https://ria.ru/20221004/serialy-1821208747.html

"Великолепный век" продолжается: секрет популярности турецких сериалов

"Великолепный век" продолжается: секрет популярности турецких сериалов - РИА Новости, 04.10.2022

"Великолепный век" продолжается: секрет популярности турецких сериалов

Турецкие сериалы любят за то, что в них есть живописные виды Босфора, красивые женщины, восточная экзотика — но вместе с тем за вполне европейский менталитет и... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T08:00

2022-10-04T08:00

2022-10-04T08:10

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Турецкие сериалы любят за то, что в них есть живописные виды Босфора, красивые женщины, восточная экзотика — но вместе с тем за вполне европейский менталитет и непредсказуемые интриги. Это сказка о реальности, способная стать своеобразным эмоциональным отпуском. О ключевых темах и составляющих успеха таких проектов — в материале РИА Новости.СериалотерапияИнтерес возник еще в СССР, когда хитом стала экранизация романа Решада Нури Гюнтекина "Королек — птичка певчая". За непростой историей любви Фериде и ее кузена Кямрана на фоне Первой мировой войны и распада Османской империи наблюдали, кажется, все.Популярность саги была так велика, что произведение переснимали снова и снова. Самую свежую версию представили в 2013 году.Сегодня Турция — на втором месте после США по экспорту телеконтента. Сериалы продают в более чем 140 странах мира, они приносят сотни миллионов долларов дохода. И значительную долю рынка занимает Россия.Что такое дизиТурецкие киносюжеты отличаются от российских и американских своей экзотичностью, но одновременно естественностью. Они ярки и понятны, поскольку затрагивают темы семьи, любви, верности, карьеры, выбора.Дизи, о котором знают даже те, кто не знаком с турецкой телепродукцией, — "Великолепный век" — сериал о любви султана Сулеймана и славянской рабыни Роксоланы. Эпос из четырех сезонов и почти 140 серий впечатляет богатством костюмов и декораций — не последние аргументы в пользу просмотра.Бюджет одного такого проекта обычно превышает несколько миллионов долларов. Например, "Запретная любовь" — своеобразная местная "Анна Каренина". Героиня Бихтер выходит замуж за стареющего миллионера. Она планирует идеальную семейную жизнь, но влюбляется в племянника супруга. Мелодрама рассказывает о неравном браке, страстях, изменах и интригах. Сериал показали в 20 странах по всему миру, а в США, Индии и Румынии сняли ремейки проекта.Фабула "Золушки" — в сериале "Номер 309". Сюжет повествует о продавщице цветов Лале и богатом наследнике Онуре. Они отправляются на свидание вслепую, но не друг с другом, из-за недоразумений случайно знакомятся — и у них начинается роман.Турецкие шоураннеры показывают переживания героев максимально четко, заставляя с первых сцен включаться в историю.Как и в проекте "Черная любовь". Нихан, девушка из состоятельной семьи, и Кемаль, сын простого парикмахера, сталкиваются в автобусе и влюбляются. Их не заботит социальное неравенство, но родители Нихан не одобряют союз и намерены найти дочери более выгодную партию.Сериал с видами на просторы пролива и стамбульские достопримечательности стал первым турецким телепроектом, получившим "Эмми". Его продали для показа в 60 странах.Дизи растягиваются на десятки, а то и сотни эпизодов, длительность каждого порой достигает двух — двух с половиной часов. Особенность и одна из причин успеха — своеобразное заигрывание со зрителем. После каждой серии авторы тщательно изучают рейтинги, отзывы в соцсетях. В зависимости от откликов прямо во время съемок иногда меняют сюжет и реплики артистов.Хотя такой подход может показаться надуманным и лишенным авторского посыла, в итоге контент отвечает интересам целевой аудитории.Любой жанр для любого возрастаТурецкие постановщики работают во всех жанрах: от ромкомов до триллеров и от костюмных саг до хорроров.Главное, чтобы в проекте был увлекательный универсальный сюжет, который может разворачиваться где угодно. Другой важный факт — в дизи нет откровенных сцен и по-настоящему жестокого содержания."Мелодрамы и романтические комедии — жанры, которые нечасто встретишь у американских и европейских производителей, — считает заместитель гендиректора по контенту онлайн-кинотеатра Okko Эльвира Дмитриевская. — У турецких компаний они на лидирующих позициях. Еще одна причина популярности — отсутствие в большинстве случаев контента, запрещенного для детей. Сериалы можно включить в фоновом режиме, делать домашние дела и не бояться, что ребенок заметит что-то не соответствующее возрасту".Даже рассказывающий про интриги "Жестокий Стамбул" могут смотреть все. В сериале состоятельная семья Карачай поселила у себя в доме девушку из небогатой семьи. Ее планируют женить на племяннике главы семьи Агаха Недиме, который прикован к инвалидной коляске. Но героиня случайно знакомится с сыном Агаха, Дженком, и тот в нее влюбляется.Не менее сложно сплетены линии героев в "Постучись в мою дверь". Сериал — про еще одну цветочницу по имени Эда. Она вынуждена притворяться невестой богатого бизнесмена Серкана, чтобы получить долгожданную стипендию на обучение. Здесь тоже не обошлось без неожиданных открытий и трансформаций характеров.Возможно, это и есть секретный ингредиент, которого не хватает западному контенту.

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

турция, россия, сша, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть