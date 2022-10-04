Рейтинг@Mail.ru
"Великолепный век" продолжается: секрет популярности турецких сериалов - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221004/serialy-1821208747.html
"Великолепный век" продолжается: секрет популярности турецких сериалов
"Великолепный век" продолжается: секрет популярности турецких сериалов - РИА Новости, 04.10.2022
"Великолепный век" продолжается: секрет популярности турецких сериалов
Турецкие сериалы любят за то, что в них есть живописные виды Босфора, красивые женщины, восточная экзотика — но вместе с тем за вполне европейский менталитет и... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T08:00
2022-10-04T08:10
турция
россия
сша
кино и сериалы
знаменитости
культура
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821361676_0:0:2801:1576_1920x0_80_0_0_3fb1e4df3506ede7188476dfe34166a4.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Турецкие сериалы любят за то, что в них есть живописные виды Босфора, красивые женщины, восточная экзотика — но вместе с тем за вполне европейский менталитет и непредсказуемые интриги. Это сказка о реальности, способная стать своеобразным эмоциональным отпуском. О ключевых темах и составляющих успеха таких проектов — в материале РИА Новости.СериалотерапияИнтерес возник еще в СССР, когда хитом стала экранизация романа Решада Нури Гюнтекина "Королек — птичка певчая". За непростой историей любви Фериде и ее кузена Кямрана на фоне Первой мировой войны и распада Османской империи наблюдали, кажется, все.Популярность саги была так велика, что произведение переснимали снова и снова. Самую свежую версию представили в 2013 году.Сегодня Турция — на втором месте после США по экспорту телеконтента. Сериалы продают в более чем 140 странах мира, они приносят сотни миллионов долларов дохода. И значительную долю рынка занимает Россия.Что такое дизиТурецкие киносюжеты отличаются от российских и американских своей экзотичностью, но одновременно естественностью. Они ярки и понятны, поскольку затрагивают темы семьи, любви, верности, карьеры, выбора.Дизи, о котором знают даже те, кто не знаком с турецкой телепродукцией, — "Великолепный век" — сериал о любви султана Сулеймана и славянской рабыни Роксоланы. Эпос из четырех сезонов и почти 140 серий впечатляет богатством костюмов и декораций — не последние аргументы в пользу просмотра.Бюджет одного такого проекта обычно превышает несколько миллионов долларов. Например, "Запретная любовь" — своеобразная местная "Анна Каренина". Героиня Бихтер выходит замуж за стареющего миллионера. Она планирует идеальную семейную жизнь, но влюбляется в племянника супруга. Мелодрама рассказывает о неравном браке, страстях, изменах и интригах. Сериал показали в 20 странах по всему миру, а в США, Индии и Румынии сняли ремейки проекта.Фабула "Золушки" — в сериале "Номер 309". Сюжет повествует о продавщице цветов Лале и богатом наследнике Онуре. Они отправляются на свидание вслепую, но не друг с другом, из-за недоразумений случайно знакомятся — и у них начинается роман.Турецкие шоураннеры показывают переживания героев максимально четко, заставляя с первых сцен включаться в историю.Как и в проекте "Черная любовь". Нихан, девушка из состоятельной семьи, и Кемаль, сын простого парикмахера, сталкиваются в автобусе и влюбляются. Их не заботит социальное неравенство, но родители Нихан не одобряют союз и намерены найти дочери более выгодную партию.Сериал с видами на просторы пролива и стамбульские достопримечательности стал первым турецким телепроектом, получившим "Эмми". Его продали для показа в 60 странах.Дизи растягиваются на десятки, а то и сотни эпизодов, длительность каждого порой достигает двух — двух с половиной часов. Особенность и одна из причин успеха — своеобразное заигрывание со зрителем. После каждой серии авторы тщательно изучают рейтинги, отзывы в соцсетях. В зависимости от откликов прямо во время съемок иногда меняют сюжет и реплики артистов.Хотя такой подход может показаться надуманным и лишенным авторского посыла, в итоге контент отвечает интересам целевой аудитории.Любой жанр для любого возрастаТурецкие постановщики работают во всех жанрах: от ромкомов до триллеров и от костюмных саг до хорроров.Главное, чтобы в проекте был увлекательный универсальный сюжет, который может разворачиваться где угодно. Другой важный факт — в дизи нет откровенных сцен и по-настоящему жестокого содержания."Мелодрамы и романтические комедии — жанры, которые нечасто встретишь у американских и европейских производителей, — считает заместитель гендиректора по контенту онлайн-кинотеатра Okko Эльвира Дмитриевская. — У турецких компаний они на лидирующих позициях. Еще одна причина популярности — отсутствие в большинстве случаев контента, запрещенного для детей. Сериалы можно включить в фоновом режиме, делать домашние дела и не бояться, что ребенок заметит что-то не соответствующее возрасту".Даже рассказывающий про интриги "Жестокий Стамбул" могут смотреть все. В сериале состоятельная семья Карачай поселила у себя в доме девушку из небогатой семьи. Ее планируют женить на племяннике главы семьи Агаха Недиме, который прикован к инвалидной коляске. Но героиня случайно знакомится с сыном Агаха, Дженком, и тот в нее влюбляется.Не менее сложно сплетены линии героев в "Постучись в мою дверь". Сериал — про еще одну цветочницу по имени Эда. Она вынуждена притворяться невестой богатого бизнесмена Серкана, чтобы получить долгожданную стипендию на обучение. Здесь тоже не обошлось без неожиданных открытий и трансформаций характеров.Возможно, это и есть секретный ингредиент, которого не хватает западному контенту.
https://ria.ru/20220915/doramy-1816725075.html
турция
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Анна Нехаева
Анна Нехаева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821361676_32:0:2604:1929_1920x0_80_0_0_0dbd786ef57ea6332ccb8c4efd5d3533.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, сша, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть
Турция, Россия, США, Кино и сериалы, Знаменитости, Культура, что посмотреть
08:00 04.10.2022 (обновлено: 08:10 04.10.2022)
 

