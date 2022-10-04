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В ДНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки
В ДНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки - РИА Новости, 04.10.2022
В ДНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, артиллерийскую установку, два танка, сообщила во вторник народная милиция ДНР. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:05
2022-10-04T11:05
2022-10-04T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
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россия
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, артиллерийскую установку, два танка, сообщила во вторник народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: артиллерийская установка, два танка, восемь единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили до 50 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава, две гаубицы М777, шесть единиц бронированной техники и три БПЛА.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
https://ria.ru/20221004/donbass-1821335455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия
В ДНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении до 50 военных ВСУ и двух танков за сутки