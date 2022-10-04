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Пляжи в Сочи открыты для купания, шторма в море нет
Пляжи в Сочи открыты для купания, шторма в море нет - РИА Новости, 04.10.2022
Пляжи в Сочи открыты для купания, шторма в море нет
Пляжи, расположенные в Центральном районе Сочи вдоль набережной "Маяк", доступны для купания, волнение моря не превышает одного балла, штормовое предупреждение... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:05
2022-10-04T13:05
2022-10-04T13:05
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СОЧИ, 4 окт – РИА Новости. Пляжи, расположенные в Центральном районе Сочи вдоль набережной "Маяк", доступны для купания, волнение моря не превышает одного балла, штормовое предупреждение из-за непогоды на курорте не действует, передает корреспондент РИА Новости.Накануне сочинская мэрия информировала о грозовых ливнях и о шторме в море в четыре балла, в связи с чем горожанам и туристам рекомендовалось отменить отдых у воды. Во вторник небольшие дожди на курорте все еще продолжаются, однако ветра нет, а пляжные территории доступны для отдыха.Кроме этого, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, действующего в Сочи штормового предупреждения из-за непогоды на данный момент нет.
https://ria.ru/20221003/turisty-1821082214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы, отдых на море, отдых в россии
Туризм, Туризм, Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм, туристы, Отдых на море, отдых в России
Пляжи в Сочи открыты для купания, шторма в море нет
В Сочи отменили предупреждение о шторме, идут небольшие дожди, но пляжи открыты для отдыха