"Великолепный век" продолжается: секрет популярности турецких сериалов

© Предоставлено пресс-службой more.tvКадр из сериала "Черная любовь"
Кадр из сериала Черная любовь
© Предоставлено пресс-службой more.tv
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Турецкие сериалы любят за то, что в них есть живописные виды Босфора, красивые женщины, восточная экзотика — но вместе с тем за вполне европейский менталитет и непредсказуемые интриги. Это сказка о реальности, способная стать своеобразным эмоциональным отпуском. О ключевых темах и составляющих успеха таких проектов — в материале РИА Новости.

Сериалотерапия

"Турецкие сериалы идеально подходят для фонового просмотра без отрыва от домашних дел, — отмечает директор по контенту more.tv Ксения Савельева. — В них нет депрессивных настроений, и они даже оказывают легкий терапевтический эффект — особенно в тревожное время".

Интерес возник еще в СССР, когда хитом стала экранизация романа Решада Нури Гюнтекина "Королек — птичка певчая". За непростой историей любви Фериде и ее кузена Кямрана на фоне Первой мировой войны и распада Османской империи наблюдали, кажется, все.
Популярность саги была так велика, что произведение переснимали снова и снова. Самую свежую версию представили в 2013 году.
© Tim's Productions (2013-2014)

Кадр из сериала "Королек — птичка певчая" 2013 года

Кадр из сериала Королек — птичка певчая
1 из 3

Кадр из сериала "Королек — птичка певчая" 2013 года

© Tim's Productions (2013-2014)
© Tims Productions (1986)

Кадр из экранизации "Королек — птичка певчая" 1986 года

Кадр из сериала Королек — птичка певчая
2 из 3

Кадр из экранизации "Королек — птичка певчая" 1986 года

© Tims Productions (1986)
© Tims Productions (1986)

Сцена из сериала "Королек — птичка певчая" 1986 года

Кадр из сериала Королек — птичка певчая
3 из 3

Сцена из сериала "Королек — птичка певчая" 1986 года

© Tims Productions (1986)
1 из 3

Кадр из сериала "Королек — птичка певчая" 2013 года

© Tim's Productions (2013-2014)
2 из 3

Кадр из экранизации "Королек — птичка певчая" 1986 года

© Tims Productions (1986)
3 из 3

Сцена из сериала "Королек — птичка певчая" 1986 года

© Tims Productions (1986)
Сегодня Турция — на втором месте после США по экспорту телеконтента. Сериалы продают в более чем 140 странах мира, они приносят сотни миллионов долларов дохода. И значительную долю рынка занимает Россия.

"Несмотря на кажущиеся культурологические различия, Турция — очень близкая страна для россиян, — говорят в пресс-службе "Иви". — Она была и остается яркой, красочной и доступной сказкой. Согласно нашим исследованиям, одна из ключевых причин для просмотра контента в России — желание развлечься и отдохнуть от повседневных проблем".

© Tim's Productions (2013-2014)Кадр из сериала "Королек — птичка певчая"
Кадр из сериала Королек — птичка певчая
© Tim's Productions (2013-2014)
Кадр из сериала "Королек — птичка певчая"

Что такое дизи

Турецкие киносюжеты отличаются от российских и американских своей экзотичностью, но одновременно естественностью. Они ярки и понятны, поскольку затрагивают темы семьи, любви, верности, карьеры, выбора.

"Это не мыльные оперы, не теленовеллы или исторические драмы — это дизи (от турецкого dizi — сериал. — Прим. ред.), "жанр в прогрессе", — поясняет профессор университета в Стамбуле Арзу Озтуркмен.

