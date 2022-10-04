https://ria.ru/20221004/sochi-1821381605.html

Пляжи в Сочи открыты для купания, шторма в море нет

Пляжи в Сочи открыты для купания, шторма в море нет - РИА Новости, 04.10.2022

Пляжи в Сочи открыты для купания, шторма в море нет

Пляжи, расположенные в Центральном районе Сочи вдоль набережной "Маяк", доступны для купания, волнение моря не превышает одного балла, штормовое предупреждение... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:05

2022-10-04T13:05

2022-10-04T13:05

туризм

туризм

сочи

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 4 окт – РИА Новости. Пляжи, расположенные в Центральном районе Сочи вдоль набережной "Маяк", доступны для купания, волнение моря не превышает одного балла, штормовое предупреждение из-за непогоды на курорте не действует, передает корреспондент РИА Новости.Накануне сочинская мэрия информировала о грозовых ливнях и о шторме в море в четыре балла, в связи с чем горожанам и туристам рекомендовалось отменить отдых у воды. Во вторник небольшие дожди на курорте все еще продолжаются, однако ветра нет, а пляжные территории доступны для отдыха.Кроме этого, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, действующего в Сочи штормового предупреждения из-за непогоды на данный момент нет.

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сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы, отдых на море, отдых в россии