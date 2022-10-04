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Бочкарев: в Москве с начала года сдали почти 70 социальных объектов - РИА Новости, 04.10.2022
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Бочкарев: в Москве с начала года сдали почти 70 социальных объектов
Бочкарев: в Москве с начала года сдали почти 70 социальных объектов - РИА Новости, 04.10.2022
Бочкарев: в Москве с начала года сдали почти 70 социальных объектов
В Москве с начала года сдали 69 объектов социальной инфраструктуры общей площадью более 480 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:49
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андрей бочкарев
москва
общество
жилье
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 4 окт - РИА Недвижимость. В Москве с начала года сдали 69 объектов социальной инфраструктуры общей площадью более 480 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В числе построенных объектов - 24 детских сада на 4810 мест, а также 15 школьных зданий", - рассказал он.Кроме того, в Москве появилось десять объектов здравоохранения, 15 спортивных объектов и пять объектов культуры, уточнил заммэра."Большая часть объектов, почти 60%, построена за счет внебюджетных средств. Сегодня инвесторы при строительстве жилых кварталов возводят детские сады, школы, спортивные объекты и поликлиники", - отметил Бочкарев.
https://ria.ru/20220913/bochkarev-1816426512.html
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андрей бочкарев, москва, общество, жилье, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Общество, Жилье, Стройкомплекс Москвы
12:49 04.10.2022
 

Бочкарев: в Москве с начала года сдали почти 70 социальных объектов

© Стройкомплекс МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Стройкомплекс Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Недвижимость. В Москве с начала года сдали 69 объектов социальной инфраструктуры общей площадью более 480 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"В числе построенных объектов - 24 детских сада на 4810 мест, а также 15 школьных зданий", - рассказал он.
Кроме того, в Москве появилось десять объектов здравоохранения, 15 спортивных объектов и пять объектов культуры, уточнил заммэра.
"Большая часть объектов, почти 60%, построена за счет внебюджетных средств. Сегодня инвесторы при строительстве жилых кварталов возводят детские сады, школы, спортивные объекты и поликлиники", - отметил Бочкарев.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
13 сентября, 12:17
Бочкарев: 70% школ и детских садов Москвы строят инвесторы
 
Андрей БочкаревМоскваОбществоЖильеСтройкомплекс Москвы
 
 
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