянской - РИА Новости, 04.10.2022

Центробанк выпустит серебряную монету, посвященную Зое Космодемьянской

Банк России во вторник, 4 октября, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Зоя Космодемьянская" серии "Герои Великой Отечественной... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:36

2022-10-04T10:36

2022-10-04T10:37

экономика

зоя космодемьянская

россия

санкт-петербургский монетный двор

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Банк России во вторник, 4 октября, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Зоя Космодемьянская" серии "Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", сообщается на сайте регулятора."Банк России 4 октября 2022 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Зоя Космодемьянская" серии "Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг", - говорится в сообщении.Диаметр монеты - 33 миллиметра, тираж - 3 тысячи штук. Она изготовлена качеством "пруф", боковая поверхность рифленая.На лицевой стороне расположено рельефное изображение государственного герба России, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России", а также номинал и дата. Слева расположено обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева и проба сплава, а справа - товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета героя Советского Союза Зои Космодемьянской и медали "Золотая Звезда" на фоне выполненных в технике лазерного матирования стилизованных языков пламени. Внизу по окружности имеется рельефная надпись "Зоя Космодемьянская".Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.

https://ria.ru/20200508/1571171913.html

https://ria.ru/20200508/1571146491.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, зоя космодемьянская, россия, санкт-петербургский монетный двор, центральный банк рф (цб рф)