https://ria.ru/20221004/sotsobekty-1821387699.html

Бочкарев: в Москве с начала года сдали почти 70 социальных объектов

Бочкарев: в Москве с начала года сдали почти 70 социальных объектов - РИА Новости, 04.10.2022

Бочкарев: в Москве с начала года сдали почти 70 социальных объектов

В Москве с начала года сдали 69 объектов социальной инфраструктуры общей площадью более 480 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:49

2022-10-04T12:49

2022-10-04T12:49

андрей бочкарев

москва

общество

жилье

стройкомплекс москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588226539_0:33:3077:1763_1920x0_80_0_0_f61937af36ce860044840bba1c435c80.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Недвижимость. В Москве с начала года сдали 69 объектов социальной инфраструктуры общей площадью более 480 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В числе построенных объектов - 24 детских сада на 4810 мест, а также 15 школьных зданий", - рассказал он.Кроме того, в Москве появилось десять объектов здравоохранения, 15 спортивных объектов и пять объектов культуры, уточнил заммэра."Большая часть объектов, почти 60%, построена за счет внебюджетных средств. Сегодня инвесторы при строительстве жилых кварталов возводят детские сады, школы, спортивные объекты и поликлиники", - отметил Бочкарев.

https://ria.ru/20220913/bochkarev-1816426512.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, москва, общество, жилье, стройкомплекс москвы