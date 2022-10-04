https://ria.ru/20221004/privatizatsiya-1821412358.html

В Киеве призвали польский бизнес приватизировать украинские предприятия

В Киеве призвали польский бизнес приватизировать украинские предприятия - РИА Новости, 04.10.2022

В Киеве призвали польский бизнес приватизировать украинские предприятия

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство готово предложить ряд проектов для инвестиций из Польши, а также призвала представителей... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:58

2022-10-04T13:58

2022-10-04T13:58

денис шмыгаль

дмитрий разумков

украина

киев

всемирный банк

верховная рада украины

польша

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство готово предложить ряд проектов для инвестиций из Польши, а также призвала представителей польского бизнеса участвовать в приватизации украинских предприятий.Свириденко и глава фонда госимущества Украины Рустем Умеров во время рабочего визита в Варшаве встретились с первым заместителем вице-премьер-министра Польши, госсекретарем министерства государственных активов Мачеем Малецким. Стороны обсудили развитие стратегического партнерства между странами и перспективу участия польских инвесторов в восстановлении Украины."Первый вице-премьер-министр Украины вместе с главой Фонда госимущества призвала польский бизнес принять участие в приватизации украинских предприятий", - сообщает пресс-служба минэкономики Украины на своем сайте.Со своей стороны, как сообщила Свириденко, правительство Украины готово предложить на рассмотрение польским партнерам различные инвестиционные проекты и возможности. При этом она добавила, что запущен проект совместно с Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA), принадлежащим к группе Всемирного банка, о страховании инвестиций на Украине."На этот год выделена сумма в 30 миллионов долларов. Она, как предполагается, вырастет до 1 миллиарда долларов в следующем году. Поэтому мы призываем польских партнеров смело приобщаться к инвестированию в Украину", - сказала она.В ведомстве сообщили, что правительство Польши передало украинской стороне документ, под названием "Самое большое строительство современной Европы. Вызовы послевоенного восстановления экономики Украины", в котором указан перечень компаний, готовых присоединиться к восстановлению Украины.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что приватизация в стране должна массово начаться с 1 сентября, согласно принятому ранее украинским парламентом закону о приватизации. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отметил, что это документ, который фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий. По его словам, "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".

https://ria.ru/20220929/vizy-1820418711.html

https://ria.ru/20220928/polsha-1819963649.html

https://ria.ru/20220929/ukraina-1820278341.html

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денис шмыгаль, дмитрий разумков, украина, киев, всемирный банк, верховная рада украины, польша