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Таможню на границе ДНР и России упразднят после присоединения республики - РИА Новости, 04.10.2022
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Таможню на границе ДНР и России упразднят после присоединения республики
Таможню на границе ДНР и России упразднят после присоединения республики - РИА Новости, 04.10.2022
Таможню на границе ДНР и России упразднят после присоединения республики
Таможенного контроля на административной границе между Донецкой Народной Республикой и Россией не будет со следующего дня после подписания закона о вхождении... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:25
2022-10-04T18:25
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Таможенного контроля на административной границе между Донецкой Народной Республикой и Россией не будет со следующего дня после подписания закона о вхождении ДНР в состав РФ, сообщили в министерстве доходов и сборов Республики."В связи с ратификацией Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта, государственная граница между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой приобретает статус административной границы между субъектами Российской Федерации с 00:00 часов дня, следующим за днем подписания Президентом Российской Федерации соответствующего Закона", - говорится в сообщении министерства доходов и сборов ДНР в Telegram-канале.В ведомстве уточнили, что таким образом, со следующего дня после подписания закона о вхождении в состав России, "таможенный контроль и таможенные операции в пунктах пропуска через административную границу осуществляться не будут".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221004/zelenskiy-1821504090.html
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донецкая народная республика, россия
Донецкая Народная Республика, Россия
18:25 04.10.2022
 
Таможню на границе ДНР и России упразднят после присоединения республики

Таможни между ДНР и Россией упразднят на следующий день после присоединения республики

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкБлокпост военнослужащих ДНР в Херсонской области
Блокпост военнослужащих ДНР в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Блокпост военнослужащих ДНР в Херсонской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Таможенного контроля на административной границе между Донецкой Народной Республикой и Россией не будет со следующего дня после подписания закона о вхождении ДНР в состав РФ, сообщили в министерстве доходов и сборов Республики.
"В связи с ратификацией Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта, государственная граница между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой приобретает статус административной границы между субъектами Российской Федерации с 00:00 часов дня, следующим за днем подписания Президентом Российской Федерации соответствующего Закона", - говорится в сообщении министерства доходов и сборов ДНР в Telegram-канале.
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В ведомстве уточнили, что таким образом, со следующего дня после подписания закона о вхождении в состав России, "таможенный контроль и таможенные операции в пунктах пропуска через административную границу осуществляться не будут".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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