05:39 04.10.2022 (обновлено: 05:40 04.10.2022)
Каратэ-киокусинкай в этом году введут в программу трех школ Приморья
Правительство Приморья сообщило о введении каратэ-киокусинкай в программу трех школ
Соревнования по каратэ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Всероссийский проект "Киокусинкай в школу" стартует в трех образовательных организациях Приморья в этом учебном году, сообщает правительство региона.
Детали реализации проекта, в том числе вопросы кадров, покупки оборудования, формы и наличия помещений, обсудили министр образования Приморья Эльвира Шамонова, трехкратный чемпион мира по контактному карате-киокусинкай Хаид Мантаев, председатель ассоциации киокусинкай Приморского края, серебряный призер чемпионата мира в Токио Дмитрий Щербаков и президент академии киокусинкай Приморского края Евгений Савин.
26 сентября, 07:28Штаб родительского контроля Приморья признан одним из лучших в России
"По словам министра, эксперимент охватит три общеобразовательных учреждения. В качестве пилотных выбраны школа №11 Артема, школа №12 имени Сметанкина Находки и школа №16 Владивостока. В дальнейшем возможность изучения школьниками боевых искусств планируется рассмотреть и для других учреждений края", - говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил проработать возможность введения занятий каратэ-киокусинкай в школьную программу на Дальнем Востоке. Кроме того, вопросы обучения школьников боевым искусствам обсуждали и на Восточном экономическом форуме-2022. Предполагалось, что ребята будут заниматься киокусинкай на физкультуре и факультативных занятиях.
В регионе действует государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение качества образования через увеличение числа выпускников, трудоустроившихся по полученным профессиям в первый год после окончания обучения, а также доступности образования, в том числе дошкольного. Кроме того, среди целей программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.
22 сентября, 11:54РелигияБолее пятидесяти староверов переедут из США в Приморье