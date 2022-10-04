https://ria.ru/20221004/pozhar-1821575619.html
В Череповце два человека погибли при пожаре в жилом доме
В Череповце два человека погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 04.10.2022
В Череповце два человека погибли при пожаре в жилом доме
Мужчина и женщина погибли, 4-летний ребенок пострадал при пожаре в 5-этажном жилом доме в Череповце, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Вологодской области. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T22:38
2022-10-04T22:38
2022-10-04T22:42
происшествия
череповец
вологодская область
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли, 4-летний ребенок пострадал при пожаре в 5-этажном жилом доме в Череповце, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Вологодской области.Пожар произошел во вторник в около 17.00 в 5-этажном многоквартирном доме, бывшем общежитии коридорного типа."На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на 3-м этаже наблюдалось задымление. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. На месте пожара были обнаружены тела двух погибших… Погибшим оказался мужчина - отец пострадавшего ребенка, и женщина, ее личность устанавливается", - рассказала собеседница агентства.Она также отметила, что при пожаре пострадал 4-летний ребенок. Он был госпитализирован с ожогами. Из дома было эвакуировано около 50 человек.Пожар был ликвидирован в 17.50.
https://ria.ru/20221004/pozhar-1821554348.html
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происшествия, череповец, вологодская область, жилье
Происшествия, Череповец, Вологодская область, Жилье
22:38 04.10.2022 (обновлено: 22:42 04.10.2022)
В Череповце два человека погибли при пожаре в жилом доме
В Череповце при пожаре в жилом доме двое погибли, четырехлетний ребенок пострадал
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли, 4-летний ребенок пострадал при пожаре в 5-этажном жилом доме в Череповце, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Вологодской области.
Пожар произошел во вторник в около 17.00 в 5-этажном многоквартирном доме, бывшем общежитии коридорного типа.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на 3-м этаже наблюдалось задымление. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. На месте пожара были обнаружены тела двух погибших… Погибшим оказался мужчина - отец пострадавшего ребенка, и женщина, ее личность устанавливается", - рассказала собеседница агентства.
Она также отметила, что при пожаре пострадал 4-летний ребенок. Он был госпитализирован с ожогами. Из дома было эвакуировано около 50 человек.
Пожар был ликвидирован в 17.50.