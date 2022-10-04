https://ria.ru/20221004/rybolovstvo-1821401487.html

Киев прекратил действие соглашения с Москвой по рыболовству в Азовском море

Киев прекратил действие соглашения с Москвой по рыболовству в Азовском море - РИА Новости, 04.10.2022

Киев прекратил действие соглашения с Москвой по рыболовству в Азовском море

Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины объявило о прекращении действия соглашения с РФ по вопросам рыболовства в Азовском море,... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:31

2022-10-04T13:31

2022-10-04T14:18

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины объявило о прекращении действия соглашения с РФ по вопросам рыболовства в Азовском море, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте кабмина Украины."На протяжении последних лет Госрыбагентство неоднократно поднимало вопрос о возможности прекращения действия этого соглашения, однако бюрократические препятствия и комплекс международных договоров Украины, которые, кроме всего прочего, регулируют вопросы использования Азовского моря и Керченского пролива, не позволяли реализовать подобные намерения без негативных последствий для экономики, продовольственной безопасности Украины, а также рыбаков Приазовья. Сейчас фактическая точка, поставленная во взаимоотношениях между Украиной и Российской Федерацией по вопросам рыболовства, закреплена юридически",- говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что данное соглашение действовало с 1993 года и являлось инструментом выполнения положений конвенции ООН по морскому праву в области обеспечения рационального использования водных биоресурсов бассейна Азовского моря.

https://ria.ru/20220823/ukraina-1811596017.html

украина

азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, азовское море, россия, в мире