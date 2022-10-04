https://ria.ru/20221004/primore-1821316122.html

Каратэ-киокусинкай в этом году введут в программу трех школ Приморья

Каратэ-киокусинкай в этом году введут в программу трех школ Приморья - РИА Новости, 04.10.2022

Каратэ-киокусинкай в этом году введут в программу трех школ Приморья

Всероссийский проект "Киокусинкай в школу" стартует в трех образовательных организациях Приморья в этом учебном году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T05:39

2022-10-04T05:39

2022-10-04T05:40

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приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Всероссийский проект "Киокусинкай в школу" стартует в трех образовательных организациях Приморья в этом учебном году, сообщает правительство региона.Детали реализации проекта, в том числе вопросы кадров, покупки оборудования, формы и наличия помещений, обсудили министр образования Приморья Эльвира Шамонова, трехкратный чемпион мира по контактному карате-киокусинкай Хаид Мантаев, председатель ассоциации киокусинкай Приморского края, серебряный призер чемпионата мира в Токио Дмитрий Щербаков и президент академии киокусинкай Приморского края Евгений Савин."По словам министра, эксперимент охватит три общеобразовательных учреждения. В качестве пилотных выбраны школа №11 Артема, школа №12 имени Сметанкина Находки и школа №16 Владивостока. В дальнейшем возможность изучения школьниками боевых искусств планируется рассмотреть и для других учреждений края", - говорится в сообщении.Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил проработать возможность введения занятий каратэ-киокусинкай в школьную программу на Дальнем Востоке. Кроме того, вопросы обучения школьников боевым искусствам обсуждали и на Восточном экономическом форуме-2022. Предполагалось, что ребята будут заниматься киокусинкай на физкультуре и факультативных занятиях.В регионе действует государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение качества образования через увеличение числа выпускников, трудоустроившихся по полученным профессиям в первый год после окончания обучения, а также доступности образования, в том числе дошкольного. Кроме того, среди целей программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.

https://ria.ru/20220926/primore-1819412354.html

https://ria.ru/20220922/starovery-1818632922.html

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общество, приморский край, россия, образование