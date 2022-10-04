https://ria.ru/20221004/puteshestviya-1821230518.html

Названы лучшие гастрономические мероприятия в России в 2022 году

Названы лучшие гастрономические мероприятия в России в 2022 году - РИА Новости, 04.10.2022

Названы лучшие гастрономические мероприятия в России в 2022 году

Ведущие рестораторы, отельеры, шефы, сомелье и эксперты выбрали самые полезные мероприятия в сфере гастрономического туризма России, сообщает команда... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T04:43

2022-10-04T04:43

2022-10-04T04:43

туризм

туризм

россия

новости - туризм

золотая осень (выставка)

рестораны

еда - туризм

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ведущие рестораторы, отельеры, шефы, сомелье и эксперты выбрали самые полезные мероприятия в сфере гастрономического туризма России, сообщает команда путеводителя 50 Best Tastes of Russia.Главным тематическим событием стал городской уличный фестиваль "Московские сезоны". В его рамках в начале лета состоялась "Рыбная неделя", а до 9 октября проходит "Золотая осень": участники могут попробовать локальные продукты, поучаствовать в мастер-классах и экскурсиях.В тройку самых важных вошли также Всероссийский форум гастрономического туризма и национальный гастрофестиваль "Вкусы России". "Петербургский ресторанный фестиваль" эксперты поставили на четвертое место по значимости, а "Продэкспо" – на пятое.В десятку лучших вошли также мероприятия "Сыр! Пир! Мир!" в подмосковной деревне Дубровское, всероссийские фестивали "Дни российских вин", "Своё" (там представлена фермерская продукция), "Вкус Москвы" и международная выставка PIR EXPO.

https://ria.ru/20220927/puteshestviya-1819521205.html

россия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, россия, новости - туризм, золотая осень (выставка), рестораны, еда - туризм