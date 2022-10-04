https://ria.ru/20221004/prestupleniya-1821582681.html

Российский дипломат: Запад становится соучастником преступлений ВСУ

Российский дипломат: Запад становится соучастником преступлений ВСУ - РИА Новости, 04.10.2022

Российский дипломат: Запад становится соучастником преступлений ВСУ

Игнорируя преступления, совершенные Украиной против русскоязычного населения, и снабжая Киев оружием для их совершения, Запад фактически становится соучастником РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T23:34

2022-10-04T23:34

2022-10-04T23:40

в мире

здоровье - общество

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

киев

нато

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ЖЕНЕВА, 4 окт – РИА Новости. Игнорируя преступления, совершенные Украиной против русскоязычного населения, и снабжая Киев оружием для их совершения, Запад фактически становится соучастником этих преступлений, заявил во вторник представитель РФ в Совете по правам человека ООН.Он добавил, что СПЧ превратился в инструмент продвижения западной политики на правозащитном направлении."Вы продолжаете лицемерно игнорировать введенную Киевом в ранг официальной идеологии ненавистническую риторику и репрессии в отношении русскоязычных жителей Украины. Вы никогда не осуждали удары по центру Донецка, гражданским объектам (тем же школам и больницам) ДНР и ЛНР, Запорожской АЭС, гражданской инфраструктуре на территории России", - добавил член дипмиссии.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221003/konflikt-1821291766.html

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россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, киев, нато, оон, запорожская аэс