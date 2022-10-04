https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821477062.html

Участвовавшие в спецоперации росгвардейцы вернулись в Ростовскую область

Участвовавшие в спецоперации росгвардейцы вернулись в Ростовскую область - РИА Новости, 04.10.2022

Участвовавшие в спецоперации росгвардейцы вернулись в Ростовскую область

Бойцы Росгвардии, принимавшие участие в спецоперации, вернулись в Ростовскую область после выполнения боевой задачи, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:02

2022-10-04T16:02

2022-10-04T16:29

общество

василий голубев

владимир путин

ростовская область

ростов-на-дону

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Бойцы Росгвардии, принимавшие участие в спецоперации, вернулись в Ростовскую область после выполнения боевой задачи, сообщает правительство региона."В Ростове-на-Дону встретили сотрудников Росгвардии, принимавших участие в специальной военной операции", - говорится в сообщении.С прибытием домой личный состав поздравил начальник управления Росгвардии по Ростовской области Владимир Жигула. Он поблагодарил командиров за то, что они с честью выполнили поставленные задачи и вернули все отряды в полном составе, без потерь. Владимир Жигула также поздравил сотрудников ОМОН с профессиональным праздником.Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев передал от имени главы региона Василия Голубева слова благодарности за выполнение воинского долга и достижение поставленных перед бойцами и командирами задач. "Наши профессиональные и подготовленные отряды способны справиться со всеми поставленными задачами. Отдельно хочу отметить командиров: грамотно управляя личным составом, они и боевые задачи выполнили, и бойцов сохранили", - приводятся в сообщении слова Корнеева.В завершение встречи сотрудникам торжественно вручили очередные звания, ведомственные медали, областные награды и ценные подарки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, василий голубев, владимир путин, ростовская область, ростов-на-дону, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии