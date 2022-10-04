Центры беспилотной авиации создаются в структуре гражданской обороны России
В России в структуре гражданской обороны создаются центры беспилотной авиации
© Фото : МЧС РоссииБеспилотник МЧС Росси
© Фото : МЧС России
Беспилотник МЧС Росси. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Центры беспилотной авиации и робототехнические подразделения начали создавать в структуре гражданской обороны (ГО) России, которая отмечает во вторник свое 90-летие.
Четвертого октября 1932 года Совет народных комиссаров утвердил положение о противовоздушной обороне СССР. С этого дня местная ПВО была выделена в самостоятельную часть всей системы противовоздушной обороны советского государства. Эта дата стала началом создания общесоюзной местной противовоздушной обороны. Ее преемница - гражданская оборона СССР и позднее России.
"Создаются центры беспилотной авиации, разрабатываются современные образцы техники, активно внедряются робототехнические комплексы. Расширяется работа на международном уровне - взаимодействие со странами ШОС, БРИКС и МОГО (Международная организация гражданской обороны - ред.)", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве отметили, что гражданская оборона сегодня - мощная система, включающая огромные материальные, технические и человеческие ресурсы, которая обеспечивает безопасность государства и активно используется для защиты населения от рисков и угроз современного мира. С 1991 года в сферу ГО входит защита населения и промышленности от опасностей и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
По данным спасателей, только в прошлом году пиротехнические подразделения обнаружили и обезвредили свыше 40 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны на территории Калининградской области и Крыма.
"Продолжает развиваться корпус сил добровольной пожарно-спасательной службы, создаются соответствующие подразделения в сельских населенных пунктах субъектов РФ", - резюмировали в министерстве.
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