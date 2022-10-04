https://ria.ru/20221004/tamozhnya-1821524164.html

Таможню на границе ДНР и России упразднят после присоединения республики

Таможню на границе ДНР и России упразднят после присоединения республики - РИА Новости, 04.10.2022

Таможню на границе ДНР и России упразднят после присоединения республики

Таможенного контроля на административной границе между Донецкой Народной Республикой и Россией не будет со следующего дня после подписания закона о вхождении... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T18:25

2022-10-04T18:25

2022-10-04T18:25

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Таможенного контроля на административной границе между Донецкой Народной Республикой и Россией не будет со следующего дня после подписания закона о вхождении ДНР в состав РФ, сообщили в министерстве доходов и сборов Республики."В связи с ратификацией Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта, государственная граница между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой приобретает статус административной границы между субъектами Российской Федерации с 00:00 часов дня, следующим за днем подписания Президентом Российской Федерации соответствующего Закона", - говорится в сообщении министерства доходов и сборов ДНР в Telegram-канале.В ведомстве уточнили, что таким образом, со следующего дня после подписания закона о вхождении в состав России, "таможенный контроль и таможенные операции в пунктах пропуска через административную границу осуществляться не будут".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221004/zelenskiy-1821504090.html

https://ria.ru/20220831/finlyandiya-1813588921.html

донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, россия