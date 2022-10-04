https://ria.ru/20221004/shoygu-1821396594.html

Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу в Донбассе

Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу в Донбассе - РИА Новости, 04.10.2022

Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу в Донбассе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу в ДНР и ЛНР. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:18

2022-10-04T13:18

2022-10-04T13:18

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

мариуполь

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

общество

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу в ДНР и ЛНР.На селекторном совещании он рассказал о восстановлении Мариуполя "в круглосуточном режиме", возведении за 85 дней в Луганске и Мариуполе двух многофункциональных медицинских центров, строительстве 90-километрового водовода из Ханженковского водохранилища до канала "Северский-Донец - Донбасс" и водовода в Волновахе."На Донбассе восстановлен знаковый мемориальный комплекс "Саур-Могила". На кургане теперь вновь горит Вечный огонь", - отметил министр и поблагодарил военных строителей "за эффективно проделанную работу".

https://ria.ru/20221004/referendum-1821392685.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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сергей шойгу, мариуполь, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество