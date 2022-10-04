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В Шанхае в октябре состоится премьера мюзикла "Анна Каренина"
В Шанхае в октябре состоится премьера мюзикла "Анна Каренина" - РИА Новости, 04.10.2022
В Шанхае в октябре состоится премьера мюзикла "Анна Каренина"
В Шанхае 15 октября состоится премьера музыкально-театрального мюзикла по одноименному роману Льва Толстого "Анна Каренина". РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:12
2022-10-04T12:12
2022-10-04T12:12
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МОСКВА, 4 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В Шанхае 15 октября состоится премьера музыкально-театрального мюзикла по одноименному роману Льва Толстого "Анна Каренина".Либретто двухчасовой музыкальной постановки написал известный поэт Юлий Ким. На китайский язык переводил русист и литературовед Лю Вэньфэй.После премьеры в течение 3 месяцев начнутся гастроли в городах Ханчжоу, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Пекин, Сямэнь и Чэнду.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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