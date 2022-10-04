https://ria.ru/20221004/rosgvardiya-1821449513.html
Росгвардия помогла доставить более 500 тонн гуманитарной помощи
Росгвардия помогла доставить более 500 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 04.10.2022
Росгвардия помогла доставить более 500 тонн гуманитарной помощи
Росгвардия обеспечила безопасность колонн МЧС России, которые доставили более 500 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую и Запорожскую области, сообщает... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:06
2022-10-04T15:06
2022-10-04T15:06
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
запорожская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Росгвардия обеспечила безопасность колонн МЧС России, которые доставили более 500 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую и Запорожскую области, сообщает пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии РФ."Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность десяти гуманитарных колонн МЧС России, которые доставили 550 тонн продовольствия и предметов первой необходимости в населенные пункты Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что росгвардейцы также обеспечили безопасность выдачи свыше 130 тонн гуманитарной помощи. Более 23 тысяч мирных жителей получили продукты питания и предметы первой необходимости.Кроме того, в Запорожской области росгвардейцы вместе с волонтерской организацией "Мы вместе с Россией" провели еще одну гуманитарную акцию. В ходе нее более 1,5 тысяч жителей получили продуктовые наборы.
https://ria.ru/20220913/gumpomosch-1816516007.html
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здоровье - общество, запорожская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Запорожская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
Росгвардия помогла доставить более 500 тонн гуманитарной помощи
Росгвардия помогла доставить более 500 тонн гумпомощи в Херсонскую и Запорожскую области