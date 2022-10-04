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В ДНР учредили премию для 50 лучших педагогов республики - РИА Новости, 04.10.2022
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В ДНР учредили премию для 50 лучших педагогов республики
В ДНР учредили премию для 50 лучших педагогов республики - РИА Новости, 04.10.2022
В ДНР учредили премию для 50 лучших педагогов республики
Глава ДНР Денис Пушилин учредил премию 50 лучшим педагогам республики за достижения в педагогической деятельности в размере 50 тысяч рублей. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:59
2022-10-04T14:59
денис пушилин
донецкая народная республика
образование - общество
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин учредил премию 50 лучшим педагогам республики за достижения в педагогической деятельности в размере 50 тысяч рублей."Учредить в 2022 году премию 50 лучшим педагогам Донецкой Народной Республики за достижения в предагонической деятельности в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) российских рублей 00 копеек", - говорится в указе главы ДНР.Документом утвержден порядок назначения и выплаты премии лучшим педагогам.
https://ria.ru/20221003/donbass-1820642867.html
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денис пушилин, донецкая народная республика, образование - общество
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Образование - Общество
14:59 04.10.2022
 
В ДНР учредили премию для 50 лучших педагогов республики

Глава ДНР Пушилин учредил премию 50 лучшим педагогам республики в размере 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкУченики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области
Ученики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Ученики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин учредил премию 50 лучшим педагогам республики за достижения в педагогической деятельности в размере 50 тысяч рублей.
"Учредить в 2022 году премию 50 лучшим педагогам Донецкой Народной Республики за достижения в предагонической деятельности в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) российских рублей 00 копеек", - говорится в указе главы ДНР.
Документом утвержден порядок назначения и выплаты премии лучшим педагогам.
Александр Шемяков - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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Денис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаОбразование - Общество
 
 
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