https://ria.ru/20221004/shankhay-1821376813.html

В Шанхае в октябре состоится премьера мюзикла "Анна Каренина"

В Шанхае в октябре состоится премьера мюзикла "Анна Каренина" - РИА Новости, 04.10.2022

В Шанхае в октябре состоится премьера мюзикла "Анна Каренина"

В Шанхае 15 октября состоится премьера музыкально-театрального мюзикла по одноименному роману Льва Толстого "Анна Каренина". РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:12

2022-10-04T12:12

2022-10-04T12:12

россия-китай: главное

шанхай

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МОСКВА, 4 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В Шанхае 15 октября состоится премьера музыкально-театрального мюзикла по одноименному роману Льва Толстого "Анна Каренина".Либретто двухчасовой музыкальной постановки написал известный поэт Юлий Ким. На китайский язык переводил русист и литературовед Лю Вэньфэй.После премьеры в течение 3 месяцев начнутся гастроли в городах Ханчжоу, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Пекин, Сямэнь и Чэнду.

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шанхай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

шанхай