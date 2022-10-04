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Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу в Донбассе - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/shoygu-1821396594.html
Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу в Донбассе
Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу в Донбассе - РИА Новости, 04.10.2022
Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу в Донбассе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу в ДНР и ЛНР. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:18
2022-10-04T13:18
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
мариуполь
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
общество
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу в ДНР и ЛНР.На селекторном совещании он рассказал о восстановлении Мариуполя "в круглосуточном режиме", возведении за 85 дней в Луганске и Мариуполе двух многофункциональных медицинских центров, строительстве 90-километрового водовода из Ханженковского водохранилища до канала "Северский-Донец - Донбасс" и водовода в Волновахе."На Донбассе восстановлен знаковый мемориальный комплекс "Саур-Могила". На кургане теперь вновь горит Вечный огонь", - отметил министр и поблагодарил военных строителей "за эффективно проделанную работу".
https://ria.ru/20221004/referendum-1821392685.html
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сергей шойгу, мариуполь, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Общество
13:18 04.10.2022
 
Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу в Донбассе

Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу в ДНР и ЛНР

© Минобороны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
© Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу в ДНР и ЛНР.
На селекторном совещании он рассказал о восстановлении Мариуполя "в круглосуточном режиме", возведении за 85 дней в Луганске и Мариуполе двух многофункциональных медицинских центров, строительстве 90-километрового водовода из Ханженковского водохранилища до канала "Северский-Донец - Донбасс" и водовода в Волновахе.
"На Донбассе восстановлен знаковый мемориальный комплекс "Саур-Могила". На кургане теперь вновь горит Вечный огонь", - отметил министр и поблагодарил военных строителей "за эффективно проделанную работу".
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуМариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОбщество
 
 
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