Таможню на границе ДНР и России упразднят после присоединения республики
Таможни между ДНР и Россией упразднят на следующий день после присоединения республики
Блокпост военнослужащих ДНР в Херсонской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Таможенного контроля на административной границе между Донецкой Народной Республикой и Россией не будет со следующего дня после подписания закона о вхождении ДНР в состав РФ, сообщили в министерстве доходов и сборов Республики.
"В связи с ратификацией Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта, государственная граница между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой приобретает статус административной границы между субъектами Российской Федерации с 00:00 часов дня, следующим за днем подписания Президентом Российской Федерации соответствующего Закона", - говорится в сообщении министерства доходов и сборов ДНР в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что таким образом, со следующего дня после подписания закона о вхождении в состав России, "таможенный контроль и таможенные операции в пунктах пропуска через административную границу осуществляться не будут".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.