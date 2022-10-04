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Пожар в общежитии СГМУ мог возникнуть из-за замыкания проводки - РИА Новости, 04.10.2022
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Пожар в общежитии СГМУ мог возникнуть из-за замыкания проводки
Пожар в общежитии СГМУ мог возникнуть из-за замыкания проводки - РИА Новости, 04.10.2022
Пожар в общежитии СГМУ мог возникнуть из-за замыкания проводки
Замыкание электропроводки стало вероятной причиной пожара в общежитии Саратовского государственного медицинского университета, где пострадали четыре человека и... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T21:52
2022-10-04T21:52
происшествия
николай панков
саратов
россия
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САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости. Замыкание электропроводки стало вероятной причиной пожара в общежитии Саратовского государственного медицинского университета, где пострадали четыре человека и эвакуированы более 270, сообщил депутат Госдумы от региона Николай Панков со ссылкой на ректора вуза."Ситуация в общежитии Саратовского медицинского университета не вызывает опасения. Сейчас связался с ректором медуниверситета, он находится непосредственно на месте происшествия. В одной из комнат замкнула проводка. Произошло задымление", - написал Панков в своем Telegram-канале.Ранее главк МЧС сообщил, что сообщение о пожаре на третьем этаже пятиэтажного здания общежития СГМУ в Саратове поступило в 20.54 (19.54 мск), а в 21.23 (20.23 мск) возгорание ликвидировали. По данным ведомства, из здания эвакуировали 272 человека. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что пострадали четыре человека, предварительно, у них отравление продуктами горения. По данным областного минздрава, угрозы их жизни нет.
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происшествия, николай панков, саратов, россия
Происшествия, Николай Панков, Саратов, Россия
21:52 04.10.2022
 
Пожар в общежитии СГМУ мог возникнуть из-за замыкания проводки

Депутат Панков: к пожару в общежитии медуниверситета в Саратове привело замыкание проводки

© Pixabay / jarmolukЭлектрик возле электрического щитка
Электрик возле электрического щитка - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Pixabay / jarmoluk
Электрик возле электрического щитка. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости. Замыкание электропроводки стало вероятной причиной пожара в общежитии Саратовского государственного медицинского университета, где пострадали четыре человека и эвакуированы более 270, сообщил депутат Госдумы от региона Николай Панков со ссылкой на ректора вуза.
"Ситуация в общежитии Саратовского медицинского университета не вызывает опасения. Сейчас связался с ректором медуниверситета, он находится непосредственно на месте происшествия. В одной из комнат замкнула проводка. Произошло задымление", - написал Панков в своем Telegram-канале.
Ранее главк МЧС сообщил, что сообщение о пожаре на третьем этаже пятиэтажного здания общежития СГМУ в Саратове поступило в 20.54 (19.54 мск), а в 21.23 (20.23 мск) возгорание ликвидировали. По данным ведомства, из здания эвакуировали 272 человека. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что пострадали четыре человека, предварительно, у них отравление продуктами горения. По данным областного минздрава, угрозы их жизни нет.
Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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Фигурантам дела о пожаре в детском лагере под Хабаровском вынесли приговор
 
ПроисшествияНиколай ПанковСаратовРоссия
 
 
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