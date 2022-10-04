https://ria.ru/20221004/praga-1821479330.html

На встрече Европейского сообщества речь пойдет о безопасности, пишут СМИ

На встрече Европейского сообщества речь пойдет о безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2022

На встрече Европейского сообщества речь пойдет о безопасности, пишут СМИ

На первой встрече в четверг Европейского политического сообщества с участием лидеров 44 государств, как входящих в состав Евросоюза, так и находящихся вне его... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:08

2022-10-04T16:08

2022-10-04T16:09

в мире

эммануэль макрон

лиз трасс

прага

украина

азербайджан

евросоюз

европа

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ПРАГА, 4 окт – РИА Новости. На первой встрече в четверг Европейского политического сообщества с участием лидеров 44 государств, как входящих в состав Евросоюза, так и находящихся вне его рамок, речь пойдет о проблемах безопасности и мира, а также экономической ситуации, включая энергетику и климат, сообщило во вторник сетевое издание Ceske noviny со ссылкой на чешское председательство в ЕС."Первое заседание Европейского политического сообщества (ЕПС) состоится в четверг 6 октября в Праге. Его темами будут безопасность и мир, экономическая ситуация, энергетика и климат. На эту встречу, которая будет предшествовать неформальному саммиту ЕС там же, в Праге, приглашены представители 44 стран", - говорится в сообщении.С идеей создания ЕПС как политической платформы при ЕС выступил в мае этого года французский президент Эммануэль Макрон. Предполагается, что ЕПС будет способствовать координации действий и поддержанию политического диалога между большинством европейских стран. В частности, в Прагу приедут, помимо лидеров 27 государств-членов ЕС, также руководители Азербайджана, Албании, Армении, Боснии и Герцеговины, Грузии, Исландии, Лихтенштейна, Молдавии, Норвегии, Северной Македонии, Сербии, Украины, Черногории, Швейцарии и самопровозглашенного Косова. Кроме того, предполагается прибытие турецкого президента Реджепа Эрдогана и британского премьера Лиз Трасс.Главными темами неформального саммита ЕС, который пройдет в пятницу 7 октября в Пражском граде, станут ситуация на Украине и оказание ей разнообразной помощи, а также экономические и энергетические проблемы в Европе.

https://ria.ru/20221003/posol-1821242009.html

прага

украина

азербайджан

европа

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в мире, эммануэль макрон, лиз трасс, прага, украина, азербайджан, евросоюз, европа