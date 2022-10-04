https://ria.ru/20221004/promokampaniya-1821251710.html

"Россия сегодня" запускает промокампанию с "Роскосмосом"

"Россия сегодня" запускает промокампанию с "Роскосмосом" - РИА Новости, 04.10.2022

"Россия сегодня" запускает промокампанию с "Роскосмосом"

В юбилейный год 65-летия запуска первого искусственного спутника Земли медиагруппа "Россия сегодня" дает старт агентским проектам к праздничной дате. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:00

2022-10-04T11:00

2022-10-04T11:11

новости агентства

миа "россия сегодня"

роскосмос

россия

дмитрий киселев

анатолий гаранин

москва

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. В юбилейный год 65-летия запуска первого искусственного спутника Земли медиагруппа "Россия сегодня" дает старт агентским проектам к праздничной дате.Центральной станет маркетинговая кампания со слоганом "65 лет космических побед!" входящего в медиагруппу информационного агентства и радио Sputnik. В рамках кампании при поддержке "Роскосмоса" разработан тираж эксклюзивных толстовок с изображением важнейших вех и событий в российской космонавтике от 1957 года до наших дней. Подарочные толстовки будут вручаться сотрудникам ракетно-космической отрасли, космонавтам, журналистам, деятелям культуры и спорта, а также разыгрываться в социальных сетях медиагруппы "Россия сегодня" и "Роскосмоса" и в эфире радио Sputnik. В дальнейшем возможно поступление этих моделей в продажу.Генеральный директор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что "Роскосмос" является одним из ключевых и давних партнеров медиагруппы. "Мы рады поздравить главную космическую компанию страны с этой значимой в истории отечественной космонавтики датой. Многие годы наша медиагруппа и "Роскосмос" были вместе, и мы намерены и дальше работать плечом к плечу в целях популяризации космических достижений России", - подчеркнул он.В день юбилея старта первого искусственного спутника Земли, 4 октября, у штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве открылась уличная выставка "Космос – наш!" из материалов фотобанка медиагруппы. Несколько десятков снимков в объективе лучших советских фотографов – Анатолия Гаранина, Давида Шоломовича, Якова Берлинера и других - представят главные моменты космической истории России, определившие развитие отечественной космонавтики на годы вперед.Радио Sputnik - самая цитируемая радиостанция России в 2021 году. Сохранила своё лидерство в августе 2022 года. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия". Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ. С марта 2022 года радио​ Sputnik​ можно слушать в FM – на частотах 91,2 МГц в Москве и 91,5 МГц в Санкт-Петербурге.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

65-летие запуска первого искусственного спутника Земли 65-летие запуска первого искусственного спутника Земли 2022-10-04T11:00 true PT0M20S

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Артем Смирнов

новости агентства, миа "россия сегодня", роскосмос, россия, дмитрий киселев, анатолий гаранин, москва