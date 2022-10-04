https://ria.ru/20221004/sotsobekty-1821387699.html
Бочкарев: в Москве с начала года сдали почти 70 социальных объектов
Бочкарев: в Москве с начала года сдали почти 70 социальных объектов - РИА Новости, 04.10.2022
Бочкарев: в Москве с начала года сдали почти 70 социальных объектов
В Москве с начала года сдали 69 объектов социальной инфраструктуры общей площадью более 480 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:49
2022-10-04T12:49
2022-10-04T12:49
андрей бочкарев
москва
общество
жилье
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 4 окт - РИА Недвижимость. В Москве с начала года сдали 69 объектов социальной инфраструктуры общей площадью более 480 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В числе построенных объектов - 24 детских сада на 4810 мест, а также 15 школьных зданий", - рассказал он.Кроме того, в Москве появилось десять объектов здравоохранения, 15 спортивных объектов и пять объектов культуры, уточнил заммэра."Большая часть объектов, почти 60%, построена за счет внебюджетных средств. Сегодня инвесторы при строительстве жилых кварталов возводят детские сады, школы, спортивные объекты и поликлиники", - отметил Бочкарев.
https://ria.ru/20220913/bochkarev-1816426512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочкарев, москва, общество, жилье, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Общество, Жилье, Стройкомплекс Москвы