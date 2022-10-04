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В Шанхае в октябре состоится премьера мюзикла "Анна Каренина" - РИА Новости, 04.10.2022
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В Шанхае в октябре состоится премьера мюзикла "Анна Каренина"
В Шанхае в октябре состоится премьера мюзикла "Анна Каренина" - РИА Новости, 04.10.2022
В Шанхае в октябре состоится премьера мюзикла "Анна Каренина"
В Шанхае 15 октября состоится премьера музыкально-театрального мюзикла по одноименному роману Льва Толстого "Анна Каренина". РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:12
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россия-китай: главное
шанхай
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МОСКВА, 4 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В Шанхае 15 октября состоится премьера музыкально-театрального мюзикла по одноименному роману Льва Толстого "Анна Каренина".Либретто двухчасовой музыкальной постановки написал известный поэт Юлий Ким. На китайский язык переводил русист и литературовед Лю Вэньфэй.После премьеры в течение 3 месяцев начнутся гастроли в городах Ханчжоу, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Пекин, Сямэнь и Чэнду.
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шанхай
Россия-Китай: Главное, Шанхай
12:12 04.10.2022
 

В Шанхае в октябре состоится премьера мюзикла "Анна Каренина"

© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Зрительный зал
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В Шанхае 15 октября состоится премьера музыкально-театрального мюзикла по одноименному роману Льва Толстого "Анна Каренина".
Либретто двухчасовой музыкальной постановки написал известный поэт Юлий Ким. На китайский язык переводил русист и литературовед Лю Вэньфэй.
Зампредседателя Постоянного комитета ВСНП Шэнь Юэюэ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 10:37Россия-Китай: Главное
В Пекине прошел Форум сотрудничества городов дружбы стран БРИКС
После премьеры в течение 3 месяцев начнутся гастроли в городах Ханчжоу, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Пекин, Сямэнь и Чэнду.
 
Россия-Китай: ГлавноеШанхай
 
 
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