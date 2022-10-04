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Путин отметил вклад "Роскосмоса" в обороноспособность и безопасность России - РИА Новости, 04.10.2022
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Путин отметил вклад "Роскосмоса" в обороноспособность и безопасность России
Путин отметил вклад "Роскосмоса" в обороноспособность и безопасность России - РИА Новости, 04.10.2022
Путин отметил вклад "Роскосмоса" в обороноспособность и безопасность России
Президент РФ Владимир Путин отметил вклад коллектива госкорпорации "Роскосмос" в обеспечение обороноспособности и безопасности России. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:13
2022-10-04T16:13
владимир путин
юрий борисов (роскосмос)
россия
роскосмос
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад коллектива госкорпорации "Роскосмос" в обеспечение обороноспособности и безопасности России."Поздравляю вас с 65-летием запуска первого искусственного спутника Земли. Это знаменательное событие открыло новую страницу в истории человечества, положило начало эпохе освоения околоземного пространства, масштабных научных исследований и создания высоких технологий и, конечно, стало подлинным триумфом отечественной ракетно-космической отрасли, всей нашей страны", - говорится в телеграмме гендиректору "Роскосмоса" Юрию Борисову, работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли, опубликованной на сайте Кремля.Путин отметил, что за прошедшие десятилетия благодаря труду ученых, конструкторов, специалистов, военных были воплощены в жизнь передовые, прорывные проекты, построены современные космодромы, научные центры, созданы мощные, конкурентоспособные космические системы и стратегические ракетные комплексы."Отрадно, что вы с уважением относитесь к профессиональным традициям своих предшественников, вносите значимый вклад в реализацию национальной космической программы, обеспечение обороноспособности и безопасности России", - подчеркнул президент.Путин пожелал им успехов и всего наилучшего.
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владимир путин, юрий борисов (роскосмос), россия, роскосмос
Владимир Путин, Юрий Борисов (Роскосмос), Россия, Роскосмос
16:13 04.10.2022
 
Путин отметил вклад "Роскосмоса" в обороноспособность и безопасность России

Путин отметил вклад коллектива "Роскосмоса" в обороноспособность и безопасность России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад коллектива госкорпорации "Роскосмос" в обеспечение обороноспособности и безопасности России.
"Поздравляю вас с 65-летием запуска первого искусственного спутника Земли. Это знаменательное событие открыло новую страницу в истории человечества, положило начало эпохе освоения околоземного пространства, масштабных научных исследований и создания высоких технологий и, конечно, стало подлинным триумфом отечественной ракетно-космической отрасли, всей нашей страны", - говорится в телеграмме гендиректору "Роскосмоса" Юрию Борисову, работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли, опубликованной на сайте Кремля.
Луна - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 14:18Наука
Борисов рассказал, когда российские космонавты высадятся на Луне
Путин отметил, что за прошедшие десятилетия благодаря труду ученых, конструкторов, специалистов, военных были воплощены в жизнь передовые, прорывные проекты, построены современные космодромы, научные центры, созданы мощные, конкурентоспособные космические системы и стратегические ракетные комплексы.
"Отрадно, что вы с уважением относитесь к профессиональным традициям своих предшественников, вносите значимый вклад в реализацию национальной космической программы, обеспечение обороноспособности и безопасности России", - подчеркнул президент.
Путин пожелал им успехов и всего наилучшего.
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