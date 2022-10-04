США заявили, что продолжают призывать Россию освободить Грайнер и Уилана
США заявили, что правительство продолжает работать над освобождением Грайнер и Уилана
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. США продолжают призывать Россию к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана и по-прежнему работают с властями РФ по этому вопросу, сообщил на брифинге для журналистов заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель.
"Мы продолжаем призывать к освобождению (Грайнер и Уилана). Наши правительства взаимодействуют по этому (вопросу)", - заявил он. По словам представителя госдепа, на сегодняшний день США не готовы говорить о подвижках в решении проблемы.
Кроме того, Патель сообщил, что США призывают Россию обеспечить "справедливое" отношение ко всему американцам, задержанным в РФ.
Во вторник официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США ждут от России серьезного рассмотрения предложения по обмену осужденными или альтернативного "серьезного" предложения. Ранее дипломатический источник говорил РИА Новости, что Москва и Вашингтон продолжают контакты по теме обмена заключенными, последние международные события не повлияли на процесс, он уточнял, что работа ведется "не по линии внешнеполитических ведомств, а больше по линии спецслужб".
18 сентября, 21:35Белый дом не смог объяснить условия обмена заключенными с Россией
В сентябре - до проведения референдумов - США говорили, что продолжают прорабатывать обмен заключенными с Россией по различным каналам, включая прямые контакты между Кремлем и Белым домом, и готовы к "тяжелым решениям" для возвращения сограждан. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину баскетболистки Бритни Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.
Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два". Российская сторона ранее заявляла, что готова вести с США диалог по обмену, но с помощью "тихой", а не "мегафонной" дипломатии.