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Разведчик сообщил о слежке США за российскими военными для Украины

Разведчик сообщил о слежке США за российскими военными для Украины - РИА Новости, 04.10.2022

Разведчик сообщил о слежке США за российскими военными для Украины

США следят за российскими позициями и передают эту информацию Украине, заявил в интервью Spiegel эксперт-разведчик Грег Остин. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T01:50

2022-10-04T01:50

2022-10-04T01:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. США следят за российскими позициями и передают эту информацию Украине, заявил в интервью Spiegel эксперт-разведчик Грег Остин.По его словам, Соединенные Штаты избегают прямого военного вмешательства в конфликт, однако помогают Киеву разведданными.Собеседник журнала утверждает, что секретную информацию Киеву также предоставляют страны Балтии, Польша и Великобритания.В мае газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских должностных лиц писала, что администрация США разработала руководство по обмену разведывательной информацией с Киевом, которое среди прочего включает запрет на передачу данных о представителях российского военного командования и целях за пределами Украины.Американские СМИ сообщали, что Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск; на основе этой информации якобы проводились атаки, приведшие к гибели российских офицеров. В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что США не передают Украине информацию о местонахождении российских командиров на поле боя.

https://ria.ru/20220824/velikobritaniya-1811718641.html

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киев

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в мире, украина, киев, сша, министерство обороны сша, россия, польша, великобритания