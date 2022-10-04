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На юге Москвы реконструируют каскад Качаловских прудов - РИА Новости, 04.10.2022
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На юге Москвы реконструируют каскад Качаловских прудов
На юге Москвы реконструируют каскад Качаловских прудов - РИА Новости, 04.10.2022
На юге Москвы реконструируют каскад Качаловских прудов
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции Большого и Нижнего Качаловских прудов на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T09:51
2022-10-04T09:56
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции Большого и Нижнего Качаловских прудов на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Стартовали мероприятия по очистке и восстановлению двух каскадных водоемов, расположенных на территории парка "Битца", их общая площадь - 2,3 гектара. В рамках проекта выполним комплекс мероприятий, который включает тщательную очистку от иловых отложений, ремонт береговых полос и водосбросных сооружений", - рассказал Бирюков.Заммэра пояснил, что водоемы были созданы в пойме реки Битцы, в первую очередь, для выполнения функции больших проточных резервуаров по сбору речной воды и атмосферных осадков. С помощью подводящих каналов и водосбросных систем происходит регулирование объемов воды, поступающей в городскую водосточную сеть."Работы пройдут в несколько этапов: вначале очистим пруды от иловых отложений для замедления зарастания их водной растительностью, после этого обновим конструкцию береговой полосы путем укладки природного камня на бетонную смесь. Будет произведен локальный ремонт водосбросных сооружений и водосточных систем прудов, чтобы восстановить их техническую функцию водоемов-регуляторов", - отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что Качаловские пруды имеют значительный рекреационный потенциал, особенно с учетом проведенного благоустройства поймы реки Битцы. Вокруг них обустроен трехъярусный парк с ярко выраженным рельефом, низинами и высотами, набережной и спортивным кластером.Завершить работы планируется к лету 2023 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20221002/prud-1820958845.html
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
09:51 04.10.2022 (обновлено: 09:56 04.10.2022)
 
На юге Москвы реконструируют каскад Качаловских прудов

На юге Москвы реконструируют каскад Качаловских прудов на территории парка "Битца"

© Ольга БлохинаБитца
Битца
© Ольга Блохина
Битца. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции Большого и Нижнего Качаловских прудов на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Стартовали мероприятия по очистке и восстановлению двух каскадных водоемов, расположенных на территории парка "Битца", их общая площадь - 2,3 гектара. В рамках проекта выполним комплекс мероприятий, который включает тщательную очистку от иловых отложений, ремонт береговых полос и водосбросных сооружений", - рассказал Бирюков.
Алтуфьевский пруд - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
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В Москве началась реконструкция Алтуфьевского пруда
Заммэра пояснил, что водоемы были созданы в пойме реки Битцы, в первую очередь, для выполнения функции больших проточных резервуаров по сбору речной воды и атмосферных осадков. С помощью подводящих каналов и водосбросных систем происходит регулирование объемов воды, поступающей в городскую водосточную сеть.
"Работы пройдут в несколько этапов: вначале очистим пруды от иловых отложений для замедления зарастания их водной растительностью, после этого обновим конструкцию береговой полосы путем укладки природного камня на бетонную смесь. Будет произведен локальный ремонт водосбросных сооружений и водосточных систем прудов, чтобы восстановить их техническую функцию водоемов-регуляторов", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что Качаловские пруды имеют значительный рекреационный потенциал, особенно с учетом проведенного благоустройства поймы реки Битцы. Вокруг них обустроен трехъярусный парк с ярко выраженным рельефом, низинами и высотами, набережной и спортивным кластером.
Завершить работы планируется к лету 2023 года.
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