https://ria.ru/20221004/pozhar-1821575619.html

В Череповце два человека погибли при пожаре в жилом доме

В Череповце два человека погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 04.10.2022

В Череповце два человека погибли при пожаре в жилом доме

Мужчина и женщина погибли, 4-летний ребенок пострадал при пожаре в 5-этажном жилом доме в Череповце, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Вологодской области. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T22:38

2022-10-04T22:38

2022-10-04T22:42

происшествия

череповец

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли, 4-летний ребенок пострадал при пожаре в 5-этажном жилом доме в Череповце, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Вологодской области.Пожар произошел во вторник в около 17.00 в 5-этажном многоквартирном доме, бывшем общежитии коридорного типа."На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на 3-м этаже наблюдалось задымление. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. На месте пожара были обнаружены тела двух погибших… Погибшим оказался мужчина - отец пострадавшего ребенка, и женщина, ее личность устанавливается", - рассказала собеседница агентства.Она также отметила, что при пожаре пострадал 4-летний ребенок. Он был госпитализирован с ожогами. Из дома было эвакуировано около 50 человек.Пожар был ликвидирован в 17.50.

https://ria.ru/20221004/pozhar-1821554348.html

https://ria.ru/20221002/pozhar-1820937414.html

череповец

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происшествия, череповец, вологодская область, жилье