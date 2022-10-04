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Названы лучшие гастрономические мероприятия в России в 2022 году - РИА Новости, 04.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221004/puteshestviya-1821230518.html
Названы лучшие гастрономические мероприятия в России в 2022 году
Названы лучшие гастрономические мероприятия в России в 2022 году - РИА Новости, 04.10.2022
Названы лучшие гастрономические мероприятия в России в 2022 году
Ведущие рестораторы, отельеры, шефы, сомелье и эксперты выбрали самые полезные мероприятия в сфере гастрономического туризма России, сообщает команда... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T04:43
2022-10-04T04:43
туризм
туризм
россия
новости - туризм
золотая осень (выставка)
рестораны
еда - туризм
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ведущие рестораторы, отельеры, шефы, сомелье и эксперты выбрали самые полезные мероприятия в сфере гастрономического туризма России, сообщает команда путеводителя 50 Best Tastes of Russia.Главным тематическим событием стал городской уличный фестиваль "Московские сезоны". В его рамках в начале лета состоялась "Рыбная неделя", а до 9 октября проходит "Золотая осень": участники могут попробовать локальные продукты, поучаствовать в мастер-классах и экскурсиях.В тройку самых важных вошли также Всероссийский форум гастрономического туризма и национальный гастрофестиваль "Вкусы России". "Петербургский ресторанный фестиваль" эксперты поставили на четвертое место по значимости, а "Продэкспо" – на пятое.В десятку лучших вошли также мероприятия "Сыр! Пир! Мир!" в подмосковной деревне Дубровское, всероссийские фестивали "Дни российских вин", "Своё" (там представлена фермерская продукция), "Вкус Москвы" и международная выставка PIR EXPO.
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туризм, россия, новости - туризм, золотая осень (выставка), рестораны, еда - туризм
Туризм, Туризм, Россия, Новости - Туризм, Золотая осень (выставка), Рестораны, Еда - Туризм
04:43 04.10.2022
 
Названы лучшие гастрономические мероприятия в России в 2022 году

Эксперты назвали лучшим гастрономическим мероприятием России "Московские сезоны"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкПлощадка фестиваля "Золотая осень" на Красной площади
Площадка фестиваля Золотая осень на Красной площади - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ведущие рестораторы, отельеры, шефы, сомелье и эксперты выбрали самые полезные мероприятия в сфере гастрономического туризма России, сообщает команда путеводителя 50 Best Tastes of Russia.
Главным тематическим событием стал городской уличный фестиваль "Московские сезоны". В его рамках в начале лета состоялась "Рыбная неделя", а до 9 октября проходит "Золотая осень": участники могут попробовать локальные продукты, поучаствовать в мастер-классах и экскурсиях.
В тройку самых важных вошли также Всероссийский форум гастрономического туризма и национальный гастрофестиваль "Вкусы России". "Петербургский ресторанный фестиваль" эксперты поставили на четвертое место по значимости, а "Продэкспо" – на пятое.
В десятку лучших вошли также мероприятия "Сыр! Пир! Мир!" в подмосковной деревне Дубровское, всероссийские фестивали "Дни российских вин", "Своё" (там представлена фермерская продукция), "Вкус Москвы" и международная выставка PIR EXPO.
Девушка с осенними листьями - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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ТуризмТуризмРоссияНовости - ТуризмЗолотая осень (выставка)РестораныЕда - Туризм
 
 
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