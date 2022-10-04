https://ria.ru/20221004/rekonstruktsiya-1821336534.html

На юге Москвы реконструируют каскад Качаловских прудов

На юге Москвы реконструируют каскад Качаловских прудов - РИА Новости, 04.10.2022

На юге Москвы реконструируют каскад Качаловских прудов

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции Большого и Нижнего Качаловских прудов на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T09:51

2022-10-04T09:51

2022-10-04T09:56

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

москва сегодня: мегаполис для жизни

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/75440/87/754408782_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_06dcfdfe1029798987df7e281bd8ca46.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции Большого и Нижнего Качаловских прудов на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Стартовали мероприятия по очистке и восстановлению двух каскадных водоемов, расположенных на территории парка "Битца", их общая площадь - 2,3 гектара. В рамках проекта выполним комплекс мероприятий, который включает тщательную очистку от иловых отложений, ремонт береговых полос и водосбросных сооружений", - рассказал Бирюков.Заммэра пояснил, что водоемы были созданы в пойме реки Битцы, в первую очередь, для выполнения функции больших проточных резервуаров по сбору речной воды и атмосферных осадков. С помощью подводящих каналов и водосбросных систем происходит регулирование объемов воды, поступающей в городскую водосточную сеть."Работы пройдут в несколько этапов: вначале очистим пруды от иловых отложений для замедления зарастания их водной растительностью, после этого обновим конструкцию береговой полосы путем укладки природного камня на бетонную смесь. Будет произведен локальный ремонт водосбросных сооружений и водосточных систем прудов, чтобы восстановить их техническую функцию водоемов-регуляторов", - отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что Качаловские пруды имеют значительный рекреационный потенциал, особенно с учетом проведенного благоустройства поймы реки Битцы. Вокруг них обустроен трехъярусный парк с ярко выраженным рельефом, низинами и высотами, набережной и спортивным кластером.Завершить работы планируется к лету 2023 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20221002/prud-1820958845.html

https://ria.ru/20220928/rekonstruktsiya-1820030692.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва