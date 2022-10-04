https://ria.ru/20221004/sizo-1821561073.html

Россия рассчитывает, что МККК посетит СИЗО в Еленовке

Россия рассчитывает, что МККК посетит СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 04.10.2022

Россия рассчитывает, что МККК посетит СИЗО в Еленовке

Россия рассчитывает, что эксперты МККК посетят СИЗО в Еленовке в ДНР, чтобы убедиться, на какие провокации способен Киев, заявил на заседании Первого комитета... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T21:12

2022-10-04T21:12

2022-10-04T21:12

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

киев

международный комитет красного креста (мккк)

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ООН, 4 окт – РИА Новости. Россия рассчитывает, что эксперты МККК посетят СИЗО в Еленовке в ДНР, чтобы убедиться, на какие провокации способен Киев, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.В Минобороны России ранее сообщали, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке."В Америке и Европе обо всем этом прекрасно знают, но закрывают глаза на неудобную правду. При этом они по сути уже стали соучастниками военных преступлений киевского режима и превращаются в сторону конфликта на Украине", - добавил он.

https://ria.ru/20220921/voennoplennye-1818527900.html

россия

донецкая народная республика

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, киев, международный комитет красного креста (мккк), оон