© Предоставлено пресс-службой more.tvКадр из сериала "Великолепный век"
Кадр из сериала Великолепный век
© Предоставлено пресс-службой more.tv
Кадр из сериала "Великолепный век"
Дизи, о котором знают даже те, кто не знаком с турецкой телепродукцией, — "Великолепный век" — сериал о любви султана Сулеймана и славянской рабыни Роксоланы. Эпос из четырех сезонов и почти 140 серий впечатляет богатством костюмов и декораций — не последние аргументы в пользу просмотра.
Бюджет одного такого проекта обычно превышает несколько миллионов долларов.
© Tims ProductionsНур Феттахоглу в сериале "Великолепный век"
Нур Феттахоглу в сериале Великолепный век
1 из 2
Нур Феттахоглу в сериале "Великолепный век"
© Tims Productions
© Предоставлено пресс-службой more.tvКадр из сериала "Великолепный век"
Кадр из сериала Великолепный век
2 из 2
Кадр из сериала "Великолепный век"
© Предоставлено пресс-службой more.tv
1 из 2
Нур Феттахоглу в сериале "Великолепный век"
© Tims Productions
2 из 2
Кадр из сериала "Великолепный век"
© Предоставлено пресс-службой more.tv

"Кроме красивой картинки — а она у турок великолепна — зрители ценят то, чего порой недостает современному западному контенту: драма на разрыв, яркие эмоции, семейные ценности, — перечисляет директор по маркетингу Start Анастасия Бацуева. — Успех турецких сериалов в том, что они другие: не пытаются повторять за западной или европейской индустрией, делают все иначе, и у этого подхода есть своя аудитория".

Например, "Запретная любовь" — своеобразная местная "Анна Каренина". Героиня Бихтер выходит замуж за стареющего миллионера. Она планирует идеальную семейную жизнь, но влюбляется в племянника супруга. Мелодрама рассказывает о неравном браке, страстях, изменах и интригах. Сериал показали в 20 странах по всему миру, а в США, Индии и Румынии сняли ремейки проекта.
© Предоставлено пресс-службой KionКадр из сериала "Номер 309"
Кадр из сериала Номер 309
© Предоставлено пресс-службой Kion
Кадр из сериала "Номер 309"
Фабула "Золушки" — в сериале "Номер 309". Сюжет повествует о продавщице цветов Лале и богатом наследнике Онуре. Они отправляются на свидание вслепую, но не друг с другом, из-за недоразумений случайно знакомятся — и у них начинается роман.
Турецкие шоураннеры показывают переживания героев максимально четко, заставляя с первых сцен включаться в историю.
© Предоставлено пресс-службой more.tvКадр из сериала "Черная любовь"
Кадр из сериала Черная любовь
1 из 3
Кадр из сериала "Черная любовь"
© Предоставлено пресс-службой more.tv
© Предоставлено пресс-службой more.tv

Сцена из сериала "Черная любовь"

Кадр из сериала Черная любовь
2 из 3

Сцена из сериала "Черная любовь"

© Предоставлено пресс-службой more.tv
© Предоставлено пресс-службой more.tv

Фрагмент сериала "Черная любовь"

Кадр из сериала Черная любовь
3 из 3

Фрагмент сериала "Черная любовь"

© Предоставлено пресс-службой more.tv
1 из 3
Кадр из сериала "Черная любовь"
© Предоставлено пресс-службой more.tv
2 из 3

Сцена из сериала "Черная любовь"

© Предоставлено пресс-службой more.tv
3 из 3

Фрагмент сериала "Черная любовь"

© Предоставлено пресс-службой more.tv
Как и в проекте "Черная любовь". Нихан, девушка из состоятельной семьи, и Кемаль, сын простого парикмахера, сталкиваются в автобусе и влюбляются. Их не заботит социальное неравенство, но родители Нихан не одобряют союз и намерены найти дочери более выгодную партию.
Сериал с видами на просторы пролива и стамбульские достопримечательности стал первым турецким телепроектом, получившим "Эмми". Его продали для показа в 60 странах.
© Предоставлено пресс-службой KionКадр из сериала "Жестокий Стамбул"
Кадр из сериала Жестокий Стамбул
© Предоставлено пресс-службой Kion
Кадр из сериала "Жестокий Стамбул"
Дизи растягиваются на десятки, а то и сотни эпизодов, длительность каждого порой достигает двух — двух с половиной часов. Особенность и одна из причин успеха — своеобразное заигрывание со зрителем. После каждой серии авторы тщательно изучают рейтинги, отзывы в соцсетях. В зависимости от откликов прямо во время съемок иногда меняют сюжет и реплики артистов.
Хотя такой подход может показаться надуманным и лишенным авторского посыла, в итоге контент отвечает интересам целевой аудитории.
© Предоставлено пресс-службой more.tvКадр из сериала "Постучись в мою дверь"
Кадр из сериала Постучись в мою дверь
© Предоставлено пресс-службой more.tv
Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

