Рейтинг@Mail.ru
Пляжи в Сочи открыты для купания, шторма в море нет - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221004/sochi-1821381605.html
Пляжи в Сочи открыты для купания, шторма в море нет
Пляжи в Сочи открыты для купания, шторма в море нет - РИА Новости, 04.10.2022
Пляжи в Сочи открыты для купания, шторма в море нет
Пляжи, расположенные в Центральном районе Сочи вдоль набережной "Маяк", доступны для купания, волнение моря не превышает одного балла, штормовое предупреждение... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:05
2022-10-04T13:05
туризм
туризм
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
туристы
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738421826_0:118:3090:1856_1920x0_80_0_0_0a373aa6ecb454ed1fa6535a4e242641.jpg
СОЧИ, 4 окт – РИА Новости. Пляжи, расположенные в Центральном районе Сочи вдоль набережной "Маяк", доступны для купания, волнение моря не превышает одного балла, штормовое предупреждение из-за непогоды на курорте не действует, передает корреспондент РИА Новости.Накануне сочинская мэрия информировала о грозовых ливнях и о шторме в море в четыре балла, в связи с чем горожанам и туристам рекомендовалось отменить отдых у воды. Во вторник небольшие дожди на курорте все еще продолжаются, однако ветра нет, а пляжные территории доступны для отдыха.Кроме этого, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, действующего в Сочи штормового предупреждения из-за непогоды на данный момент нет.
https://ria.ru/20221003/turisty-1821082214.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738421826_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_222d74be31ea18116655efc37b729282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы, отдых на море, отдых в россии
Туризм, Туризм, Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм, туристы, Отдых на море, отдых в России
13:05 04.10.2022
 
Пляжи в Сочи открыты для купания, шторма в море нет

В Сочи отменили предупреждение о шторме, идут небольшие дожди, но пляжи открыты для отдыха

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 окт – РИА Новости. Пляжи, расположенные в Центральном районе Сочи вдоль набережной "Маяк", доступны для купания, волнение моря не превышает одного балла, штормовое предупреждение из-за непогоды на курорте не действует, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне сочинская мэрия информировала о грозовых ливнях и о шторме в море в четыре балла, в связи с чем горожанам и туристам рекомендовалось отменить отдых у воды. Во вторник небольшие дожди на курорте все еще продолжаются, однако ветра нет, а пляжные территории доступны для отдыха.
Кроме этого, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, действующего в Сочи штормового предупреждения из-за непогоды на данный момент нет.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 10:08Туризм
Туристов, пропавших в районе хребта Ажек в Сочи, нашли живыми
 
ТуризмТуризмСочиКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - ТуризмтуристыОтдых на мореотдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала