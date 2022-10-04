Рейтинг@Mail.ru
Каратэ-киокусинкай в этом году введут в программу трех школ Приморья - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/primore-1821316122.html
Каратэ-киокусинкай в этом году введут в программу трех школ Приморья
Каратэ-киокусинкай в этом году введут в программу трех школ Приморья - РИА Новости, 04.10.2022
Каратэ-киокусинкай в этом году введут в программу трех школ Приморья
Всероссийский проект "Киокусинкай в школу" стартует в трех образовательных организациях Приморья в этом учебном году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T05:39
2022-10-04T05:40
общество
приморский край
россия
образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99943/89/999438914_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_fa97b6e46df39b53fb1a5d87152f3747.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Всероссийский проект "Киокусинкай в школу" стартует в трех образовательных организациях Приморья в этом учебном году, сообщает правительство региона.Детали реализации проекта, в том числе вопросы кадров, покупки оборудования, формы и наличия помещений, обсудили министр образования Приморья Эльвира Шамонова, трехкратный чемпион мира по контактному карате-киокусинкай Хаид Мантаев, председатель ассоциации киокусинкай Приморского края, серебряный призер чемпионата мира в Токио Дмитрий Щербаков и президент академии киокусинкай Приморского края Евгений Савин."По словам министра, эксперимент охватит три общеобразовательных учреждения. В качестве пилотных выбраны школа №11 Артема, школа №12 имени Сметанкина Находки и школа №16 Владивостока. В дальнейшем возможность изучения школьниками боевых искусств планируется рассмотреть и для других учреждений края", - говорится в сообщении.Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил проработать возможность введения занятий каратэ-киокусинкай в школьную программу на Дальнем Востоке. Кроме того, вопросы обучения школьников боевым искусствам обсуждали и на Восточном экономическом форуме-2022. Предполагалось, что ребята будут заниматься киокусинкай на физкультуре и факультативных занятиях.В регионе действует государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение качества образования через увеличение числа выпускников, трудоустроившихся по полученным профессиям в первый год после окончания обучения, а также доступности образования, в том числе дошкольного. Кроме того, среди целей программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.
https://ria.ru/20220926/primore-1819412354.html
https://ria.ru/20220922/starovery-1818632922.html
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99943/89/999438914_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b448333a745c82bab0e0c7b4887b38bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, приморский край, россия, образование
Общество, Приморский край, Россия, Образование
05:39 04.10.2022 (обновлено: 05:40 04.10.2022)
 
Каратэ-киокусинкай в этом году введут в программу трех школ Приморья

Правительство Приморья сообщило о введении каратэ-киокусинкай в программу трех школ

© РИА Новости / Андрей МармышевСоревнования по каратэ
Соревнования по каратэ - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Андрей Мармышев
Соревнования по каратэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Всероссийский проект "Киокусинкай в школу" стартует в трех образовательных организациях Приморья в этом учебном году, сообщает правительство региона.
Детали реализации проекта, в том числе вопросы кадров, покупки оборудования, формы и наличия помещений, обсудили министр образования Приморья Эльвира Шамонова, трехкратный чемпион мира по контактному карате-киокусинкай Хаид Мантаев, председатель ассоциации киокусинкай Приморского края, серебряный призер чемпионата мира в Токио Дмитрий Щербаков и президент академии киокусинкай Приморского края Евгений Савин.
Учебный класс - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 07:28
Штаб родительского контроля Приморья признан одним из лучших в России
"По словам министра, эксперимент охватит три общеобразовательных учреждения. В качестве пилотных выбраны школа №11 Артема, школа №12 имени Сметанкина Находки и школа №16 Владивостока. В дальнейшем возможность изучения школьниками боевых искусств планируется рассмотреть и для других учреждений края", - говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил проработать возможность введения занятий каратэ-киокусинкай в школьную программу на Дальнем Востоке. Кроме того, вопросы обучения школьников боевым искусствам обсуждали и на Восточном экономическом форуме-2022. Предполагалось, что ребята будут заниматься киокусинкай на физкультуре и факультативных занятиях.
В регионе действует государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение качества образования через увеличение числа выпускников, трудоустроившихся по полученным профессиям в первый год после окончания обучения, а также доступности образования, в том числе дошкольного. Кроме того, среди целей программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.
Священноиерей Сергий Попков (Палий) из семейского села Тарбагатай в Бурятии демонстрирует старинную религиозную книгу - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 11:54Религия
Более пятидесяти староверов переедут из США в Приморье
 
ОбществоПриморский крайРоссияОбразование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала