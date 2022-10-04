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В Киеве призвали польский бизнес приватизировать украинские предприятия - РИА Новости, 04.10.2022
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В Киеве призвали польский бизнес приватизировать украинские предприятия
В Киеве призвали польский бизнес приватизировать украинские предприятия - РИА Новости, 04.10.2022
В Киеве призвали польский бизнес приватизировать украинские предприятия
Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство готово предложить ряд проектов для инвестиций из Польши, а также призвала представителей... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:58
2022-10-04T13:58
денис шмыгаль
дмитрий разумков
украина
киев
всемирный банк
верховная рада украины
польша
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство готово предложить ряд проектов для инвестиций из Польши, а также призвала представителей польского бизнеса участвовать в приватизации украинских предприятий.Свириденко и глава фонда госимущества Украины Рустем Умеров во время рабочего визита в Варшаве встретились с первым заместителем вице-премьер-министра Польши, госсекретарем министерства государственных активов Мачеем Малецким. Стороны обсудили развитие стратегического партнерства между странами и перспективу участия польских инвесторов в восстановлении Украины."Первый вице-премьер-министр Украины вместе с главой Фонда госимущества призвала польский бизнес принять участие в приватизации украинских предприятий", - сообщает пресс-служба минэкономики Украины на своем сайте.Со своей стороны, как сообщила Свириденко, правительство Украины готово предложить на рассмотрение польским партнерам различные инвестиционные проекты и возможности. При этом она добавила, что запущен проект совместно с Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA), принадлежащим к группе Всемирного банка, о страховании инвестиций на Украине."На этот год выделена сумма в 30 миллионов долларов. Она, как предполагается, вырастет до 1 миллиарда долларов в следующем году. Поэтому мы призываем польских партнеров смело приобщаться к инвестированию в Украину", - сказала она.В ведомстве сообщили, что правительство Польши передало украинской стороне документ, под названием "Самое большое строительство современной Европы. Вызовы послевоенного восстановления экономики Украины", в котором указан перечень компаний, готовых присоединиться к восстановлению Украины.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что приватизация в стране должна массово начаться с 1 сентября, согласно принятому ранее украинским парламентом закону о приватизации. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отметил, что это документ, который фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий. По его словам, "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".
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денис шмыгаль, дмитрий разумков, украина, киев, всемирный банк, верховная рада украины, польша
Денис Шмыгаль, Дмитрий Разумков, Украина, Киев, Всемирный банк, Верховная Рада Украины, Польша
13:58 04.10.2022
 
В Киеве призвали польский бизнес приватизировать украинские предприятия

Министр экономики Свириденко призвала поляков приватизировать украинские предприятия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство готово предложить ряд проектов для инвестиций из Польши, а также призвала представителей польского бизнеса участвовать в приватизации украинских предприятий.
Свириденко и глава фонда госимущества Украины Рустем Умеров во время рабочего визита в Варшаве встретились с первым заместителем вице-премьер-министра Польши, госсекретарем министерства государственных активов Мачеем Малецким. Стороны обсудили развитие стратегического партнерства между странами и перспективу участия польских инвесторов в восстановлении Украины.
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"Первый вице-премьер-министр Украины вместе с главой Фонда госимущества призвала польский бизнес принять участие в приватизации украинских предприятий", - сообщает пресс-служба минэкономики Украины на своем сайте.
Со своей стороны, как сообщила Свириденко, правительство Украины готово предложить на рассмотрение польским партнерам различные инвестиционные проекты и возможности. При этом она добавила, что запущен проект совместно с Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA), принадлежащим к группе Всемирного банка, о страховании инвестиций на Украине.
"На этот год выделена сумма в 30 миллионов долларов. Она, как предполагается, вырастет до 1 миллиарда долларов в следующем году. Поэтому мы призываем польских партнеров смело приобщаться к инвестированию в Украину", - сказала она.
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В ведомстве сообщили, что правительство Польши передало украинской стороне документ, под названием "Самое большое строительство современной Европы. Вызовы послевоенного восстановления экономики Украины", в котором указан перечень компаний, готовых присоединиться к восстановлению Украины.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что приватизация в стране должна массово начаться с 1 сентября, согласно принятому ранее украинским парламентом закону о приватизации. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отметил, что это документ, который фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий. По его словам, "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".
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