https://ria.ru/20221004/sotrudnichestvo-1821548653.html
Венгрия и Узбекистан начали сотрудничество в сфере ядерной энергетики
Венгрия и Узбекистан начали сотрудничество в сфере ядерной энергетики - РИА Новости, 04.10.2022
Венгрия и Узбекистан начали сотрудничество в сфере ядерной энергетики
Венгрия и Узбекистан запускают программу комплексного сотрудничества в ядерной энергетике, она будет касаться как технологий, так и обучения узбекских ядерных... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:01
2022-10-04T20:01
2022-10-04T20:01
в мире
петер сийярто
владимир норов
виктор орбан
самарканд
венгрия
узбекистан
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БУДАПЕШТ, 4 окт - РИА Новости. Венгрия и Узбекистан запускают программу комплексного сотрудничества в ядерной энергетике, она будет касаться как технологий, так и обучения узбекских ядерных специалистов в Венгрии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам переговоров с коллегой из Узбекистана Владимиром Норовым."Особую важность имеет тот факт, что Венгрия и Узбекистан запускают комплексную программу сотрудничества в ядерной области. Она будет состоять из трех элементов, во-первых, на строящейся АЭС в Узбекистане, скорее всего, будет использоваться венгерская система охлаждения, так как в определенных местах для АЭС не хватает воды. Кроме того, для этого комплексного сотрудничества будет образовательная основа. Венгрия обеспечивает 170 стипендий ежегодно для узбекских учащихся в высших учебных заведениях. Часть из них каждый год мы будем использовать для подготовки здесь, в Венгрии, будущих узбекских инженеров и экспертов в области ядерной энергетики", - сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях.Третьим элементом, по его словам, является запуск программы исследований и разработок, связанной с нагревательными элементами, с учетом того, что Узбекистан является седьмым по величине производителем урана в мире. "Это комплексная программа ядерного развития в будущем станет одним из важнейших основ венгерско-узбекского стратегического партнерства", - подчеркнул Сийярто.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым назвал Узбекистан чрезвычайно важным партнером в центральноазиатском регионе, сотрудничество с которым имеет стратегическое значение с точки зрения политики, безопасности, экономики и энергетики, сообщил агентству MTI пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши."В ходе переговоров во вторник было подписано четырнадцать соглашений, в том числе о развитии стратегического партнерства между Венгрией и Узбекистаном, а также о планируемом сотрудничестве в сферах юстиции, охраны окружающей среды, спорта и сельского хозяйства", - отметил Хаваши.Он также сообщил, что Орбан принял приглашение президента Узбекистана на ноябрьский саммит Организации тюркских государств в Самарканде.Мирзиеев 3-4 октября находится в Венгрии с официальным визитом. По данным его пресс-службы, узбекистанский лидер во вторник в Будапеште провел встречу с главами 20 ведущих венгерских компаний и банков, а также президентом Венгрии Каталин Новак. Компании из Узбекистана и Венгрии заключили контракты и соглашения на сумму более 1 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20221004/drsmd-1821543743.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221004/kachinskiy-1821537072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петер сийярто, владимир норов, виктор орбан, самарканд, венгрия, узбекистан
В мире, Петер Сийярто, Владимир Норов, Виктор Орбан, Самарканд, Венгрия, Узбекистан
Венгрия и Узбекистан начали сотрудничество в сфере ядерной энергетики
Сийярто: Венгрия и Узбекистан запустили программу сотрудничества в ядерной энергетике
БУДАПЕШТ, 4 окт - РИА Новости. Венгрия и Узбекистан запускают программу комплексного сотрудничества в ядерной энергетике, она будет касаться как технологий, так и обучения узбекских ядерных специалистов в Венгрии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам переговоров с коллегой из Узбекистана Владимиром Норовым.
"Особую важность имеет тот факт, что Венгрия и Узбекистан запускают комплексную программу сотрудничества в ядерной области. Она будет состоять из трех элементов, во-первых, на строящейся АЭС в Узбекистане, скорее всего, будет использоваться венгерская система охлаждения, так как в определенных местах для АЭС не хватает воды. Кроме того, для этого комплексного сотрудничества будет образовательная основа. Венгрия обеспечивает 170 стипендий ежегодно для узбекских учащихся в высших учебных заведениях. Часть из них каждый год мы будем использовать для подготовки здесь, в Венгрии, будущих узбекских инженеров и экспертов в области ядерной энергетики", - сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях.
Третьим элементом, по его словам, является запуск программы исследований и разработок, связанной с нагревательными элементами, с учетом того, что Узбекистан является седьмым по величине производителем урана в мире. "Это комплексная программа ядерного развития в будущем станет одним из важнейших основ венгерско-узбекского стратегического партнерства", - подчеркнул Сийярто.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым
назвал Узбекистан чрезвычайно важным партнером в центральноазиатском регионе, сотрудничество с которым имеет стратегическое значение с точки зрения политики, безопасности, экономики и энергетики, сообщил агентству MTI пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши.
"В ходе переговоров во вторник было подписано четырнадцать соглашений, в том числе о развитии стратегического партнерства между Венгрией и Узбекистаном, а также о планируемом сотрудничестве в сферах юстиции, охраны окружающей среды, спорта и сельского хозяйства", - отметил Хаваши.
Он также сообщил, что Орбан принял приглашение президента Узбекистана на ноябрьский саммит Организации тюркских государств в Самарканде
.
Мирзиеев 3-4 октября находится в Венгрии с официальным визитом. По данным его пресс-службы, узбекистанский лидер во вторник в Будапеште
провел встречу с главами 20 ведущих венгерских компаний и банков, а также президентом Венгрии Каталин Новак
. Компании из Узбекистана и Венгрии заключили контракты и соглашения на сумму более 1 миллиарда долларов.