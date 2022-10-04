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Россия рассчитывает, что МККК посетит СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/sizo-1821561073.html
Россия рассчитывает, что МККК посетит СИЗО в Еленовке
Россия рассчитывает, что МККК посетит СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 04.10.2022
Россия рассчитывает, что МККК посетит СИЗО в Еленовке
Россия рассчитывает, что эксперты МККК посетят СИЗО в Еленовке в ДНР, чтобы убедиться, на какие провокации способен Киев, заявил на заседании Первого комитета... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T21:12
2022-10-04T21:12
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
киев
международный комитет красного креста (мккк)
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Россия рассчитывает, что эксперты МККК посетят СИЗО в Еленовке в ДНР, чтобы убедиться, на какие провокации способен Киев, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.В Минобороны России ранее сообщали, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке."В Америке и Европе обо всем этом прекрасно знают, но закрывают глаза на неудобную правду. При этом они по сути уже стали соучастниками военных преступлений киевского режима и превращаются в сторону конфликта на Украине", - добавил он.
https://ria.ru/20220921/voennoplennye-1818527900.html
россия
донецкая народная республика
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в мире, здоровье - общество, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, киев, международный комитет красного креста (мккк), оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Киев, Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН
21:12 04.10.2022
 
Россия рассчитывает, что МККК посетит СИЗО в Еленовке

Воронцов: Россия рассчитывает, что эксперты МККК посетят СИЗО в Еленовке в ДНР

© РИА Новости / Андрей КоцБарак в лагере для военнопленных в Еленовке, разрушенный ракетным ударом ВСУ
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке, разрушенный ракетным ударом ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке, разрушенный ракетным ударом ВСУ. Архивное фото
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Россия рассчитывает, что эксперты МККК посетят СИЗО в Еленовке в ДНР, чтобы убедиться, на какие провокации способен Киев, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.
"Рассчитываем, что эксперты Международного комитета Красного Креста откликнутся на приглашение Минобороны России и посетят этот следственный изолятор, чтобы воочию убедиться, на какие бесчеловечные провокации способен пойти Киев", - сказал Воронцов.
В Минобороны России ранее сообщали, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
Америке и Европе обо всем этом прекрасно знают, но закрывают глаза на неудобную правду. При этом они по сути уже стали соучастниками военных преступлений киевского режима и превращаются в сторону конфликта на Украине", - добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер на встрече в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 19:35Специальная военная операция на Украине
Лавров призвал МККК подключиться к проблеме с российскими военнопленными
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоДенис ПушилинРоссияДонецкая Народная РеспубликаКиевМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ООН
 
 
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