https://ria.ru/20221004/roskosmos-1821481751.html

Путин отметил вклад "Роскосмоса" в обороноспособность и безопасность России

Путин отметил вклад "Роскосмоса" в обороноспособность и безопасность России - РИА Новости, 04.10.2022

Путин отметил вклад "Роскосмоса" в обороноспособность и безопасность России

Президент РФ Владимир Путин отметил вклад коллектива госкорпорации "Роскосмос" в обеспечение обороноспособности и безопасности России. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:13

2022-10-04T16:13

2022-10-04T16:13

владимир путин

юрий борисов (роскосмос)

россия

роскосмос

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад коллектива госкорпорации "Роскосмос" в обеспечение обороноспособности и безопасности России."Поздравляю вас с 65-летием запуска первого искусственного спутника Земли. Это знаменательное событие открыло новую страницу в истории человечества, положило начало эпохе освоения околоземного пространства, масштабных научных исследований и создания высоких технологий и, конечно, стало подлинным триумфом отечественной ракетно-космической отрасли, всей нашей страны", - говорится в телеграмме гендиректору "Роскосмоса" Юрию Борисову, работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли, опубликованной на сайте Кремля.Путин отметил, что за прошедшие десятилетия благодаря труду ученых, конструкторов, специалистов, военных были воплощены в жизнь передовые, прорывные проекты, построены современные космодромы, научные центры, созданы мощные, конкурентоспособные космические системы и стратегические ракетные комплексы."Отрадно, что вы с уважением относитесь к профессиональным традициям своих предшественников, вносите значимый вклад в реализацию национальной космической программы, обеспечение обороноспособности и безопасности России", - подчеркнул президент.Путин пожелал им успехов и всего наилучшего.

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владимир путин, юрий борисов (роскосмос), россия, роскосмос