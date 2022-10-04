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Центры беспилотной авиации создаются в структуре гражданской обороны России - РИА Новости, 04.10.2022
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Центры беспилотной авиации создаются в структуре гражданской обороны России
Центры беспилотной авиации создаются в структуре гражданской обороны России - РИА Новости, 04.10.2022
Центры беспилотной авиации создаются в структуре гражданской обороны России
Центры беспилотной авиации и робототехнические подразделения начали создавать в структуре гражданской обороны (ГО) России, которая отмечает во вторник свое... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T01:04
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россия
калининградская область
мого
общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Центры беспилотной авиации и робототехнические подразделения начали создавать в структуре гражданской обороны (ГО) России, которая отмечает во вторник свое 90-летие.Четвертого октября 1932 года Совет народных комиссаров утвердил положение о противовоздушной обороне СССР. С этого дня местная ПВО была выделена в самостоятельную часть всей системы противовоздушной обороны советского государства. Эта дата стала началом создания общесоюзной местной противовоздушной обороны. Ее преемница - гражданская оборона СССР и позднее России."Создаются центры беспилотной авиации, разрабатываются современные образцы техники, активно внедряются робототехнические комплексы. Расширяется работа на международном уровне - взаимодействие со странами ШОС, БРИКС и МОГО (Международная организация гражданской обороны - ред.)", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В ведомстве отметили, что гражданская оборона сегодня - мощная система, включающая огромные материальные, технические и человеческие ресурсы, которая обеспечивает безопасность государства и активно используется для защиты населения от рисков и угроз современного мира. С 1991 года в сферу ГО входит защита населения и промышленности от опасностей и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.По данным спасателей, только в прошлом году пиротехнические подразделения обнаружили и обезвредили свыше 40 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны на территории Калининградской области и Крыма."Продолжает развиваться корпус сил добровольной пожарно-спасательной службы, создаются соответствующие подразделения в сельских населенных пунктах субъектов РФ", - резюмировали в министерстве.
https://ria.ru/20221002/mchs-1820934753.html
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россия, калининградская область, мого, общество
Россия, Калининградская область, МОГО, Общество
01:04 04.10.2022
 
Центры беспилотной авиации создаются в структуре гражданской обороны России

В России в структуре гражданской обороны создаются центры беспилотной авиации

© Фото : МЧС РоссииБеспилотник МЧС Росси
Беспилотник МЧС Росси - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : МЧС России
Беспилотник МЧС Росси. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Центры беспилотной авиации и робототехнические подразделения начали создавать в структуре гражданской обороны (ГО) России, которая отмечает во вторник свое 90-летие.
Четвертого октября 1932 года Совет народных комиссаров утвердил положение о противовоздушной обороне СССР. С этого дня местная ПВО была выделена в самостоятельную часть всей системы противовоздушной обороны советского государства. Эта дата стала началом создания общесоюзной местной противовоздушной обороны. Ее преемница - гражданская оборона СССР и позднее России.
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"Создаются центры беспилотной авиации, разрабатываются современные образцы техники, активно внедряются робототехнические комплексы. Расширяется работа на международном уровне - взаимодействие со странами ШОС, БРИКС и МОГО (Международная организация гражданской обороны - ред.)", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве отметили, что гражданская оборона сегодня - мощная система, включающая огромные материальные, технические и человеческие ресурсы, которая обеспечивает безопасность государства и активно используется для защиты населения от рисков и угроз современного мира. С 1991 года в сферу ГО входит защита населения и промышленности от опасностей и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
По данным спасателей, только в прошлом году пиротехнические подразделения обнаружили и обезвредили свыше 40 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны на территории Калининградской области и Крыма.
"Продолжает развиваться корпус сил добровольной пожарно-спасательной службы, создаются соответствующие подразделения в сельских населенных пунктах субъектов РФ", - резюмировали в министерстве.
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