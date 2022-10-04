https://ria.ru/20221004/shoygu-1821396594.html
Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу в Донбассе
Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу в Донбассе - РИА Новости, 04.10.2022
Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу в Донбассе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу в ДНР и ЛНР. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:18
2022-10-04T13:18
2022-10-04T13:18
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
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общество
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу в ДНР и ЛНР.На селекторном совещании он рассказал о восстановлении Мариуполя "в круглосуточном режиме", возведении за 85 дней в Луганске и Мариуполе двух многофункциональных медицинских центров, строительстве 90-километрового водовода из Ханженковского водохранилища до канала "Северский-Донец - Донбасс" и водовода в Волновахе."На Донбассе восстановлен знаковый мемориальный комплекс "Саур-Могила". На кургане теперь вновь горит Вечный огонь", - отметил министр и поблагодарил военных строителей "за эффективно проделанную работу".
https://ria.ru/20221004/referendum-1821392685.html
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сергей шойгу, мариуполь, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Общество
Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу в Донбассе
Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу в ДНР и ЛНР