Любой жанр для любого возраста

Турецкие постановщики работают во всех жанрах: от ромкомов до триллеров и от костюмных саг до хорроров.
Главное, чтобы в проекте был увлекательный универсальный сюжет, который может разворачиваться где угодно. Другой важный факт — в дизи нет откровенных сцен и по-настоящему жестокого содержания.
© Предоставлено пресс-службой more.tvКадр из сериала "Постучись в мою дверь"
Кадр из сериала Постучись в мою дверь
© Предоставлено пресс-службой more.tv
Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"
"Мелодрамы и романтические комедии — жанры, которые нечасто встретишь у американских и европейских производителей, — считает заместитель гендиректора по контенту онлайн-кинотеатра Okko Эльвира Дмитриевская. — У турецких компаний они на лидирующих позициях. Еще одна причина популярности — отсутствие в большинстве случаев контента, запрещенного для детей. Сериалы можно включить в фоновом режиме, делать домашние дела и не бояться, что ребенок заметит что-то не соответствующее возрасту".
© Предоставлено пресс-службой KionКадр из сериала "Жестокий Стамбул"
Кадр из сериала Жестокий Стамбул
1 из 3
Кадр из сериала "Жестокий Стамбул"
© Предоставлено пресс-службой Kion
© Предоставлено пресс-службой Kion

Сцена из сериала "Жестокий Стамбул"

Кадр из сериала Жестокий Стамбул
2 из 3

Сцена из сериала "Жестокий Стамбул"

© Предоставлено пресс-службой Kion
© Предоставлено пресс-службой Kion

Фрагмент сериала "Жестокий Стамбул"

Кадр из сериала Жестокий Стамбул
3 из 3

Фрагмент сериала "Жестокий Стамбул"

© Предоставлено пресс-службой Kion
1 из 3
Кадр из сериала "Жестокий Стамбул"
© Предоставлено пресс-службой Kion
2 из 3

Сцена из сериала "Жестокий Стамбул"

© Предоставлено пресс-службой Kion
3 из 3

Фрагмент сериала "Жестокий Стамбул"

© Предоставлено пресс-службой Kion
Даже рассказывающий про интриги "Жестокий Стамбул" могут смотреть все. В сериале состоятельная семья Карачай поселила у себя в доме девушку из небогатой семьи. Ее планируют женить на племяннике главы семьи Агаха Недиме, который прикован к инвалидной коляске. Но героиня случайно знакомится с сыном Агаха, Дженком, и тот в нее влюбляется.
© Предоставлено пресс-службой more.tvКадр из сериала "Постучись в мою дверь"
Кадр из сериала Постучись в мою дверь
1 из 3
Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"
© Предоставлено пресс-службой more.tv
© Предоставлено пресс-службой more.tv

Сцена из сериала "Постучись в мою дверь"

Кадр из сериала Постучись в мою дверь
2 из 3

Сцена из сериала "Постучись в мою дверь"

© Предоставлено пресс-службой more.tv
© Предоставлено пресс-службой Kion

Фрагмент сериала "Постучись в мою дверь"

Кадр из сериала Постучись в мою дверь
3 из 3

Фрагмент сериала "Постучись в мою дверь"

© Предоставлено пресс-службой Kion
1 из 3
Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"
© Предоставлено пресс-службой more.tv
2 из 3

Сцена из сериала "Постучись в мою дверь"

© Предоставлено пресс-службой more.tv
3 из 3

Фрагмент сериала "Постучись в мою дверь"

© Предоставлено пресс-службой Kion
Не менее сложно сплетены линии героев в "Постучись в мою дверь". Сериал — про еще одну цветочницу по имени Эда. Она вынуждена притворяться невестой богатого бизнесмена Серкана, чтобы получить долгожданную стипендию на обучение. Здесь тоже не обошлось без неожиданных открытий и трансформаций характеров.

"Турецкие сериалы — всегда красивая сказка. Авторы создают волшебную атмосферу с красивыми героями, их отношениями, яркими историями любви, интерьерами и экстерьерами, — замечают в Kion. — В эту атмосферу зрителю хочется попасть и стать ее частью, на время отвлекаясь от забот и рутины. Турецкий сериал — своего рода эмоциональный отпуск".

Возможно, это и есть секретный ингредиент, которого не хватает западному контенту.
Кадр из сериала Игра в кальмара
15 сентября, 08:00Культура
Не только "Игра в кальмара": почему дорамы популярны в России
 
КультураТурцияРоссияСШАКино и сериалыЗнаменитостичто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала