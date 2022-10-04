Рейтинг@Mail.ru
США заявили, что продолжают призывать Россию освободить Грайнер и Уилана - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/svoboda-1821578024.html
США заявили, что продолжают призывать Россию освободить Грайнер и Уилана
США заявили, что продолжают призывать Россию освободить Грайнер и Уилана - РИА Новости, 04.10.2022
США заявили, что продолжают призывать Россию освободить Грайнер и Уилана
США продолжают призывать Россию к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана и по-прежнему работают с властями РФ по этому вопросу, сообщил на... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T22:59
2022-10-04T22:59
в мире
бриттни грайнер
пол уилан
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США продолжают призывать Россию к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана и по-прежнему работают с властями РФ по этому вопросу, сообщил на брифинге для журналистов заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель."Мы продолжаем призывать к освобождению (Грайнер и Уилана). Наши правительства взаимодействуют по этому (вопросу)", - заявил он. По словам представителя госдепа, на сегодняшний день США не готовы говорить о подвижках в решении проблемы.Кроме того, Патель сообщил, что США призывают Россию обеспечить "справедливое" отношение ко всему американцам, задержанным в РФ.Во вторник официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США ждут от России серьезного рассмотрения предложения по обмену осужденными или альтернативного "серьезного" предложения. Ранее дипломатический источник говорил РИА Новости, что Москва и Вашингтон продолжают контакты по теме обмена заключенными, последние международные события не повлияли на процесс, он уточнял, что работа ведется "не по линии внешнеполитических ведомств, а больше по линии спецслужб".В сентябре - до проведения референдумов - США говорили, что продолжают прорабатывать обмен заключенными с Россией по различным каналам, включая прямые контакты между Кремлем и Белым домом, и готовы к "тяжелым решениям" для возвращения сограждан. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину баскетболистки Бритни Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два". Российская сторона ранее заявляла, что готова вести с США диалог по обмену, но с помощью "тихой", а не "мегафонной" дипломатии.
https://ria.ru/20221004/kiev-1821577121.html
https://ria.ru/20220918/obmen-1817728688.html
https://ria.ru/20221004/ssha-1821561970.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бриттни грайнер, пол уилан, сша, россия
В мире, Бриттни Грайнер, Пол Уилан, США, Россия
22:59 04.10.2022
 
США заявили, что продолжают призывать Россию освободить Грайнер и Уилана

США заявили, что правительство продолжает работать над освобождением Грайнер и Уилана

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США продолжают призывать Россию к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана и по-прежнему работают с властями РФ по этому вопросу, сообщил на брифинге для журналистов заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель.
"Мы продолжаем призывать к освобождению (Грайнер и Уилана). Наши правительства взаимодействуют по этому (вопросу)", - заявил он. По словам представителя госдепа, на сегодняшний день США не готовы говорить о подвижках в решении проблемы.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 22:50
Киев с подачи США заговорил о расчленении России, заявил МИД
Кроме того, Патель сообщил, что США призывают Россию обеспечить "справедливое" отношение ко всему американцам, задержанным в РФ.
Во вторник официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США ждут от России серьезного рассмотрения предложения по обмену осужденными или альтернативного "серьезного" предложения. Ранее дипломатический источник говорил РИА Новости, что Москва и Вашингтон продолжают контакты по теме обмена заключенными, последние международные события не повлияли на процесс, он уточнял, что работа ведется "не по линии внешнеполитических ведомств, а больше по линии спецслужб".
Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 21:35
Белый дом не смог объяснить условия обмена заключенными с Россией
В сентябре - до проведения референдумов - США говорили, что продолжают прорабатывать обмен заключенными с Россией по различным каналам, включая прямые контакты между Кремлем и Белым домом, и готовы к "тяжелым решениям" для возвращения сограждан. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину баскетболистки Бритни Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.
Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два". Российская сторона ранее заявляла, что готова вести с США диалог по обмену, но с помощью "тихой", а не "мегафонной" дипломатии.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 21:18
США ждут от России рассмотрения предложения по обмену осужденными
 
В миреБриттни ГрайнерПол УиланСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала