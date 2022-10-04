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Узбекистан и Венгрия намерены выйти на рынки СНГ с совместной продукцией - РИА Новости, 04.10.2022
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Узбекистан и Венгрия намерены выйти на рынки СНГ с совместной продукцией
Узбекистан и Венгрия намерены выйти на рынки СНГ с совместной продукцией - РИА Новости, 04.10.2022
Узбекистан и Венгрия намерены выйти на рынки СНГ с совместной продукцией
Узбекистан и Венгрия намерены создавать совместные производства готовой продукции с выходом на рынки СНГ, Азии и Ближнего Востока, сообщает во вторник... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T21:24
2022-10-04T21:24
шавкат мирзиеев
виктор орбан
венгрия
узбекистан
азия
снг
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ТАШКЕНТ, 4 окт – РИА Новости. Узбекистан и Венгрия намерены создавать совместные производства готовой продукции с выходом на рынки СНГ, Азии и Ближнего Востока, сообщает во вторник пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.Мирзиеев 3-4 октября находится с официальным визитом в Венгрии. Во вторник состоялись его переговоры с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.Перспективными отраслями сотрудничества обозначены фармацевтика, сельское хозяйство, электротехника, машиностроение, инновации, цифровизация, транспорт, а также научные исследования, уточняет пресс-служба.Правительствам двух стран поручено создать в ближайшее время совместный фонд для финансирования приоритетных проектов. Достигнута договоренность об открытии дипломатической миссии Узбекистана в Будапеште в целях содействия практической реализации достигнутых договоренностей, отмечается в сообщении.Премьер-министр Венгрии подтвердил свое участие в первом саммите Организации тюркских государств, который пройдет в ноябре в Самарканде, добавили в пресс-службе Мирзиеева.
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шавкат мирзиеев, виктор орбан, венгрия, узбекистан, азия, снг
Шавкат Мирзиеев, Виктор Орбан, Венгрия, Узбекистан, Азия, СНГ
21:24 04.10.2022
 
Узбекистан и Венгрия намерены выйти на рынки СНГ с совместной продукцией

Узбекистан и Венгрия хотят выйти с совместной продукцией на рынки СНГ и Ближнего Востока

© Depositphotos / weissdergeierТашкентская телебашня
Ташкентская телебашня - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Depositphotos / weissdergeier
Ташкентская телебашня. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 4 окт – РИА Новости. Узбекистан и Венгрия намерены создавать совместные производства готовой продукции с выходом на рынки СНГ, Азии и Ближнего Востока, сообщает во вторник пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.
Мирзиеев 3-4 октября находится с официальным визитом в Венгрии. Во вторник состоялись его переговоры с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.
"Стороны намерены предоставлять взаимные льготы и преференции, организовать совместные производства готовой продукции с выходом на рынки стран СНГ, Восточной и Южной Азии, а также Ближнего Востока", - говорится в сообщении по итогам встречи.
Перспективными отраслями сотрудничества обозначены фармацевтика, сельское хозяйство, электротехника, машиностроение, инновации, цифровизация, транспорт, а также научные исследования, уточняет пресс-служба.
Правительствам двух стран поручено создать в ближайшее время совместный фонд для финансирования приоритетных проектов. Достигнута договоренность об открытии дипломатической миссии Узбекистана в Будапеште в целях содействия практической реализации достигнутых договоренностей, отмечается в сообщении.
Премьер-министр Венгрии подтвердил свое участие в первом саммите Организации тюркских государств, который пройдет в ноябре в Самарканде, добавили в пресс-службе Мирзиеева.
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Шавкат МирзиеевВиктор ОрбанВенгрияУзбекистанАзияСНГ
 
 
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