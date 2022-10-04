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Слуцкий заявил, что Маск рвет шаблоны политики Байдена на Украине - РИА Новости, 04.10.2022
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Слуцкий заявил, что Маск рвет шаблоны политики Байдена на Украине
Слуцкий заявил, что Маск рвет шаблоны политики Байдена на Украине - РИА Новости, 04.10.2022
Слуцкий заявил, что Маск рвет шаблоны политики Байдена на Украине
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что Илон Маск своим планом по разрешению ситуации на Украине рвет все шаблоны политики президента США Джо... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T01:50
2022-10-04T01:50
в мире
илон маск
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что Илон Маск своим планом по разрешению ситуации на Украине рвет все шаблоны политики президента США Джо Байдена.Ранее Маск в Twitter усомнился в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины."Илон Маск рвет шаблоны политики Байдена на Украине. На его вопрос, должны ли Крым и Донбасс сами решать свою судьбу, "да" ответили больше половины из 1,3 миллиона пользователей. И им явно не до войны до последнего украинца, спонсором которой выступает нынешняя администрация США", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Также парламентарий отметил, что в повторных референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях нет необходимости, поскольку эти территории навсегда вернулись в состав России. "Но индикатор настроений на поиск путей завершения украинского конфликта - показателен", - добавил он.Слуцкий считает, что простые американцы и особенно - европейцы, страдающие больше всего "из-за вассальской евроатлантической солидарности Брюсселя", не готовы жертвовать чем-то из-за "прогнившего киевского режима".
https://ria.ru/20220930/slutskiy-1820691030.html
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в мире, илон маск, джо байден, украина, россия, донбасс, лдпр, оон, референдумы на освобожденных территориях, леонид слуцкий (политик)
В мире, Илон Маск, Джо Байден, Украина, Россия, Донбасс, ЛДПР, ООН, Референдумы на освобожденных территориях, Леонид Слуцкий (политик)
01:50 04.10.2022
 
Слуцкий заявил, что Маск рвет шаблоны политики Байдена на Украине

Лидер фракции ЛДПР Слуцкий заявил, что Маск рвет шаблоны политики Байдена на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что Илон Маск своим планом по разрешению ситуации на Украине рвет все шаблоны политики президента США Джо Байдена.
Ранее Маск в Twitter усомнился в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
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"Илон Маск рвет шаблоны политики Байдена на Украине. На его вопрос, должны ли Крым и Донбасс сами решать свою судьбу, "да" ответили больше половины из 1,3 миллиона пользователей. И им явно не до войны до последнего украинца, спонсором которой выступает нынешняя администрация США", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Также парламентарий отметил, что в повторных референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях нет необходимости, поскольку эти территории навсегда вернулись в состав России. "Но индикатор настроений на поиск путей завершения украинского конфликта - показателен", - добавил он.
Слуцкий считает, что простые американцы и особенно - европейцы, страдающие больше всего "из-за вассальской евроатлантической солидарности Брюсселя", не готовы жертвовать чем-то из-за "прогнившего киевского режима".
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В миреИлон МаскДжо БайденУкраинаРоссияДонбассЛДПРООНРеферендумы на освобожденных территорияхЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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