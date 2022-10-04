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Разведчик сообщил о слежке США за российскими военными для Украины - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/razvedka-1821308676.html
Разведчик сообщил о слежке США за российскими военными для Украины
Разведчик сообщил о слежке США за российскими военными для Украины - РИА Новости, 04.10.2022
Разведчик сообщил о слежке США за российскими военными для Украины
США следят за российскими позициями и передают эту информацию Украине, заявил в интервью Spiegel эксперт-разведчик Грег Остин. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T01:50
2022-10-04T01:50
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. США следят за российскими позициями и передают эту информацию Украине, заявил в интервью Spiegel эксперт-разведчик Грег Остин.По его словам, Соединенные Штаты избегают прямого военного вмешательства в конфликт, однако помогают Киеву разведданными.Собеседник журнала утверждает, что секретную информацию Киеву также предоставляют страны Балтии, Польша и Великобритания.В мае газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских должностных лиц писала, что администрация США разработала руководство по обмену разведывательной информацией с Киевом, которое среди прочего включает запрет на передачу данных о представителях российского военного командования и целях за пределами Украины.Американские СМИ сообщали, что Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск; на основе этой информации якобы проводились атаки, приведшие к гибели российских офицеров. В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что США не передают Украине информацию о местонахождении российских командиров на поле боя.
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в мире, украина, киев, сша, министерство обороны сша, россия, польша, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Министерство обороны США, Россия, Польша, Великобритания
01:50 04.10.2022
 
Разведчик сообщил о слежке США за российскими военными для Украины

Разведчик Остин: США следят за российскими позициями и передают эту информацию Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины и США у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины и США у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины и США у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. США следят за российскими позициями и передают эту информацию Украине, заявил в интервью Spiegel эксперт-разведчик Грег Остин.
По его словам, Соединенные Штаты избегают прямого военного вмешательства в конфликт, однако помогают Киеву разведданными.
"Я уверен, что происходит обмен большим количеством информации. Несомненно, что США очень подробно следят за российскими позициями и регулярно передают эти данные Украине", — высказался Остин.
Собеседник журнала утверждает, что секретную информацию Киеву также предоставляют страны Балтии, Польша и Великобритания.
В мае газета Washington Post со ссылкой на американских и украинских должностных лиц писала, что администрация США разработала руководство по обмену разведывательной информацией с Киевом, которое среди прочего включает запрет на передачу данных о представителях российского военного командования и целях за пределами Украины.
Американские СМИ сообщали, что Вашингтон тайно передает Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени", включающую детали перемещений российских войск; на основе этой информации якобы проводились атаки, приведшие к гибели российских офицеров. В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что США не передают Украине информацию о местонахождении российских командиров на поле боя.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАМинистерство обороны СШАРоссияПольшаВеликобритания
 
 
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