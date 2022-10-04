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ВС России с начала спецоперации уничтожили 5336 танков ВСУ
ВС России с начала спецоперации уничтожили 5336 танков ВСУ - РИА Новости, 04.10.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 5336 танков ВСУ
Российские войска с начала спецоперации уничтожили 5336 украинских танков и других боевых бронемашин, сообщили во вторник в Минобороны. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:31
2022-10-04T15:31
2022-10-04T15:31
специальная военная операция на украине
технологии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские войска с начала спецоперации уничтожили 5336 украинских танков и других боевых бронемашин, сообщили во вторник в Минобороны."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 312 самолетов, 157 вертолетов, 2145 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5336 танков и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3445 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6226 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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технологии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Вооруженные силы РФ
ВС России с начала спецоперации уничтожили 5336 танков ВСУ
Минобороны: ВС России с 24 февраля уничтожили 5336 танков, 2145 БПЛА, 312 самолетов ВСУ