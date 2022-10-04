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Российский дипломат: Запад становится соучастником преступлений ВСУ - РИА Новости, 04.10.2022
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Российский дипломат: Запад становится соучастником преступлений ВСУ
Российский дипломат: Запад становится соучастником преступлений ВСУ - РИА Новости, 04.10.2022
Российский дипломат: Запад становится соучастником преступлений ВСУ
Игнорируя преступления, совершенные Украиной против русскоязычного населения, и снабжая Киев оружием для их совершения, Запад фактически становится соучастником РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T23:34
2022-10-04T23:40
в мире
здоровье - общество
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
киев
нато
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ЖЕНЕВА, 4 окт – РИА Новости. Игнорируя преступления, совершенные Украиной против русскоязычного населения, и снабжая Киев оружием для их совершения, Запад фактически становится соучастником этих преступлений, заявил во вторник представитель РФ в Совете по правам человека ООН.Он добавил, что СПЧ превратился в инструмент продвижения западной политики на правозащитном направлении."Вы продолжаете лицемерно игнорировать введенную Киевом в ранг официальной идеологии ненавистническую риторику и репрессии в отношении русскоязычных жителей Украины. Вы никогда не осуждали удары по центру Донецка, гражданским объектам (тем же школам и больницам) ДНР и ЛНР, Запорожской АЭС, гражданской инфраструктуре на территории России", - добавил член дипмиссии.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, здоровье - общество, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, киев, нато, оон, запорожская аэс
В мире, Здоровье - Общество, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Киев, НАТО, ООН, Запорожская АЭС
23:34 04.10.2022 (обновлено: 23:40 04.10.2022)
 
Российский дипломат: Запад становится соучастником преступлений ВСУ

Дипмиссия России в ООН: Запад становится соучастником военных преступлений Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 4 окт – РИА Новости. Игнорируя преступления, совершенные Украиной против русскоязычного населения, и снабжая Киев оружием для их совершения, Запад фактически становится соучастником этих преступлений, заявил во вторник представитель РФ в Совете по правам человека ООН.
"В результате каждого такого удара (против ЛНР и ДНР – ред.), нанесенного поставленным вами же оружием, гибли и продолжают гибнуть мирные жители, дети. Предоставляя это оружие, вы, по сути, становитесь соучастниками военных преступлений украинских властей и военщины", - сказал дипломат.
Он добавил, что СПЧ превратился в инструмент продвижения западной политики на правозащитном направлении.
"Вы продолжаете лицемерно игнорировать введенную Киевом в ранг официальной идеологии ненавистническую риторику и репрессии в отношении русскоязычных жителей Украины. Вы никогда не осуждали удары по центру Донецка, гражданским объектам (тем же школам и больницам) ДНР и ЛНР, Запорожской АЭС, гражданской инфраструктуре на территории России", - добавил член дипмиссии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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В миреЗдоровье - ОбществоСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияКиевНАТОООНЗапорожская АЭС
 
 
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