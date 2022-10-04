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В Краснодаре не отменили мобилизацию мужчины, жаловавшегося на боль в спине - РИА Новости, 04.10.2022
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В Краснодаре не отменили мобилизацию мужчины, жаловавшегося на боль в спине
В Краснодаре не отменили мобилизацию мужчины, жаловавшегося на боль в спине - РИА Новости, 04.10.2022
В Краснодаре не отменили мобилизацию мужчины, жаловавшегося на боль в спине
Мобилизованный краснодарец, жаловавшийся на сильную боль в спине, отнесен к категории годности Б-4 и будет выполнять задачи, исходя из состояния здоровья,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T22:11
2022-10-04T22:11
общество
россия
частичная мобилизация в россии
краснодар
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КРАСНОДАР, 4 окт - РИА Новости. Мобилизованный краснодарец, жаловавшийся на сильную боль в спине, отнесен к категории годности Б-4 и будет выполнять задачи, исходя из состояния здоровья, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.Ранее Алексей Абрамов и его жена записали видеообращения, где рассказали, что у мужчины диагностирована грыжа, из-за чего он испытывает боли. Категория годности Б-4 устанавливается при наличии болезни, которая не мешает призыву на военную службу."Алексей Абрамов проходил призывную комиссию, в том числе предъявлял медицинские документы. По заключению врача-невролога, у мужчины категория годности Б-4. При этом распределение по выполнению задач во время службы будет проходить в том числе исходя из состояния здоровья", - говорится в сообщении.Категория здоровья Б-4 не препятствует мобилизации на военную службу, добавляют в оперштабе.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. В понедельник военный комиссар региона Александр Кузнецов сообщил, что порядка 50 призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Кубани вернулись домой.
https://ria.ru/20221004/otsrochka-1821572160.html
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общество, россия, частичная мобилизация в россии, краснодар
Общество, Россия, Частичная мобилизация в России, Краснодар
22:11 04.10.2022
 
В Краснодаре не отменили мобилизацию мужчины, жаловавшегося на боль в спине

В Краснодаре Оперштаб не нашел нарушений в мобилизации мужчины, получившего категорию Б-4

© Depositphotos / Aleks2016Межпозвоночная грыжа на МРТ
Межпозвоночная грыжа на МРТ - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Depositphotos / Aleks2016
Межпозвоночная грыжа на МРТ. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 4 окт - РИА Новости. Мобилизованный краснодарец, жаловавшийся на сильную боль в спине, отнесен к категории годности Б-4 и будет выполнять задачи, исходя из состояния здоровья, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
Ранее Алексей Абрамов и его жена записали видеообращения, где рассказали, что у мужчины диагностирована грыжа, из-за чего он испытывает боли. Категория годности Б-4 устанавливается при наличии болезни, которая не мешает призыву на военную службу.
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"Алексей Абрамов проходил призывную комиссию, в том числе предъявлял медицинские документы. По заключению врача-невролога, у мужчины категория годности Б-4. При этом распределение по выполнению задач во время службы будет проходить в том числе исходя из состояния здоровья", - говорится в сообщении.
Категория здоровья Б-4 не препятствует мобилизации на военную службу, добавляют в оперштабе.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. В понедельник военный комиссар региона Александр Кузнецов сообщил, что порядка 50 призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Кубани вернулись домой.
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ОбществоРоссияЧастичная мобилизация в РоссииКраснодар
 
 
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