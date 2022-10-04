https://ria.ru/20221004/rynki-1821563139.html

Узбекистан и Венгрия намерены выйти на рынки СНГ с совместной продукцией

Узбекистан и Венгрия намерены выйти на рынки СНГ с совместной продукцией - РИА Новости, 04.10.2022

Узбекистан и Венгрия намерены выйти на рынки СНГ с совместной продукцией

Узбекистан и Венгрия намерены создавать совместные производства готовой продукции с выходом на рынки СНГ, Азии и Ближнего Востока, сообщает во вторник... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T21:24

2022-10-04T21:24

2022-10-04T21:24

шавкат мирзиеев

виктор орбан

венгрия

узбекистан

азия

снг

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ТАШКЕНТ, 4 окт – РИА Новости. Узбекистан и Венгрия намерены создавать совместные производства готовой продукции с выходом на рынки СНГ, Азии и Ближнего Востока, сообщает во вторник пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.Мирзиеев 3-4 октября находится с официальным визитом в Венгрии. Во вторник состоялись его переговоры с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.Перспективными отраслями сотрудничества обозначены фармацевтика, сельское хозяйство, электротехника, машиностроение, инновации, цифровизация, транспорт, а также научные исследования, уточняет пресс-служба.Правительствам двух стран поручено создать в ближайшее время совместный фонд для финансирования приоритетных проектов. Достигнута договоренность об открытии дипломатической миссии Узбекистана в Будапеште в целях содействия практической реализации достигнутых договоренностей, отмечается в сообщении.Премьер-министр Венгрии подтвердил свое участие в первом саммите Организации тюркских государств, который пройдет в ноябре в Самарканде, добавили в пресс-службе Мирзиеева.

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венгрия

узбекистан

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Евгения Нефедова

шавкат мирзиеев, виктор орбан, венгрия, узбекистан, азия, снг